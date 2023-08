escuchar

Real Madrid pagó por él 115 millones de euros y cuatro temporadas más tarde, Eden Hazard coquetea con el retiro. A los 32 años. Con un recorrido que lo llevó desde Lille, en Francia, a Chelsea, en la Premier League. En la zona más azul de Londres todavía lo recuerdan con cariño: hace dos semanas estuvo en el primer partido de esta campaña. E incluso llamó a Romeo Lavia, belga como él, para hablarle de las bondades del club, que competía por su fichaje con Liverpool. Lavia firmó con el equipo que ahora dirige Mauricio Pochettino. Esa puede haber sido la última gran colaboración del futbolista belga con el club en el que más se destacó durante su carrera ; una carrera que parece menguar poco a poco.

¿Cuándo fue que la trayectoria de Hazard se truncó? La respuesta apunta a Madrid. Si bien su traspaso al Real Madrid lo convirtió en el tercero más caro de esa temporada 19-20 (sólo el portugués Joao Félix y el francés Antoine Griezmann costaron más que él), nunca estuvo a la altura de los antecedentes. Era uno de los jugadores más brillantes de toda una generación. En la Casa Blanca firmó apenas cuatro goles en cuatro años. Uno por temporada, en 54 apariciones con la camiseta merengue. Demasiado poco para un jugador recordado por su panorama, su uno contra uno endiablado y su remate de larga distancia. Sigue siendo el máximo goleador de Chelsea desde la temporada 17-18: hizo 28 tantos y nadie pudo igualarlo hasta ahora. Toda una huella.

Los 10 mejores goles de Hazard con la camiseta de Chelsea

Hazard sabía desde hacía un tiempo que su contrato con Real Madrid no sería renovado. También estaban al tanto los principales clubes de Europa, la MLS y el fútbol árabe. Le llovieron ofertas: se dijo que Inter Miami lo quería para conformar un equipo de ensueño junto con Lionel Messi. Hubo sondeos de Botafogo, en Brasil. Últimamente se lo vinculó con clubes turcos, como el Besiktas. E incluso con un retorno a Francia: lo buscó hasta Lille, el club que lo catapultó a la fama y donde fue campeón de la Ligue 1. Hazard rechazó todo aunque, según la información de los medios europeos, su entorno (y sus representantes) intenta que “recupere la motivación” y se decida a firmar por algún club.

“No se preocupen, ya le dije al amigo Eden que no se retire”, escribió hace unas semanas en Instagram su barbero, quien también atiende a otras celebridades del fútbol. A su lado, Hazard y su sonrisa. Fue la primera vez que la palabra “retiro” retumbó cerca del belga, el mayor de cuatro hijos varones de una familia que respiraba fútbol: el padre y la madre dedicaron su vida a la pelota. El último posteo de Eden en su perfil de Instagram, a mediados de junio, es, de hecho, una despedida. Usó su perfil en esa red social para reafirmar su retiro... del seleccionado belga: “Estos años con la camiseta de los Diablos Rojos han sido un inmenso honor y privilegio. Gracias por todo, Bélgica, te amo” , escribió el mayor de los Hazard.

La despedida de Hazard de Real Madrid

Sus últimas apariciones públicas fueron en compañía de su mujer y sus hijos pequeños. La explicación que les da a sus íntimos sobre su negativa a aceptar alguna de las propuestas que recibió (Vancouver Whitecaps, de la MLS, es el último club que se interesó por él) es que quiere pasar más tiempo con ellos También tuvo un sondeo del RWB Molenbeek, un equipo recién ascendido a la primera división belga en el que juega su hermano Kylian. Otra vez, la respuesta fue “no” .

“El retiro es una opción que empieza a tomar fuerza a medida que pasa el tiempo. Las múltiples lesiones sufridas por el jugador en los últimos años han incidido mucho en su continuidad y sus rendimientos han estado muy por debajo de los niveles mostrados cuando el extremo jugaba en el Chelsea”, escribió el diario As, de Madrid. Una rápida inspección por el historial médico de Hazard aporta una primera respuesta sobre por qué ningún club apuesta fuerte por él: desde que firmó con Real Madrid se perdió 95 partidos por lesiones, entre competencias oficiales de clubes y de selecciones.

Eden Hazard y un gesto adusto con la camiseta de Real Madrid: nunca estuvo a la altura de los 115 millones de euros que los blancos pagaron por él

“No he tenido suerte por el confinamiento y por muchas cosas, como muchas lesiones en el segundo año. Pero durante diez años en el Chelsea jugué 500 partidos sin lesiones ni nada. Y luego en dos años todas estas lesiones... Es algo que no puedo explicar. ¿Por qué? ¡Puf!”, se sinceró Hazard hace nueve meses en una entrevista con el diario Marca. Recién empezaba la concentración con Bélgica para el Mundial de Qatar. La historia terminaría pésimo: problemas en el vestuario, eliminación prematura y salida del entrenador, Roberto Martínez. Los últimos años no fueron felices para Hazard en una cancha de fútbol.

As también apunta que tanto Hazard como su familia están instalados en la capital española y no tienen demasiadas ganas de mudarse a otro entorno; a otro país. Esa decisión de vida limita las opciones del hábil número 10. Su etapa en Real Madrid bien puede calificarse como un fracaso estrepitoso: sus magros cuatro goles son los mismos que acaba de señalar el inglés Jude Bellingham. Pero los hizo en apenas ¡tres partidos!

LA NACION