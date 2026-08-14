River vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

River y Argentinos Juniors se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. Atraviesan un presente contrapuesto: el local perdió todos los compromisos que disputó hasta el momento y el visitante tiene puntaje ideal. El encuentro está programado para las 18 (horario argentino) en el estadio Monumental, con arbitraje de Facundo Tello y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Millonario está obligado a levantar cabeza lo antes posible para salir del fondo de la clasificación general de su zona. Además de las cuatro derrotas consecutivas que acumula en el certamen local, la última de ellas por 1 a 0 ante Tigre como visitante, es el único equipo que aún no convirtió goles. El Bicho, por su parte, está puntero en el Grupo B con 12 puntos y viene de ganarle 2 a 1 a Racing en el estadio Diego Armando Maradona.

Argentinos Juniors derrotó a Racing en la última fecha y tiene puntaje ideal en el Clausura FACUNDO MORALES - FOTOBAIRES

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 12 de febrero de este año, en el marco de la quinta jornada del Apertura. Entonces, Argentinos Juniors se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Hernán López Muñoz. El antecedente más reciente en el barrio porteño de Núñez es del 28 de enero de 2024, por la Liga Profesional, en un compromiso que finalizó 1 a 1 por los tantos de Miguel Borja -R- y Santiago Montiel -AJ-.

River vs. Argentinos Juniors: todo lo que hay que saber

Fecha 5 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Domingo 16 de agosto.

: Domingo 16 de agosto. Hora : 18 (horario argentino).

: 18 (horario argentino). Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Facundo Tello.

River vs. Argentinos Juniors: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 18 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.93 contra los 4.41 que se repagan por un hipotético triunfo de Argentinos Juniors. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.23.