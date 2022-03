El Beto Márcico, en problemas: fue procesado por fraude inmobiliario y deberá pagar casi 2 millones de dólares

Alberto ”Beto” Márcico, símbolo de Boca y Ferro durante la década del 80 y del 90, fue procesado por la justicia argentina por defraudación después de que se hallaran irregularidades con varios de sus emprendimientos inmobiliarios. Tanto el exfutbolista, como su hijo (Lucas José Márcico), fueron embargados por casi dos millones de dólares.

Márcico, en la Bombonera, con Riquelme y Rojitas.

Luego de su retiro del fútbol, el exenganche se dedicó al rubro inmobiliario y, en el Boletín Oficial, figura como integrante de diversas empresas vinculadas a esta actividad como Los Lofts De Godoy SA y Edificio Migueletes 1286 SRL. Y muchos de sus exsocios aseguraron haber sido engañados en distintas operaciones con la compra de propiedades que, supuestamente, nunca fueron entregadas.

Después de una investigación a cargo del fiscal Andrés Madrea, Márcico y su hijo fueron procesados sin prisión preventiva por el magistrado Fernando Caunedo. Los delitos son por defraudación por desbaratamiento de derechos acordados cometida en forma reiterada, en un total de 22 ocasiones.

El Beto Márcico, jugando en Boca.

En 15 de esos casos “se verifica concurso ideal con el delito de defraudación por estelionato”. El embargo que pesa sobre los Márcico es de 1.8 millones de dólares, además de dos millones de pesos.

Martín Herrera, excompañero del Beto, lo denuncia

El cordobés Martín Herrera, ex arquero de Estudiantes de Río Cuarto, Boca, Atlanta, Toluca y Alavés de España, entre otros equipos, fue uno de los que denunció a Márcico. El reclamo es por cinco departamentos que le compró y que, según denunció Herrera, nunca le entregó.

En la actualidad, Herrera, de 51 años, se desempeña como Subsecretario de Deportes del gobierno de Río Cuarto. Trabaja junto con otro ex deportista como Agustín Calleri, presidente de la Asociación Argentina de Tenis y Secretario de Deporte y Turismo de Río Cuarto.

Macarena Ceballos, integrante de la Selección Argentina 🇦🇷 de Natación, retomó sus entrenamientos en el #Centro11 🏊‍♀️ luego de las autorizaciones a nivel Nacional y Provincial.



Más info 📲 https://t.co/JmcoO4JmrK#ElDeporteNosUne pic.twitter.com/ziQhKc2SMK — Deportes Río Cuarto (@DeportesRioIV) June 18, 2020

La operación se realizó en 2012, cuando Herrera le compró dos departamentos en Roosevelt 3607 por 80 mil dólares cada uno y tres unidades de un edificio de Migueletes al 1200, por US$ 255.000, US$ 155.000 y US$ 165.000 en efectivo. A cambio, Márcico le entregó boletos de compraventa. El Beto y su hijo Lucas declararon y coincidieron en que se trataron de “préstamos” y que los boletos fueron firmados a modo de “garantía”.

“Siempre me pateaba para adelante. Me decía que no me los podía dar porque tenía que solucionar unos problemas. Así fueron varios meses”, señaló, en su momento, Herrera.