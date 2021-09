Diez bajas: entre convocatorias y lesiones, Marcelo Gallardo tiene en mente un equipo de River para recibir a Independiente

Lejos de conseguir soluciones, Marcelo Gallardo sigue sumando interrogantes mientras arma su rompecabezas. En una semana difícil para ello, entre los cinco convocados a la triple ventana de las eliminatorias sudamericanas y los seis lesionados que no pudieron estar frente a Sarmiento, el director técnico de River tiene que volver a improvisar para diseñar su equipo con miras a un duelo crucial: el del domingo a las 21.15 contra Independiente en el Monumental, por la 10ª fecha del Torneo 2021 de la Liga Profesional. Este viernes se sabrá si recuperará a alguno de sus soldados caídos.

Tras el triunfo in extremis en Junín con una línea de tres marcadores centrales improvisada con los mediocampistas Felipe Peña, Enzo Pérez y Bruno Zuculini, el Muñeco no tiene muchas variantes al alcance de la mano para cambiar frente al Rojo. Con Tomás Lecanda como única alternativa para la línea de fondo, todo indica que el DT podría tener que repetir los once titulares ante la escasez de posibilidades en un plantel que quedó diezmado.

Hay una realidad por atender. Más allá de la ventana FIFA que le impide a River tener a Franco Armani, Paulo Díaz, David Martínez, Robert Rojas y Julián Álvarez, las lesiones vienen jugando una mala pasada desde hace tiempo: el grupo de jugadores ya acumula 12 bajas en 14 partidos del semestre y, de los seis que no pudieron estar el último fin de semana, hoy sólo Leonardo Ponzio está a disposición.

Milton Casco, Agustín Fontana, Enzo Pérez y Federico Girotti, en la práctica de este jueves. Twitter @RiverPlate

Luego de sufrir miocarditis producto de la Covid-19 en mayo, de perderse la pretemporada y de recibir el alta médica a comienzos de agosto, el capitán de 39 años está listo para volver: responde bien a las exigencias del cuerpo médico, se siente bien como para jugar y puede sumarse a los concentrados para el domingo, después de una larga inactividad. Su último partido fue el 16 de mayo en la Bombonera frente a Boca por la Copa de la Liga Profesional y, en caso de retornar, el ex hombre de Newell’s es una buena carta de recambio en la zona defensiva.

¿Qué ocurre con el resto de los caídos? Matías Suárez es otro de los que se ilusionan con estar, en caso de sortear los plazos esperados. Quedó al margen del viaje a Junín por la sinovitis en la rodilla derecha –ya lo había dejado afuera durante 20 días en abril– y este jueves volvió a trabajar de forma diferenciada, pero no tiene líquido en la zona y siente menos dolor. Por lo tanto, este viernes se conocerá si finalmente tiene el alta y puede estar entre los citados.

Agustín Palavecino y Bruno Zuculini, en ejercicios de gimnasio. Twitter @RiverPlate

Por otro lado, Nicolás De La Cruz sigue evolucionando de la fatiga muscular en el psoas izquierdo, pero este jueves, tal como los otros tres jugadores que hicieron tareas diferenciadas, hizo apenas ejercicios de kinesiología y gimnasio y algunos trabajos en el campo. Otro problema es que, en caso de que se recuperara, Uruguay podría llamarlo en las próximas horas para los partidos frente a Bolivia (domingo 5) y Ecuador (jueves 9) por haberlo reservado. Y entonces River no tendría alternativa a cederlo y no podría utilizarlo si se recompone. Otro dolor de cabeza.

Enzo Pérez jugó como defensor contra Sarmiento y puede repetir la posición este domingo ante Independiente. Twitter @RiverPlate

En tanto, mientras Javier Pinola se recupera con los parámetros normales de la factura en el cúbito derecho, los casos de Fabrizio Angileri, desgarrado en el isquiotibial izquierdo, y Jonatan Maidana, lo mismo pero en el recto izquierdo, son más difíciles: llegarían al encuentro con Independiente con 18 días de recuperación y se estiman que son necesarios al menos 21 para ese tipo de lesiones. Por eso, es más que probable que Gallardo no pueda contar con ellos para el clásico.

“Es difícil armar el rompecabezas y es complicado para cualquier entrenador de cualquier liga que se tenga que jugar en fecha FIFA”, dijo el DT, que decidió mantener a los juveniles Franco Petroli, Lecanda, Peña, Felipe Salomoni, Santiago Simón y Tomás Galván practicando con la primera a lo largo de toda la semana. Y ahora, para enfrentarse con Independiente, uno de los grandes animadores del certamen, todo sugiere que repetirá los 11 titulares que le ganaron a Sarmiento. Otro desafío aparece en el horizonte. Arduo, quizás crucial. Y River vuelve a ampararse en el ingenio de su entrenador para sortear una nueva carrera de obstáculos.