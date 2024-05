El ambiente en el plantel de River tras el peor resultado del ciclo de Martín Demichelis: “No volaba una mosca”

Escuchar

“Quiero ver ahora ese lenguaje corporal de convencimiento. ¿OK? ¡No de preocupación! Olvídense de esa energía que está afuera, de la gente... ¡Olvídense de todo, de todo! Piensen en ustedes, los que van a patear”. Esas palabras previas a los penales fueron las únicas que trascendieron de Martín Demichelis, que decidió no brindar la habitual conferencia de prensa luego del cimbronazo en la fría noche mendocina del estadio Malvinas Argentinas. Esa arenga fue la que utilizó el director técnico de River en el campo de juego, rodeado por sus dirigidos y colaboradores. Sin embargo, la charla motivacional no alcanzó para que el equipo se repusiera del gol sufrido a los 46 minutos de la segunda mitad, cuando el ingresado Fernando Martínez definió de chilena y señaló el 1 a 1 que desembocó en la definición por penales y en el triunfo de Temperley por 5 a 4 al cabo de seis ejecuciones por bando, en un dieciseisavo de final por la Copa Argentina.

Las eliminaciones del ciclo contra Talleres, Inter (Porto Alegre), Rosario Central y Boca no se equiparan con el golpe recibido este martes en las proximidades de la Cordillera de los Andes. Demichelis sufrió su peor revés desde que asumió, en noviembre de 2022, para reemplazar a Marcelo Gallardo. Temperley, que ocupa el noveno puesto en la zona B de la Primera Nacional, una posición que clasifica para el reducido para luchar por el ascenso, lo dejó fuera en la misma instancia y en la misma cancha en las que fue superado Talleres un año atrás apenas después de conquistar la Liga Profesional. Y, como si fuera poco, el escenario cuyano le resulta esquivo al entrenador de 43 años también porque River fue goleado con un 4-0 por Independiente Rivadavia en un amistoso, el pasado 22 de marzo.

🗣️"QUIERO VER LENGUAJE CORPORAL DE CONVENCIMIENTO, ¿EH? ¡NO DE PREOCUPACIÓN!"



La ARENGA de DEMICHELIS en la previa a los penales ante #Temperley por la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/ZCaGKLgEzq — TyC Sports (@TyCSports) May 22, 2024

Muy lejos quedó esa versión de River que ganaba y gustaba y que logró que por un tiempo no se extrañara la etapa más exitosa de la historia del club. Hoy la realidad es diferente. El equipo ostenta un porcentaje elevado de puntos en 2024 y se aseguró con una fecha de anticipación un lugar en los octavos de final por la Copa Libertadores, pero al mismo tiempo perdió dos de los tres cruces mano a mano en el año, un registro alarmante pensando en la propia Libertadores, máxime si se toma en consideración lo que ocurrió en el superclásico el 21 de abril en Córdoba y lo que sucedió esta semana contra un club de una categoría inferior.

No sólo el DT optó por el silencio antes de marcharse del vestuario escoltado por Alejandro Saccone, el entrenador de arqueros que no consiguió que Franco Armani revirtiera su tendencia negativa en los penales. Tampoco habló en público el propio capitán, campeón del mundo en Qatar 2022. El único testimonio, vallado por medio y durante unos segundos, tuvo como protagonista a Milton Casco, el jugador de mayor tiempo de estadía en River, club al que arribó en septiembre de 2015.

Franco Armani no estuvo cerca de atajar siquiera uno de los seis penales de Temperley; River acumula seis derrotas sucesivas por esa vía, un récord para el club. captura de video

“Demichelis nos dio tranquilidad. Nos dijo que era un golpe duro, que no esperábamos, pero también que tenemos muchas cosas por delante. Esta institución no te deja lamentarte”, manifestó el defensor lateral izquierdo de 36 años, que también reconoció que la resolución desde los once metros frente a Temperley no había sido planteada en la preparación: “De vez en cuando los chicos se ponen a patear, pero en la semana no practicaron penales específicamente para este partido”.

Los futbolistas de Temperley festejan lo impensado: la clasificación sobre River para los octavos de final de Copa Argentina; se trata del golpe más duro para River en el ciclo de Demichelis. Ramiro Gomez - Getty Images South America

El clima interno de River, tras el papelón deportivo, fue el natural para ese tipo de situaciones, con rostros serios y un lenguaje corporal que no ocultaba la enorme frustración. Quedó en evidencia apenas pasada la medianoche, cuando la delegación dejó el estadio para subir al micro con destino al Aeropuerto Internacional El Plumerillo y al vuelo chárter rumbo a Ezeiza. En el avión “no volaba una mosca”, según confió una fuente dirigencial para LA NACION.

Sin un líder como Enzo Pérez y sin el contagio ganador que aportaba la experiencia multicampeona de Jonatan Maidana, River perdió a dos de sus principales referentes. No es suficiente la presencia de Armani. Tampoco la de otro héroe de Madrid, Ignacio Fernández. El equipo pasó de los tres triunfos consecutivos sin goles recibidos a padecer una eliminación totalmente inesperada, en la que fue minimizado durante los últimos minutos por Temperley.

Franco Armani ganó solamente una de siete definiciones por penales que atajó en River. pic.twitter.com/Anuc0nReLL — SportsCenter (@SC_ESPN) May 22, 2024

Para colmo, el traspié derivó en un récord adverso en la historia del club: seis derrotas oficiales en fila en definiciones por penales. Se trata de una karma que comenzó el 16 de mayo de 2021, sin público en la Bombonera, donde River tuvo muchas ausencias por Covid-19 y fue eliminado en los cuartos de final de la Copa de la Liga al cabo de un 1 a 1. Boca nuevamente le ganó mediante esa vía en agosto de ese año, por los octavos de la Copa Argentina, el mismo certamen que tuvo como campeón a Patronato en 2022 luego de que el equipo entrerriano se cargara en cuartos al dirigido por Gallardo. Inter, en Porto Alegre, y Rosario Central, en Córdoba, nutrieron esa problemática recurrente, que tiene como capítulo más reciente la hazaña del conjunto conducido por Walter Perazzo.

LA PEOR RACHA EN LA HISTORIA DE RIVER: el Millonario perdió las últimas 6 definiciones de penales que disputó. pic.twitter.com/uCXV6dEYBg — SportsCenter (@SC_ESPN) May 22, 2024

Los jugadores tuvieron descanso el miércoles. El siguiente entrenamiento está previsto para este jueves a las 9.30 en el predio de Ezeiza. Allí, después de una autocrítica ineludible, comenzará la planificación para el compromiso de este sábado a las 15 en La Paternal ante Argentinos Juniors. Tras quedar fuera de la Copa Argentina, River necesita levantarse con una victoria en una cancha que siempre le resulta difícil, como para luego presentarse sin un contexto de incertidumbre en el Monumental contra Táchira el jueves 30 de mayo, por la Libertadores.

ASÍ REACCIONÓ DEMICHELIS A LA ELIMINACIÓN DE RIVER ante Temperley, de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/Yq8vO7IKjk — TyC Sports (@TyCSports) May 22, 2024

Por lo pronto, la continuidad de Demichelis, que pasó de los silbidos a los aplausos en apenas tres días, no está en duda. La dirigencia respalda al DT, que divide su mirada entre la actualidad y la importancia de ser eficaces en el próximo mercado de pases para fortalecer el plantel en el segundo semestre, tras el receso por la Copa América y una pretemporada en las cercanías de Buenos Aires.