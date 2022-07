El audio del VAR del River-Vélez en el que se anuló el gol de Matías Suárez

Seguirá la polémica: el partido entre River y Vélez, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, tuvo su punto de quiebre a partir del gol anulado a Matías Suárez para el equipo millonario, a los 78 minutos. En la mañana de este jueves se conoció el audio del VAR en el que, luego de algunas deliberaciones, el chileno Roberto Tobar decidió anular el tanto que a doce minutos del final le daba a River la posibilidad de forzar al menos la definición por penales. Así, el 0-0 se mantuvo, y Vélez consiguió una clasificación histórica. La resolución de Tobar generó polémica y provocó también algunas rispideces entre los jugadores dentro del campo de juego.

Lo primero que se escucha en la cabina del VAR es un aviso: “Ojo con la mano”, una vez que la pelota se introduce en el arco de Lucas Hoyos. En principio quisieron chequear si el tanto se convirtió solo con la cabeza. Y cuando pasaron a mostrar la cámara que se ubica detrás del arco de Vélez, le avisaron al árbitro Tobar que no continuara el juego hasta que se agotaran todas las imágenes a disposición, para asegurarse de que el ex delantero de Belgrano no había empujado la pelota con el brazo para anotar la apertura. Antes de invitar a que el chileno revise la acción en pantalla, se oye en el VAR: “Es ahí. Haz un loop lento. Pega en la mano”, Y se agrega: “Cuando pega, puedo ver que toca y viene”. Poco después, entre la tensión de los jugadores de uno y otro bando ,y la revisión del árbitro, se determina que el gol de Matías Suárez no es válido.

A lo largo de 5 minutos, se dio un intercambio constante entre la certeza del control de que había sido mano, y la convicción del chileno de la validez del tanto. “Cambió de dirección. Pega y cambia para acá”, comentaron desde el VAR, mientras que el juez chequeaba la acción dentro de una cabina montada al pie del campo de juego. “Para mí es gol”, remarcó Tobar; aunque desde el VAR le insistieron nuevamente con un cambio de dirección del balón y un contacto a la altura del codo. “Esta es la mejor imagen. Le pega en el brazo y cambia de dirección”, explicaron, más allá de que el chileno continuaba con su idea de convalidar la conquista del cordobés: “No me parece, a ver de nuevo”, pedía el referí, mientras que se seguía viendo la secuencia polémica desde distintos ángulos. “El delantero cabecea su propio brazo, que está abierto, y con inmediatez hace un gol”, recalcaron en el control.

Tras recomendarle que se tome todo el tiempo que necesite, Roberto Tobar aceptó la sugerencia del VAR y modificó su decisión. “Dejala continuar, y la tira con la mano, brazo. Me parece mano. Me parece anulado”, concluyó el árbitro trasandino. El VAR estuvo a cargo del brasileño Rafael Traci y el AVAR fue su compatriota Braulio Da Silva Machado.