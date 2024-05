Domínguez dejó afuera a Palacios y a Mancuso, Estudiantes perdió y se complicó en la Copa

Escuchar

Implacable, el calendario no le dejó margen a Estudiantes para una celebración extensa de la conquista de la Copa de la Liga. De la vuelta olímpica al festejo en La Plata, y casi de inmediato, la subida a los 3650 metros de La Paz para cruzarse con The Strongest, en un duelo importante por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores.

Hubo más aún: los festejos tuvieron un eco inesperado y poco propicio en el choque que Tiago Palacios, alcoholizado, tuvo en una estación de servicio. El DT Eduardo Domínguez, primero, respaldó públicamente al jugador uruguayo. “Hay que ofrecerle contención. Es un chico que se puede equivocar, todos nos equivocamos. Cuando todos queremos dar ejemplo, les digo que miremos para adentro... Hay que estar en la piel del que se equivoca. Tuvo la valentía de pedir perdón. El próximo paso será, antes de pedir perdón, pensar antes de hacer las cosas. Pero siempre con el diario del lunes... Todos nos equivocamos. Él sabe que se equivocó”. Pero eso no le impidió tomar una medida ejemplificadora: lo dejó fuera de este partido, incluso fuera de los suplentes. Lo mismo con Eros Mancuso, que estaba junto a Palacios en el momento del accidente. A la cancha, Eric Meza en el lateral derecho, y Fernando Zuqui en el eje creativo.

Alvaro Quiroga, de The Strongest, le gana al cruce de Fernando Zuqui Juan Karita - AP

En este contexto, Estudiantes salió a afrontar un duelo complejo y de fuerte demanda en lo físico, como lo es cualquier partido en la altura paceña. Intentó, con intensidad, jugarle de igual a igual al Tigre, y con vocación ambiciosa. Sin embargo, los planes se le trastocaron a Domínguez muy temprano. En un tiro libre frontal de Ortega, Ursino ganó en lo alto en el medio del área, y con un cabezazo que entró por el palo izquierdo dejó sin chances a Mansilla. Tardó varios minutos en validarse la acción, revisada por el VAR hasta determinar el 1-0.

Cetré intenta avanzar por la derecha; Rodrigo Ramallo, desde el piso, sólo puede observar AIZAR RALDES - AFP

Tuvo entonces que remar desde atrás el equipo de La Plata. Buscó ser incisivo la visita, pero sólo encontraba algo de aire en la velocidad de Cetré y en el sacrificio de Correa para buscar todas. El gol boliviano fue un impacto que hizo daño, y a punto estuvo de aumentar el experimentado Triverio, en un bombazo que Mansilla tapó como pudo en el primer palo.

Reordenó Domínguez al equipo, pero le costó inquietar. Mejoró en el arranque del segundo tiempo, cuando el equipo se hizo compacto y sumó presencia en el campo boliviano, más la entrada de José Sosa para darle algo de creatividad a la ofensiva.

Lo mejor del partido entre Estudiantes y The Strongest

Y fue mejor Estudiantes, que se cansó de sumar méritos para merecer el empate. En la libreta quedaron anotados un cabezazo de Cetré que Viscarra encontró al lado del palo izquierdo; una mala definición de Piatti, después de un gran centro de Sosa al área chica, un bombazo de larga distancia de Piatti, como lo invita la altura, que el arquero sacó con un manotazo salvador, y un remate apresurado de Manyoma dentro del área, cuando tenía tiempo para intentar algo mejor.

El festejo de Luciano Ursino, autor del 1-0 para The Strongest en el Hernando Siles Juan Karita - AP

Pero no hubo caso. The Strongest resistió los embates del campeón argentino, se hizo fuerte en su bastión y se quedó con tres puntos que lo dejan arriba de todos. La derrota pareció mucho castigo para Estudiantes, que con este tropiezo quedó tercero en su grupo. Aún mantiene chances, pero prácticamente quedó obligado a ganar lo que le queda: a Gremio, en Brasil, y a Huachipato, en La Plata. Mientras, ya se le viene encima el debut en la Liga Profesional.

