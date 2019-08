Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de agosto de 2019 • 16:21

Convulsionada e inesperada mañana de River en Paraguay. En medio de un clima enrarecido, el caso de Nicolás De La Cruz generó un fuerte revuelo en la concentración del plantel, que se hospeda en el Bourbon Asunción Convention, el reconocido hotel de la Conmebol ubicado en Luque. Luego de la orden de detención del fiscal paraguayo Juan Carlos Ruíz Díaz por un incidente con un suboficial de la policía ocurrido en 2016, cuando el jugador disputaba la final de la Copa Libertadores Sub 20 con Liverpool de Uruguay, todo se resolvió sin problemas: De La Cruz se puso a disposición de la Justicia, declaró en la Fiscalía de la Convivencia de las Personas, se establecieron garantías ante el juez y obtuvo su libertad.

Para que el volante uruguayo de 22 años pudiera solucionar la causa y así enfocarse únicamente en el partido de mañana ante Cerro Porteño de los cuartos de final de la Copa Libertadores, hubo un actor fundamental: Nelson "Pipino" Cuevas. Sí, el exdelantero que tuvo dos ciclos en River (1999-2003 y 2004-2005) se presentó en el hotel y acercó al reconocido abogado paraguayo Oscar Tuma para respaldar a la dirigencia millonaria.

Pero no todo quedo ahí. Cuevas, quien reside en la capital paraguaya, fue uno de los acompañantes de De La Cruz al presentarse en la Fiscalía y fue llevando tranquilidad a los hinchas de River a través de su cuenta de Twitter. "Que pena tener que hacer esto para un espectáculo deportivo. Vamos River mas fuerte que nunca", escribió cerca del mediodía, para luego agregar otro mensaje ("Todo solucionado sin ningún sobresalto, que viva el espectáculo") y finalmente publicar una foto con el mediocampista y el presidente Rodolfo D'Onofrio

Al regresar al hotel, D'Onofrio habló con la prensa y explicó la situación: "Nosotros no sabíamos nada, nos enteramos en la mañana de hoy que existía esto y a partir de ahí tomamos contacto con Pipino Cuevas, un hombre al que siempre consultamos en Asunción porque es un embajador de River. Y nos contactó con el doctor Tuma, que tiene un amplio conocimiento y una experiencia importante, por lo que ejerció su trabajo perfectamente bien. Fuimos a la fiscalía y se hicieron los procedimientos normales. También me llamaron y se acercaron los embajadores de Argentina y Uruguay, mientras que la cónsul general argentina está desde que llegamos con nosotros. Y cuando el juez dio la sentencia firmamos todos los presentes. Todo fue una sorpresa porque el hecho ocurrió en febrero en 2016 y en noviembre de ese mismo año vino a jugar con el Sub-20 de Uruguay. No sé que habrá pasado, se habrán distraído...".

Más allá de todo lo que ocurrió, De La Cruz ya se encuentra junto con sus compañeros en la concentración, podrá participar de la práctica de esta tarde y está a disposición del técnico Marcelo Gallardo para jugar mañana. ¿Cómo lo vio D'Onofrio? "Él está perfectamente bien, con una tranquilidad absoluta. Solo le restó un rato de descanso y los mates que toma a la mañana. Hay mucha tranquilidad, tanto el fiscal como el juez nos atendieron muy bien. En ningún momento podía perder la tranquilidad. Y no me cabe la menor duda que esto va a ser una motivación para todos. ¿Sabés donde quiere la revancha De La Cruz? En la cancha. No sabés lo que hicieron. ¿Sabés lo que es un uruguayo provocado? Ahora bánquenselo...", disparó.

Por otro lado, el presidente de River intentó llevar calma, evitar suspicacias o teorías conspirativas y pedir por la seguridad de los hinchas. "Yo no creo que esto haya venido de un club paraguayo, ni hay ninguna prueba ni nada. La Justicia tenía algo desde 2016 y esto ocurrió. Pero ayer a la noche, cuando llegamos, la cónsul argentina nos dijo que tomáramos precauciones. Había cierta seguridad que nos iban a dar y el micro iba a estar en determinado lugar, pero fue desalojado... pasaron cosas raras. Noto un clima tenso. Y lo único que pido es que esto sea un juego", comentó D'Onofrio.

"Estoy seguro que nosotros vamos a estar protegidos y cuidados, sin problemas. Pero yo pido por la seguridad de los dos mil hinchas argentinos, también lo hablé con el embajador. La gran mayoría de los hinchas son de la zona, que no pueden ver siempre a River, y les pido que los cuiden. Ahí sí hago responsable a Cerro del cuidado de la gente que viene a ver el partido. Hay que llamar a la tranquilidad. Hay un clima tenso, nervioso, como que algo pasa... y no me imaginé nunca esto cuando llegué desde Buenos Aires", agregó.

Además, comentó que recibió una invitación de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, para reunirse hoy por la tarde y conversar sobre el fútbol sudamericano y los últimos acontecimientos que se dieron en el fútbol argentino, dejando de lado la Copa Libertadores. Y, por último, cuando fue consultado sobre una serie de hechos que han ocurrido previo a diferentes duelos decisivos, el presidente millonario sonrío, miró a la cámara y dijo: "Mirá, te contesto así... no me hagas hablar".

La palabra del abogado Tuma: "No se pagó ninguna fianza"

Oscar Tuma, el reconocido abogado y político paraguayo que acercó Cuevas, también tomó contacto con la prensa argentina para esclarecer parte de los hechos. "El jugador no tenía conocimiento en absoluto de ningún proceso en su contra. Nos hemos presentado, hoy se puso a disposición y obtuvo su libertad. Ahora está con sus compañeros, mañana va a poder jugar y luego va a poder regresar a Buenos Aires y continuar con sus actividades. Hemos logrado el objetivo que nos propusimos. Seguramente la causa va a continuar por tecnicismos durante una semana más, pero sin inconvenientes para él", declaró Tuma.

"Hubieron desprolijidades, pero no queremos entrar en esos detalles ni caldear el ambiente. Lo importante es que se solucionó. Él no tenía conocimiento, nadie... eso es una desprolijidad. Gracias a Dios no pasó a mayores y va a poder continuar con sus actividades", agregó el abogado y desmintió el pago de una fianza de 8500 dólares. "No hubo pagos ni nada. Procesalmente, se establecieron garantías para el sometimiento del proceso, para finiquitar el mismo, que es lo que el presidente del club abosorbió. Pero no se depositó ninguna fianza".