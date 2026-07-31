El amigable comunicado de la Conmebol en medio del conflicto entre la FIFA y la UEFA

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) no se había pronunciado hasta aquí sobre la iniciativa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que ha sido rechazada por la UEFA, la Concacaf y la alianza asiática. Y el comunicado de este viernes fija una posición amigable detrás del título de “Primero está el fútbol”.

En un despliegue casi protocolar, la entidad sudamericana, que fue la primera en anunciar su apoyo a la reelección de Infantino en 2027, manifestó que solicitó “información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto”. Eso dentro de un contexto en el que explicó que inició “un proceso de consultas con sus diez asociaciones miembro”.

El presidente de CONMEBOL, Alejandro Domínguez, condecoró al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante un Congreso de la entidad sudamericana en Luque, Paraguay Jorge Saenz - AP

“La CONMEBOL reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo. Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia. El fútbol siempre está primero”, señala la entidad presidida por Alejandro Domínguez.

El comunicado sostiene que la Confederación “tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto y, en cumplimiento de sus procedimientos institucionales, convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige”, diferenciándose de las tajantes respuestas que han dado otras confederaciones, que incluyeron renuncias de asesores cercanos a Infantino.

Desde el organismo con sede en Paraguay se marcó que “continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza”.

Alejandro Domínguez, Claudio "Chiqui" Tapia y Gianni Infantino, en una recorrida al estadio de Barranquilla, Colombia, en febrero pasado; siempre en la misma sintonía DAVID SALAZAR - AFP

Y clama por paz entre las partes involucradas luego de que el conflicto haya escalado de gran manera ante las amenazas de boicot por parte de UEFA y cierto respaldo de otras Confederaciones que también podrían tener más plazas en un Mundial con aún más selecciones clasificadas. “La CONMEBOL hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés”, cita.

FIFA Forward Enterprise es el proyecto que radica en una reestructuración comercial que revolucionaría la gestión de sus competencias principales, al crear una empresa que administraría los negocios y eventos como el Mundial, el Mundial de Clubes y otros torneos regulados por la organización madre de ese deporte.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en un palco en uno de los partidos del último Mundial JUAN MABROMATA - AFP

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, ha impulsado junto a Infantino la idea de ampliar el Mundial de 2030 a 64 equipos, con la particularidad de tener seis sedes por primera vez en la historia. La próxima Copa del Mundo se disputará principalmente en España, Marruecos y Portugal, pero celebrará algunos partidos, por conmemorarse los 100 años de su primera edición, en la Argentina, Paraguay y Uruguay, cuyas selecciones también ya están clasificadas, más allá de que igualmente participen de las Eliminatorias.