escuchar

Hace menos de un mes se cumplió un año de la muerte del “rey” del fútbol Pelé, quien falleció el 29 de diciembre de 2022 a los 82 años. Desde entonces, y como en muchos otros casos, los familiares y vínculos más cercanos debieron repartirse la herencia que dejó el único futbolista en ganar tres Copas del Mundo. Pese a que el reparto se hizo sin mayores complicaciones entre la viuda del exdelantero y sus hijos reconocidos, ahora el representante que lo acompañó por 50 años exige un porcentaje tras haber quedado designado como albacea en el testamento del ídolo brasileño.

El reclamo que llevó a la Justicia de San Pablo José Fornos, también conocido como “Pepito”, es por el 5% de la herencia de Pelé. Sin embargo, la tercera y última esposa del exjugador de Santos, Márcia Aoki, asegura, junto a sus abogados, que en ningún lugar quedó registrada la asignación de ese valor porcentual que se desprendería del total de la herencia que comprende unos 79 millones de reales, o alrededor de 16 millones de dólares.

En su escrito post mortem, Pelé dejó plasmado que a Aoki le correspondía el 30% de la herencia junto con la última casa en la que convivieron y algunos inmuebles. El resto fue dejado para repartirse entre sus siete hijos legales reconocidos. No obstante, en el testamento se dejó consignado que Fornos podría interceder como mediador [albacea] ante alguna eventual problemática.

Marcia Aoki junto al féretro de Pelé Andre Penner - AP

En 2023 comenzaron las reparticiones de la herencia, pero según indican los abogados de Aoki, “Pepito” en ningún momento actuó en el rol asignado por Pelé. “El papel del albacea es, principalmente, actuar en defensa del testamento cuando hay algún tipo de disputa entre los beneficiarios. Pero ninguna de las partes impugnó el testamento. Ni Márcia, ni los hijos de Pelé”, explicó el abogado Luiz Kignel, que defiende a la familia en el caso, según indicó el medio Fohla Do Sao Pablo.

En ese sentido, el abogado insistió en que tampoco se dejó por escrito la entrega de una cantidad específica de dinero al hombre que fue quien “le dijo lo que quería escuchar” durante medio siglo. “Pepito no tomó ninguna medida en el trámite testamentario. No aportó la documentación y ni siquiera tenía copia del testamento”, argumentó Kignel. Además, sostuvo que la solicitud de Fornos se presentó en la Justicia sin antes plantearlo con los herederos familiares.

Pepito junto a Pelé en su cumpleaños 80

Por el lado de Fornos, los abogados plantearon que “Pepito” no pudo desempeñar el rol asignado dado que no sabía que había sido dispuesto para aquella tarea, sino hasta varios meses después. “El testamento es privado y confidencial, no había manera de que él supiera que era el albacea. Pepito sólo se enteró [de que Pelé lo eligió] después [de unas semanas de la muerte del exjugador]”, dijo Victor Hadid, su abogado, según el mismo medio brasileño.

En medio de los idas y vueltas será la jueza Suzana Pereira da Silva quien decidirá en torno a la disputa. El veredicto, según advierten desde el entorno de Fornos podría ser favorable aunque no establecerse sobre el 5% solicitado, sino entre un 1% o un 4%, pero una vez que se termine de realizar el inventario completo de la herencia.

Hasta el momento, en la herencia están involucrados los siete hijos reconocidos por Pelé. Edinho, Kely Cristina y Jennifer, de su matrimonio con Rosemeri dos Reis Cholbi. Los gemelos Joshua y Celeste de la relación con la cantante de gospel Assíria Lemos y dos extramatrimoniales: Sandra Regina Machado [fallecida en 2006 de un cáncer de mama] y Flavia Cristina.

LA NACION