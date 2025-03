Chacho Coudet salió de la cuerda floja en Alavés con un triunfo con 9 jugadores, y un singular regalo a un periodista

Apenas una victoria en once partidos por la Liga de España, además de un debut con eliminación por la Copa del Rey frente un equipo de cuarta división (Deportivo Minera), habían puesto en la cuerda floja a Eduardo Coudet, contratado a principios de diciembre por Alavés con la misión de evitar el descenso. Un mal resultado este sábado podría haber marcado el fin de la breve gestión del Chacho, de acuerdo con los trascendidos en el club de la comunidad vasca.

Pero el alivio llegó en forma de un triunfo dramático, que de alguna manera le dio la razón a Coudet, que en los días previos había defendido el nivel futbolístico y las reservas anímicas de sus dirigidos: “El equipo no se comporta como uno muerto”. Muy vivo estuvo para vencer 1-0 de local a Villarreal, con un jugador menos desde los 49 minutos del primer tiempo por la expulsión del arquero Antonio Sivera, y con otro expulsado, el volante Antonio Blanco, ya en el descuento.

El arquero Antonio Sivera tapa ante la entrada de Yeremy Pino; después Sivera fue expulsado por cometer una mano fuera del área, mientras recibía un duro golpe L. Rico - EFE

Los tres puntos igual no le alcanzaron a Alavés para salir de la zona del descenso por la victoria 2-1 de Valencia sobre Valladolid.

Ausente por lesión el delantero argentino Tomás Conechny, el lateral Nahuel Tenaglia dio la asistencia para el gol de Manu Sánchez, a los 11 minutos del primer tiempo. “A celebrar la victoria que hacía mucho que no lo lográbamos”, expresó el exlateral de Talleres de Córdoba.

IMPACTANTE GOLPE EN EL MENDIZORROZA



▶️ Ayoze fue en busca del balón y chocó con Sivera.



🚑 El arquero local fue asistido inmediatamente.#LaLigaEnDSPORTS | #AlavésVillarreal pic.twitter.com/OMuClfu0Wc — DSPORTS (@DSports) March 8, 2025

La tarjeta roja para el arquero Sivera se produjo en el momento que salió del arco y al ir al piso chocó violentamente con el delantero Ayoze. Sivera quedó tendido, dando señales de haber sufrido una grave lesión, lo cual provocó que sus compañeros pidieran una urgente asistencia médica. Tras la revisión de la acción en el monitor del VAR, el árbitro Miguel Ortiz Arias le mostró la tarjeta roja al guardavallas por interpretar que había desviado la pelota con un brazo fuera del área. Sivera pudo retirarse por sus propios medios, mientras Coudet hizo un cambio para que ingresara Adrián Rodríguez, el tercer arquero del plantel, mientras se recupera Jesús Owono.

Desde hace varios partidos, Coudet sostenía que los resultados no se correspondían con los merecimientos de su equipo. “El fútbol nos ha devuelto lo que nos quitó con tantas injusticias”, expresó el Chacho tras el triunfo. “Ojalá esto nos sirva como punto de partida y nos ayude a hacernos fuertes en casa, que para nosotros es muy importante” agregó.

Una situación risueña se dio en la conferencia de prensa, con Coudet explotando el costado histriónico de su personalidad. El entrenador argentino estuvo recibiendo cuestionamientos de la prensa, muchas veces por los planteos o los cambios. “Yo no me quiero pelear con vos y te traje un chocolate”, le dijo el Chacho, a modo amable y sin ánimo de burla, a un periodista. Previamente, el cronista había comentado que el triunfo representaba “algo más que un clic” y que quedaban muchas cosas para aprovechar de cara al futuro. Coudet esbozó una sonrisa y le respondió: “Qué bueno que tenemos cosas positivas para decir, Eneko (nombre del periodista). Y no lo digo solamente por vos. El otro día no viniste y te quería decir que a lo mejor vos pensás que yo me quiero pelear con vos o que vos querés pelear conmigo”.

SEÑORAS, SEÑORES: ¡EL CHACHO COUDET LO HIZO DE NUEVO!



🔥 El argentino estaba "en la cuerda floja" y le ganó al VILLARREAL para salir con Alavés de la zona de descenso



🍫 En conferencia se cruzó a un periodista conocido, lo saludó con respeto y hasta le regaló ¡UN CHOCOLATE! pic.twitter.com/JsUX0watO7 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2025

El periodista no captó la onda risueña del Chacho y con mucho respeto le propuso hablar el tema aparte, para no interferir en la conferencia de prensa, por si se trataba de una cuestión personal. Y ahí el Chacho intentó distender más el momento: “Dejame que te mencione Eneko, porque voy a esto: yo no me quiero pelear con vos y te traje un chocolate, me entendés. Después te lo doy, si me lo aceptas”.

Eneko insistió en que sus colegas no querían gastar el tiempo en el ida y vuelta con el Chacho, que hizo partícipe al resto: “¿Les molesta mucho perder el tiempo? Te traje un chocolate, me apetecía”. Sin resignar su seria postura, el periodista le retrucó: “No hacía falta (el chocolate). Le garantizo que las preguntas más incómodas las seguiré haciendo yo”. El Chacho recogió el guante: “Me gusta porque es parte de esto, es parte de hablar de fútbol, y no pasa nada”.

El viernes próximo, Alavés visitará a Las Palmas, otro equipo en puesto de descenso. Y otra oportunidad para que Coudet extienda este dulce momento.

LA NACION