El argentino que pasó de dormir en un auto a diseñar los botines de la gran revelación del Mundial

Hay un argentino en todos lados, y también en los botines de Vozinha, el arquero de Cabo Verde. “Un argentino nace donde quiere”, se ataja Santiago Halty, nacido en Indio, California, pero con acento porteño marcado a fuego por su infancia y adolescencia transcurrida en Buenos Aires. En 2001, volvió a Estados Unidos y nueve años después lanzó la marca Senda Athletics, “con la idea de que el fútbol puede ser un camino para cambiar la vida de las personas, a través del juego y del comercio justo”. Empezó fabricando pelotas y en poco tiempo se convirtió en un jugador líder en el mercado internacional del futsal. Para que su propósito mayor se hiciera carne siempre tuvo claro que la Copa del Mundo debía ser el escenario para el golpe de efecto. Llegó por la ruta menos transitada, al mismo tiempo tan afín a la cultura norteamericana.

“Con las grandes estrellas contratadas por las marcas más tradicionales, sentía que Senda Athletics tenía que ser representada por lo que acá [en EEUU] se conoce como un underdog: esa persona que tiene que luchar desde muy abajo, que tiene todas las de perder y se abre camino pese a todo. En ese contexto, la selección de Cabo Verde nos pareció muy interesante y nos pusimos a contactar a sus principales jugadores, por redes sociales”, comenta Halty a LA NACION desde Miami, su base de operaciones. Y acaso nadie en este Mundial pueda encarnar esa fábula típica de Rocky Balboa como Josimar José Évora Dias, nacido el 3 de junio de 1986 en Mindelo, São Vicente, una de las diez islas que componen Cabo Verde.

Vozinha estuvo en boca de todos tras su actuación consagratoria en Cabo Verde 0 vs. España 0 FRANCOIS NEL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Vozinha (abuelita, en portugués) llegó al Mundial con 40 años recién cumplidos y con su contrato con el GD Chaves, de la segunda división portuguesa, a punto de vencerse. El 15 de junio, en Atlanta, su carrera dio el vuelco de su vida: sus atajadas ante Pedri, Oyarzábal, Ferrán Torres, Laporte, Ruiz, Merino y Cucurella lo transformaron en la figura del 0-0 ante España y en una de las atracciones del torneo. “Por supuesto, jamás pensé que Cabo Verde tendría semejante impacto en su debut en mundiales. Pero el día que por primera vez conocí personalmente a Vozinha, en la concentración en Tampa, me llevé una hermosa impresión de todas las personas del plantel con quienes interactué. Los vi personas serias, humildes en el buen sentido de la palabra. Vozinha llamó la atención del mundo por sus atajadas con España y por supuesto nadie se refirió a sus botines, pero sí a los valores que buscábamos: esperanza, perseverancia y creer que las cosas imposibles pueden pasar”, reflexiona Halty.

Si hasta ese momento el neozelandés Tim Payne era el jugador viral de la Copa (por el efecto del influencer argentino El Scarso, alcanzó 5 millones de seguidores en Instagram y se granjeó un contrato con Olimpia de Paraguay incluso antes de debutar ante Egipto), Vozinha lo eclipsó con méritos deportivos. Tras 100 minutos de juego, el arquero pasó de 50.000 a 17 millones de seguidores, y sus botines Senda Mendoza Elite (u$s 225 en la página oficial) adquirieron una visibilidad con la que Halty apenas si soñaba.

Vozinha y una de sus grandes atajadas, frente a Uruguay Marta Lavandier - AP

“Es un modelo construido con microfibra, el material sintético de más alta gama en la actualidad, y una malla textil que integra la lengüeta para lograr un calce bien ajustado, que asegura la sensibilidad en el contacto con la pelota. Los jugadores profesionales priorizan hoy un calzado liviano, con la menor cantidad de capas posibles en el pie. Fueron dos años de desarrollo, con infinidad de maquetas y rondas de ajuste, hasta la confección final en la región de Putian, China. Estamos muy contentos con este producto para animarnos en las grandes ligas, y hoy estamos en la fase de desarrollo de las réplicas más accesibles para atender los distintos segmentos”, aporta Ignacio Laudano, líder de Producto y Diseño de la marca y con 36 años de trayectoria en el mercado deportivo. Se trata de uno de los 18 profesionales ejecutivos que componen una empresa con la típica usanza post pandemia, con recursos distribuidos en Miami, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de Chile, Madrid, Málaga, Portland y Oakland.

