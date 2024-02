escuchar

Jamás podrá pasar inadvertido. Su nombre en el mundo del fútbol está grabado a fuego. Chelsea fue su primer escalón grande y Real Madrid, en 2019, hizo el desembolso más importante de su historia, hasta ese momento, por un futbolista: pagó por él más de 115.000.000 de euros. Eden Hazard, el elegante delantero belga, que se retiró en octubre de 2023 tras 16 años de carrera y 700 partidos jugados, abrió parte de su intimidad como futbolista y en una charla con John Obi Mikel, el que fuese su compañero en Chelsea, contó qué problemas tuvo que sortear en sus últimos años como jugador.

Mikel, que tiene un podcast llamado en “Obi One”, entrevistó a su ex compañero y abordó una de las polémicas que perseguían a Hazard durante su etapa como futbolista: el estado de forma en el que llegaba a la pretemporada y comenzaba cada liga. El belga reconoció que disfrutaba de su tiempo libre al máximo y que no era de los que seguía entrenándose con disciplina durante los veranos: “¿Si llegaba fuera de forma? Es verdad. Cada verano engordaba cuatro o cinco kilos porque pensaba que ya había dado mucho durante diez meses. Ponés tu cuerpo al máximo nivel y la gente te da patadas. Así que tu tiempo libre es tu tiempo libre ”.

Y continuó: “No me pidas que haga nada. Me gusta estar con mi familia, ir a la playa... No me pidas que corra en esas tres o cuatro semanas. Puedo jugar al fútbol en la playa con mis hijos, no hay problema, pero no me pidas que corra. Así que tu tiempo libre es tu tiempo libre. Como belga, me encantan las cervezas porque mi país tiene las mejores cervezas del mundo, así que no te digo que solía beber todos los días porque no es verdad, pero a veces después de un buen partido, una o dos están bien”.

El belga Eden Hazard fue capitán de su selección Manu Fernandez - AP

El que fuera gran estrella de Bélgica -lideró a su selección, que salió tercera en el Mundial de Rusia-, deja claro que para él las vacaciones eran sagradas: “No me pidas que haga nada. Me gusta estar con mi familia, ir a la playa... No me pidas que corra en esas tres o cuatro semanas. Puedo jugar al fútbol en la playa con mis hijos, no hay problema, pero no me pidas que corra ”.

Además, contó cómo trabajaba para poder ponerse en forma una vez que se sumaba a los planteles: “El primer mes de temporada es la parte en la que pensaba que era sólo el principio, y luego, a partir de septiembre y octubre, estaba volando, porque necesitaba tiempo para poner mi cuerpo y mi mente de la mejor forma. Así que sí, es verdad, volvía de las vacaciones con cinco kilos y lo sabía”.

Tuvo momentos complejos y en 2020 vivió la situación más dura como futbolista. En noviembre de 2019 estaba mostrando su mejor versión, pero llegó el partido con el PSG, por Champions League y una patada de Thomas Meunier lo sacó del partido, lo que lo obligó a una operación de tobillo de la que debió recuperarse en plena pandemia por Covid. El ex futbolista explicó que eso lo perjudicó en su estadía en Real Madrid: “ Creo que tuve mala suerte en esa etapa con el Covid. Fui a Dallas a operarme y cuando vine a Madrid ya estaba la pandemia. En dos meses de confinamiento, solo en casa, hacía yo la recuperación. Si tuviera que elegir cambiar una sola cosa es haberle pedido al doctor que viniera un fisio. Cuando volvimos al campo, me entregué por completo, pero mi tobillo ya no era el mismo y me rompí para toda la temporada ”.

Eden Hazard pegó el gran salto en Chelsea y Mourinho sacó la mejor versión del belga AFP

Obi Mikel y Hazard hablaron también sobre los dos entrenadores que tuvieron en su etapa en Chelsea y coincidieron en que se trataron de dos conductores con mucho carácter: Antonio Conte y José Mourinho. Sin embargo, Hazard explica que el portugués tenía ciertos gestos que acercaban al futbolista a su estilo de conducir: “ Toda la semana entrenando... El sábado necesitaba disfrutar un poco. Eran los únicos 90 minutos que podía disfrutar. Él paraba la práctica, hacíamos táctica. ‘No, tenemos que hacer esto’. El sábado era el mejor día. Aún así, creo que fue mi mejor momento en Chelsea”.

Y también explicó que con Mourinho encontró comodidad a la hora de salir al campo de juego: “ Libertad total, no sé, pero algo de libertad, sí. Él sabía que yo era capaz de ganar partidos y me pidió que hiciera mi trabajo . Así de simple. Y sabes que con Jose, si no haces tu trabajo, te lo va a decir delante de todos. Me dio libertad, pero no a lo loco. A veces decía en los entrenamientos “¡no den patadas a Eden!” y yo decía “¿Qué?, ¿por qué? Si para mí está bien”.

