El adiós de Eduardo Coudet de Inter: sin choque contra Rosario Central a una semana del regreso de la Copa Sudamericana

Inter de Porto Alegre anunció horas atrás la destitución del técnico argentino Eduardo ‘Chacho’ Coudet tras perder por 2-1 en su casa contra Juventude, en un partido de la tercera etapa de la Copa de Brasil. Además, por la 15° fecha del Brasileirao, cayó por 2 a 1, también en Porto Alegre, frente a Vasco Da Gama. Está en el puesto 11°, con 19 puntos, a 12 puntos de Flamengo, el líder.

El anuncio lo hizo el presidente de Inter, Alessandro Barcellos, quien se presentó en una rueda de prensa, algunas horas después del encuentro del certamen federal. “Decidimos la desvinculación del técnico Eduardo Coudet, comprendiendo que llegamos a un momento en el que constatamos que por más que tengamos fuerza y voluntad (...) percibimos que en el día a día las cosas empiezan a no tener más la sintonía que el fútbol exige”, dijo Barcellos.

Fin de la etapa de Eduardo Coudet en Inter DIEGO LIMA - AFP

“De común acuerdo, porque el entrenador también sintió esto, resolvimos interrumpir, entendiendo, sin descontextualizar el momento que vivimos, que era necesario hacer esto hoy”, declaró el presidente.

Internacional vio como el Juventude, con un gol en el minuto 90+4, se llevaba la victoria del Beira Rio en la ida de la tercera fase de la Copa de Brasil, partido que fue aplazado en su día por las fuertes inundaciones que sufrió en mayo pasado el estado de Rio Grande do Sul.

Coudet, de 49 años, cumplía su segunda etapa en el Internacional, al que ya entrenó en 2020, antes de marcharse a Celta de Vigo.

Em sua coletiva, onde anunciou a saída de Eduardo Coudet, o presidente do #Inter, Alessandro Barcellos, confirmou a informação que havia sido trazida de forma exclusiva pela Revista no domingo após a derrota para o Vasco de insatisfação do elenco com treinador argentino✅… https://t.co/byiBC8rS4U pic.twitter.com/v3OKDHe8Bn — Revista Colorada (@RevistaColorada) July 11, 2024

La salida de Coudet se dio en un momento muy especial. Inter disputará los playoffs rumbo a los octavos de final de la Copa Sudamericana, tras finalizar tercero en la etapa de grupos de la Copa Libertadores, en la que de esa forma quedó eliminado. Justo frente al equipo que le brindó tantas satisfacciones, Chacho quedó a un costado. Rosario Central recibirá a Inter este martes, desde las 21.30.

Vale recordar que Coudet tuvo una destacada carrera como futbolista en el club de Arroyito, en el que tuvo tres etapas: 1995-98, 2004 y 2006. Y que Central también le abrió las puertas en su primera experiencia como director técnico, entre 2015 y 2016.

En su segunda etapa en Inter, Coudet dirigió el Colorado en 65 partidos, con un balance de 32 victorias, 16 empates y 17 derrotas. El técnico del Sub-20 del Internacional, Pablo Fernández, asume de forma provisional el primer equipo a la espera del anuncio de un nuevo entrenador.

La relación estaba desgastada. El final parecía anunciado exactamente hace un mes. Una explosión abrió definitivamente la grieta. Hace cuatro años y medio que Eduardo Coudet se fue de la Argentina para continuar su carrera de entrenador en el exterior y en todo este tiempo no abandonó un ritual: presentarse en cada partido con una remera o buzo negro, con una bufanda del mismo color enroscada al cuello. Con esa indumentaria también llegó a la conferencia de prensa posterior al 1-0 de Inter de Porto Alegre por 1-0 sobre Delfín, triunfo vital para finalizar en el segundo puesto del Grupo C de la Copa Sudamericana y asegurar la clasificación a los 16os de final.

"ESTABA BUSCANDO A UNO QUE NO ME PARABA DE PUTEAR, LE TENÍAN QUE HABER DADO UNA PIÑA. LO BUSQUÉ Y YA SE HABÍA IDO"



🔥 Chacho Coudet



📺 #ESPNenStarPlus | #SportsCenter pic.twitter.com/tRmxYMEhO3 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 9, 2024

Para enfrentar a Delfín, Inter viajó 130 kilómetros para ser local en Caxias do Sul. En este estado de emergencia, Coudet fue muy elocuente con lo que consideró un acto de ingratitud, con groserías que devolvió en un tono similar, de un hincha de Inter: “Estaba buscando a un gordo que no me paraba de putear. Un gordo al que tenía identificado, era uno solo. La verdad, alguno de los otros hinchas le tendría que haber dado una piña. Cuando terminó el partido lo estaba buscando, pero ya se había ido. A veces, una sola persona destruye un montón de cosas. Que me estén gritando hijo de puta atrás del banco, cuando estábamos ganando y clasificándonos… A ver si entienden que estamos haciendo un gran esfuerzo. Ustedes (por los periodistas) conocen los esfuerzos que venimos haciendo.

“Hace un mes que estamos fuera de casa (a causa de las inundaciones en Porto Alegre), entrenándonos en campos que no son normales, viajando para todos lados, sin poder jugar en nuestra casa, en el Beira Río. Felicito al grupo. Estoy deseando terminar esta conferencia de prensa para juntarme con mi familia, a la que hace días que no veo. La gente igual acompaña mucho, pero que uno me esté puteando durante 20 minutos, cómo reaccionaría usted (le habla al periodista). ¿Igual que yo, no? Pero bueno, se fue antes de tiempo. Solo fue un idiota, pero tengo sangre y necesito sacarla”.

Eduardo Coudet pelea con un ayudante, uno de los días que perdió el control Captura

Evidentemente, no era solo un hincha el que cuestionaba sus decisiones. Con el tiempo, fueron cientos y la dirigencia tomó una drástica decisión, que Chacho debió aceptar. Luego de estupendas campañas en Rosario Central y Racing y algunos contratiempos en Tijuana y Celta, sus compañas en tono brasileño quedaron a mitad de camino, tanto en Atlético Mineiro como en Inter.

Todavía no pudo lanzarse al estrellato, aunque tampoco bajó demasiado la vara. Sigue generando expectativas, ilusión en cada aventura, que no logra cristalizar en títulos. Es un potencial candidato en River, sobre todo en los últimos meses, en los que Martín Demichelis suele ser cuestionado en casi todas sus decisiones.