El cálculo y la audacia

El instinto de supervivencia dotó a Santiago Halty del sentido de la oportunidad. Así, en 2024, aprovechó la visita de Newell’s para una amistoso con Inter de Miami para conocer a dos testers argentinos para las primeras pruebas de sus botines de campo: Ian Glavinovich (de regreso en Newell’s tras un préstamo en Philadelphia Union de la MLS) y Augusto Schott (hoy en Talleres de Córdoba). Así como el de Vozinha se llama Mendoza (también utilizado por el arquero canadiense Max Crepeau), el modelo de campo tomó el nombre lógico de Rosario. “En Senda somos lo suficientemente chicos como para que yo mismo pueda subirme a un avión, visitar a un futbolista, escuchar su feedback y resolver rápido los problemas. La relación se vuelve más personal y de ahí el afecto que se fue gestando con Vozinha, quien me pidió permiso para intervenir sus zapatos con un artista caboverdiano, para que dibujara el escudo de la federación”, agrega Halty, quien tiene su propia biografía de underdog.

El arquero de Cabo Verde, Vozinha, junto a Santiago Halty, el argentino dueño de la marca que diseña sus botines @sendaathletics

Tras la muerte de su padre, Halty decidió volver a California para iniciar su propio camino. Como casi todo joven buscavidas en la Costa Oeste, acumuló horas como camarero, lavacopas o valet parking y llegó a dormir en su auto durante un año, para poder costearse los estudios de Economía en la Universidad de California San Diego. Accedió a becas para aprender chino mandarín en Shanghái, y, en París, los principios de desarrollo sustentable que aplica en Senda Athletics, “la única en el mercado con la certificación ética de la ONG Fair Trade”. Su puerta de entrada al fútbol del máximo nivel fueron las medias antideslizantes con tecnología Gravity, que tienen a Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Giuliano Simeone como principales usuarios argentinos entre más de 250 jugadores.

Los botines destrabaron el siguiente nivel, en el que, para Halty, está todo por escribirse: “Lo estamos comprobando otra vez en este Mundial, los latinos tenemos una manera muy especial de sentir el fútbol. Y ya es hora de que una marca latina, que nos representa, se meta entre las diez más importantes del mundo. La historia recién empieza, los modelos salieron al mercado hace menos de dos meses, y ya tenemos distribución asegurada en Corea, Japón y Finlandia. Tener un buen socio en la Argentina es uno de mis objetivos en el corto plazo”.

Maxime Crepeau, arquero de Canadá, que ya están octavos de final, también usa los botines ideados por Halty Mark J. Terrill - AP

El cuento de hadas

La actuación frente a España será para siempre un punto de inflexión en la trayectoria de Vozinha, que incluye los equipos locales Batuque y CS Mindelense, Progresso do Sambizanga (Angola), Zimbru Chișinău (Moldavia), Gil Vicente y GD Chaves (Portugal), AEL Limassol (Chipre) y AS Trenčín (Eslovaquia). Antes de que se cerrara el fichaje del colombiano Álvaro Montero, no faltaron hinchas de Boca que lo postularan como refuerzo para este libro de pases. De haber avanzado el proyecto, su camino lo habría llevado a compartir equipo con Ayrton Costa, el defensor con ancestros caboverdianos que intentó sin éxito sumar el DT Pedro “Bubista” Brito, otro elemento del plantel mundialista también calzado por Senda Athletics, junto con el defensor Kelvin Pires.

“Este momento es un verdadero regalo”, dice Halty, quien el próximo viernes estará en el Hard Rock Stadium en Miami para el choque de 16avos de final. Allí, Vozinha irá por el nuevo hito definitivo de su carrera: ser el primer arquero al que Lionel Messi no le marque goles en este Mundial. De lograrlo, su nombre quedará para siempre a la par de Cesária Évora, máxima exponente artística y cultural de la historia de Cabo Verde, y conocida como “La Diva de los Pies Descalzos”, por su solidaridad con las mujeres que no podían comprarse zapatos. Évora nació en la misma ciudad que Vozinha, y convirtió la sodade -la melancolía caboverdiana por los que se van y no vuelven- en música universal. Setenta y siete años después, otro hijo de Mindelo pisa fuerte, calzado con botines de impronta y diseño argentinos.