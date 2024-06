Ecuador, el rival de Argentina que mira de reojo a su DT y se vio sacudida por un escándalo que dejó consecuencias

Escuchar

“Como ecuatoriano sentiría orgullo y emoción si mi país levantara el trofeo, pero la convocatoria de Félix Sánchez Bas no es como para lanzar hurras”. Así plasmó el periodista Ricardo Vasconcellos Rosado, columnista del influyente diario El Universo, sus expectativas sobre la selección de Ecuador en la inminente Copa América. La selección tricolor será el rival de Argentina este domingo, en el primer ensayo del equipo de Lionel Scaloni previo al certamen continental en el que defiende el título. El encuentro, que comenzará a las 20 de nuestro país y se disputará en el Soldier Field, de Chicago, permitirá al entrenador argentino sacar conclusiones y comenzar a moldear la lista definitiva de 26 futbolistas, de los 29 que ahora trabajan para ganarse un lugar.

¿Qué panorama presenta el rival de Argentina? Luego del exitoso ciclo conducido por Gustavo Alfaro, que clasificó a la Tri al Mundial de Qatar y la posterior interrupción -no en los mejores términos- del DT nacido en Rafaela, apareció el español Félix Sánchez Bas. El catalán, de 48 años, tenía experiencia internacional reciente como guía de la selección de Qatar. Allí había reemplazado al uruguayo Jorge Fossati, que en una reciente entrevista dejó una sugestiva definición sobre su sucesor en el conjunto de Medio Oriente: “Me sorprendió al igual que ustedes que la Federación Ecuatoriana se fijara en él, no cuestiono su capacidad ni mucho menos, pero es un hombre que desconocía totalmente el fútbol de nuestro continente”.

Kendry Páez es la gran esperanza de Ecuador; tiene 17 años y ya está vendido a Chelsea, al que se incorporará en 2025 Juan Karita - AP

Y si Alfaro había cautivado e ilusionado al público futbolero ecuatoriano, Sánchez Bas es aún mirado de reojo. Lo confirma el periodista Mario Canessa Oneto: “Está en juego la credibilidad y confianza, que por ahora no tiene el aficionado ecuatoriano con el cuerpo técnico de la Selección”. Y agrega: “Los ecuatorianos consideramos que Sánchez Bas tiene en sus manos una generación de futbolistas jóvenes y con recorrido internacional. Lo que preocupa es que tanto en el momento de convocar, como en el de alinear y en el de aplicar la estrategia de juego, las propuestas del español no han sido acertadas. Los resultados le han servido para ocultar el mal funcionamiento”.

Es cierto, los números avalan al entrenador español, que desde que asumió, a principios de 2023, ha dirigido 12 partidos, en los que cosechó 7 triunfos, 2 empates y 3 derrotas. Uno de esos traspiés fue justamente ante Argentina, que lo venció por 1 a 0 en el Monumental, en la primera fecha de las eliminatorias para el Mundial 2026, con gol de Lionel Messi.

Lionel Messi anotó el gol del triunfo 1 a 0 ante Ecuador, en el último enfrentamiento, en septiembre de 2023, en el Monumental, por las eliminatorias Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Otra de las derrotas fue en su último compromiso, en la fecha FIFA de marzo, ante Italia, por 2 a 0, en el Red Bull Arena de Nueva Jersey. Lo más preocupante de aquel viaje no estuvo dentro de la cancha, sino en un club nocturno neoyorquino, donde fueron sorprendidos varios futbolistas ecuatorianos, entre ellos la gran esperanza tricolor, Kendry Páez, de tan solo 16 años (hace un mes cumplió 17 y ya está vendido a Chelsea), en la noche libre previa al partido. Qué hacían los jugadores, entre ellos un menor de edad, en un club de striptease de Manhattan, se preguntaron azorados en Ecuador, donde los videos y fotos de los futbolistas se viralizaron rápidamente.

Gonzalo Plata, durante el último amistoso de Ecuador, en marzo, frente a Italia; el delantero que juega en la liga de Qatar fue excluido de la convocatoria Eduardo Munoz Alvarez - FR171643 AP

Los jugadores mayores implicados en aquel entuerto, Gonzalo Plata y Robert Arboleda, parecen haber pagado la imprudencia: no fueron convocados por Sánchez Bas en la lista de 26 que se anunció para la Copa América. “Son cuestiones del cuerpo técnico, tenemos algo claro y no se infringió ningún reglamento. La Federación Ecuatoriana (FEF) no puede aplicar sanciones si no existen violaciones del reglamento. Nosotros tenemos un perfil de lo que queremos de un seleccionado”, explicó Francisco Egas, presidente de la FEF, en conversación con radio La Red de Quito. Páez sí fue convocado.

En esa nómina, se sumaron como novedad los defensores Layan Loor (Universidad Católica) y Andrés Micolta (Pachuca, México), y el atacante Janner Corozo, de Barcelona de Guayaquil. El resto del plantel es el que venía trabajando junto con Sánchez Bas.

📋 Junto a @PilsenerEcuador queremos presentar a los jugadores que representarán a todo un país en la CONMEBOL @CopaAmerica #VamosLaTri 🇪🇨 || #PaArribaLaPrimera 🍻 pic.twitter.com/LGIUbMGRFv — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) May 30, 2024

Tiene a sus principales figuras europeas: Moisés Caicedo, el todoterreno mediocampista de Brighton, donde también actúa Pervis Estupiñán, dinámico defensor y capitán de la selección; Piero Hincapié, con pasado en Talleres de Córdoba y presente exitoso en Bayer Leverkusen, el campeón de la Bundesliga; Angelo Preciado, del Sparta Praga, y el joven delantero Alan Minda, de Brujas (Bélgica), y llamado a ser el discípulo del experimentado Enner Valencia, que también está entre los convocados.

Da la sensación de que Gustavo Alfaro dejó la vara a media altura. La euforia por la clasificación al Mundial quedó empantanada en la desilusión por una fase de grupos que lo dejó tempranamente fuera de Qatar y con sabor a poco. Sánchez Bas tiene en sus manos una gran generación de futbolistas, acaso la mejor de la historia de Ecuador. Su misión, además de competir y ser protagonista en lo que juegue tiene un plus: enamorar a una afición que todavía no pudo digerirlo.

Félix Sánchez Bas, el entrenador catalán que dirige a Ecuador RODRIGO BUENDIA - AFP