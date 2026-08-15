Dybala casi llega a Boca, pero ahora está listo para una gran temporada en Roma

La posibilidad de un regreso al fútbol argentino estuvo más latente que nunca en el actual mercado de pases. Coincidían el interés de Boca y la disponibilidad de Paulo Dybala a darle un giro a su carrera tras 14 años en el calcio, en un momento en el que acababa de ser padre por primera vez con su pareja Oriana Sabatini. Pero los acontecimientos fueron modificando el escenario. Boca, sorpresivamente, terminó tercero en su grupo y pasó de la Copa Libertadores a la Sudamericana, y Dybala se encontró con la firme voluntad de Roma de renovar el contrato para encarar la Champions League, competencia a la que regresará tras siete años.

Finalmente, la Joya extendió su vínculo por una temporada, por tres millones de euros más bonificaciones, sin cláusula de renovación automática. A los 33 años, los acuerdos son a corto plazo. Quizá en junio próximo se reabran las conversaciones con Boca. Confirmada su presencia en la Loba para una quinta temporada, Dybala completó una pretemporada muy promisoria, de cara al debut en la Serie A, frente a Fiorentina, el lunes 24.

Dybala, con Soulé detrás, en el festejo de uno de los goles del amistoso de Roma ante Borussia Dortmund Martin Meissner - AP

La puesta a punto del cordobés incluyó la participación en cinco amistosos de pretemporada, en los que convirtió cuatro goles y dio dos asistencias. El último ensayo fue este sábado, en Alemania, en un 2-2 frente a Borussia Dortmund, con un tanto y una asistencia de Dybala.

Las señales son positivas y la Joya reflejó su buen estado de ánimo en su cuenta de Instagram: “Último partido antes del comienzo de una nueva temporada en Serie A. Un gran partido contra un gran equipo en un campo difícil. ¡Bien hecho a todos!“.

El entusiasmo también se justifica en su buena condición física y la continuidad que consiguió en este receso. De sus virtudes y capacidad futbolística nunca hubo dudas, pero la seguidilla de lesiones muchas veces espaciaron sus presencias. En la temporada anterior quedó al margen de 19 partidos entre lesiones musculares y una intervención quirúrgica en una rodilla en marzo, que le terminó de quitar las ya escasas chances que tenía de ser considerado por Lionel Scaloni para integrar el plantel de la selección para el Mundial. La recuperación de la lesión sí le dejó margen para reaparecer en el tramo final de la temporada, con rendimientos destacados frente a Parma, en el clásico con Lazio y contra Verona, partidos en los que Roma selló el pasaje para la Champions League.

En los recientes amistosos, Dybala le marcó dos goles a Cannes, uno a Cardiff, dio una asistencia a Newport y sumó en ambos rubros contra Borussia Dortmund. En Alemania jugó los primeros minutos en Roma Nahuel Molina, contratado recientemente en 15 millones de euros. Firmó por cuatro años, con un salario anual de 2,7 millones de euros más bonificaciones.

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El exAtlético de Madrid tuvo una recepción afectuosa de los tifosi en el aeropuerto: “Elegí la Roma porque creo que es un gran equipo, con aficionados muy apasionados. He hablado mucho con mi mujer, nos ha gustado mucho la ciudad. La visitábamos cuando teníamos algún día libre. Desde que estoy en Italia me he encontrado muy bien”.

El entrenador Gian Piero Gasperini suele utilizar un esquema con tres zagueros centrales, por lo cual Molina ocuparía el puesto de carrilero. Su condición de lateral con vocación constante para pasar al ataque le facilitaría la adaptación: “He jugado en ambas posiciones, me encuentro bien tanto más arriba como más atrás. También cambia durante el partido, es una decisión del entrenador y depende también de los rivales”.

Molina ingresó en la media hora final ante Borussia, al igual que Santiago Castro, por quien en este mercado pagaron 36 millones de euros por su pase. Al mantener a Matías Soulé, Roma puede conformar un ataque con perfil argentino, que incluye al neerlandés Donyell Malen como centro-delantero.

“A Soulé lo conozco desde hace once años; jugábamos juntos en Vélez y ahora es increíble reencontrarnos aquí, ya como hombres y no como niños que corrían detrás de una pelota soñando con Europa”, expresó Castro sobre Soulé, que siendo juvenil se fue de Vélez por la patria potestad para sumarse a las categorías formativas de Juventus.