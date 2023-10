escuchar

Real Madrid pagó por él 115 millones de euros y cuatro temporadas más tarde, Eden Hazard anuncia su retiro. A los 32 años. Con un recorrido que lo llevó desde Lille, en Francia, a Chelsea, en la Premier League. En la zona más azul de Londres todavía lo recuerdan con cariño: hace algunas semanas estuvo en el primer partido de esta campaña. E incluso llamó a Romeo Lavia, belga como él, para hablarle de las bondades del club, que competía por su fichaje con Liverpool. Lavia firmó con el equipo que ahora dirige Mauricio Pochettino. Esa puede haber sido la última gran colaboración del futbolista belga con el club en el que más se destacó durante su carrera ; una carrera que ha llegado a su fin: lo anunció a través de una emotiva carta en la que agradece su confianza a los aficionados y a los clubes en los que ha jugado.

“Debes escucharte a ti mismo y decir basta en el momento adecuado. Después de 16 años y más de 700 partidos jugados, he decidido poner fin a mi carrera como futbolista profesional”, comienza el texto que posteó en sus redes. Y sigue: “He podido hacer realidad mi sueño, he jugado y me he divertido en muchos campos de todo el mundo. Durante mi carrera tuve la suerte de conocer a grandes directivos, entrenadores y compañeros de equipo; gracias a todos por estos grandes momentos, os echaré de menos a todos. También quiero dar las gracias a los clubes en los que he jugado: LOSC, Chelsea y Real Madrid; y dar las gracias a la RBFA por mi selección belga. Un agradecimiento especial a mi familia, a mis amigos, a mis consejeros y a las personas que han estado cerca de mí en los buenos y en los malos momentos. Por último, un enorme agradecimiento a vosotros, mis fans, que me habéis seguido durante todos estos años y por vuestro aliento en todos los sitios en los que he jugado. Ahora es el momento de disfrutar de mis seres queridos y de vivir nuevas experiencias. Nos vemos pronto fuera del campo, amigos míos”.

¿Cuándo fue que la trayectoria de Hazard se truncó? La respuesta apunta a Madrid. Si bien su traspaso al Real Madrid lo convirtió en el tercero más caro de esa temporada 19-20 (sólo el portugués Joao Félix y el francés Antoine Griezmann costaron más que él), nunca estuvo a la altura de los antecedentes. Era uno de los jugadores más brillantes de toda una generación. En la Casa Blanca firmó apenas cuatro goles en cuatro años. Uno por temporada, en 54 apariciones con la camiseta merengue. Demasiado poco para un jugador recordado por su panorama, su uno contra uno endiablado y su remate de larga distancia. Sigue siendo el máximo goleador de Chelsea desde la temporada 17-18: hizo 28 tantos y nadie pudo igualarlo hasta ahora. Toda una huella.

Los 10 mejores goles de Hazard con la camiseta de Chelsea

Hazard sabía desde hacía un tiempo que su contrato con Real Madrid no sería renovado. También estaban al tanto los principales clubes de Europa, la MLS y el fútbol árabe. Le llovieron ofertas: se dijo que Inter Miami lo quería para conformar un equipo de ensueño junto con Lionel Messi. Hubo sondeos de Botafogo, en Brasil. Últimamente se lo vinculó con clubes turcos, como el Besiktas. E incluso con un retorno a Francia: lo buscó hasta Lille, el club que lo catapultó a la fama y donde fue campeón de la Ligue 1. Hazard rechazó todo.

“No se preocupen, ya le dije al amigo Eden que no se retire”, escribió hace unas semanas en Instagram su barbero, quien también atiende a otras celebridades del fútbol. A su lado, Hazard y su sonrisa. Fue la primera vez que la palabra “retiro” retumbó cerca del belga, el mayor de cuatro hijos varones de una familia que respiraba fútbol: el padre y la madre dedicaron su vida a la pelota. El posteo inmediatamente anterior de Eden en su perfil de Instagram, a mediados de junio, había sido, de hecho, una despedida. Usó su perfil en esa red social para reafirmar su retiro... del seleccionado belga: “Estos años con la camiseta de los Diablos Rojos han sido un inmenso honor y privilegio. Gracias por todo, Bélgica, te amo” , escribió el mayor de los Hazard.

La despedida de Hazard de Real Madrid

Hazard confirmó hace algunos días que participará de un partido benéfico en Calais, Francia, el próximo 18 de octubre, en el que se darán cita personalidades exfutbolistas, artistas y celebridades para recaudar dinero para los hospitales infantiles. Otro de los principales protagonistas será Didier Deschamps, seleccionador de Francia. Será, de esta manera, una oportunidad para que Hazard pueda despedirse dentro de un campo de juego.

Eden Hazard y un gesto adusto con la camiseta de Real Madrid: nunca estuvo a la altura de los 115 millones de euros que los blancos pagaron por él

“No he tenido suerte por el confinamiento y por muchas cosas, como muchas lesiones en el segundo año. Pero durante diez años en el Chelsea jugué 500 partidos sin lesiones ni nada. Y luego en dos años todas estas lesiones... Es algo que no puedo explicar. ¿Por qué? ¡Puf!”, se sinceró Hazard hace nueve meses en una entrevista con el diario Marca. Recién empezaba la concentración con Bélgica para el Mundial de Qatar. La historia terminaría pésimo: problemas en el vestuario, eliminación prematura y salida del entrenador, Roberto Martínez. Los últimos años no fueron felices para Hazard en una cancha de fútbol.

Hazard fue un verdadero prodigio. A los 16 años debutó en la primera de Lille, de Francia, donde disputó 194 partidos, anotó 50 goles y dio 53 asistencias. Ello llamó la atención del Chelsea, que lo contrató a mediados de 2012. En el club de Chelsea brilló: fueron siete temporadas que dejaron números impresionantes (352 partidos, 110 goles y 92 asistencias) y una lluvia de títulos. Allí ganó dos Premier League, una FA Cup, una Carabao Cup y dos Champions League. Símbolo de la selección belga que resultó tercera en el Mundial Rusia 2018, Real Madrid pagó una fortuna por él, pero nunca pudo revalidar sus credenciales. Su paso por el conjunto merengue estuvo signado por las lesiones, y en 4 temporadas apenas disputó 76 partidos, en los que marcó 7 goles y dio 12 asistencias.

LA NACION