Escuchar

Caudillo. Así describió Boca a Cristian Lema, en un posteo que hizo en su cuenta oficial en X (ex Twitter) con una foto del zaguero en el Monumental. Y la puerta del debate quedó abierta: ¿Puede un futbolista convertirse en caudillo de Boca en poco más de un mes y luego de haber jugado solo siete partidos? No hay una respuesta unánime ente los hinchas, que ven con entusiasmo estos primeros minutos de acción del defensor por la personalidad exhibida. Lo concreto es que, aun cuando parezca apresurado el concepto, Lema parece haber nacido para jugar en el club de la Ribera.

“Lo veo muy parecido al Patrón Bermúdez, al Flaco Schiavi. Son tipos que ya desde los primeros partidos te das cuenta que vienen con una personalidad que los destaca. Por el liderazgo que ejercen gracias a la personalidad innata de cada uno”, destaca, en diálogo con LA NACION, Juan Ernesto Simón, con la autoridad que le dan los 218 partidos disputados con la camiseta azul y oro entre 1988 y 1994.

El exzaguero minimiza el dato de la cantidad de encuentros que lleva jugados Lema: “Cuando es algo natural, no necesitás tiempo para imponerte en un lugar. Vos sos vos, entonces comportándote como lo hiciste siempre, los de al lado se dan cuenta como sos: un tipo de carácter fuerte, alguien que trata de imponer convencido de sus ideas, que tiene características para ser líder, caudillo, para ser una voz de mando dentro del grupo y del vestuario”.

Roberto Fornés formó parte de una de las etapas más complejas de la historia xeneize. Fue el niño mimado de César Luis Menotti cuando el DT campeón del mundo arribó a Boca en 1987 y disputó 37 partidos entre 1984 y 1987, y se dio a la vez el gusto de compartir vestuario con representantes del ADN del club: Rubén Suñé en las inferiores y, entre otros, Roberto Mouzo, Roberto Passucci, Oscar Ruggeri y Enrique Hrabina.

Juan Ernesto Simón posa con la Bombonera detrás

Desde su óptima, el Flaco le comparte a LA NACION otro punto de vista, que expone la actualidad de Boca por encima de las cualidades de Lema: “Se lo llama así a Lema por la falta de caudillos que tiene Boca en los últimos años. Antes, el caudillo era el capitán y Boca hace años que no tiene eso. Por eso se le destaca su presencia física en el campo, el hecho de ir a pelear con vehemencia esa pelota con River después de la falta de Nacho Fernández sobre Merentiel. A mi criterio, Lema aun no llega a ser caudillo, pero está demostrando serlo”.

A la hora de destacar a un compañero con el que hayan compartido el campo de juego y tenga esas cualidades, Simón pondera a Hrabina y a Oscar Ruggeri: “Esa forma de ser, siempre listos para ir a discutir, ir a pelearse. Si no hacían eso, no eran ellos. No es algo impostado. Y a la gente de Boca le gusta esa clase de jugadores”.

El Flaco Roberto Fornés, junto al Tata José Luis Brown, en la Bombonera

En tanto, Fornés resume: “Caudillo, lo que se dice caudillo, era el Chapa (Suñé). Respetado por todos. Los que jugaron con él se ponen de pie y se emocionan recordándolo. Para ser caudillo en Boca venís ya de un trajín anterior. Por ejemplo, el Chapa también era caudillo en Unión. En mi época estaban Roberto Mouzo, (José Luis) el Tata Brown. Cuando jugaba con ellos yo era un pibe, y el caudillo era el que te ordenaba, el que te daba confianza. Estos tipos hacían eso, siempre con la palabra de aliento. Caudillo es el que defiende tanto a un compañero dentro de la cancha como afuera y es consciente de dónde está jugando”.

Roberto Passucci, un ícono, defendió la casaca azul y oro en 191 ocasiones entre 1981 y 1986. En diálogo con LA NACION comparte su óptica, que es similar: “La cantidad de partidos influye, pero no tanto. El que es caudillo puede demostrarlo en pocos partidos. Lema tiene esas condiciones: se planta, es ganador en el juego aéreo y es muy agresivo para recuperar la pelota, no se guarda nada, el respeto y la confianza que le tienen los compañeros... Ni hablar los rivales, porque saben que va con todo, que en cada pelota deja la vida. Eso lo posiciona”.

Passucci debutó en Boca el mismo día que Maradona

“Yo no me reconozco como caudillo”, le afirma Enrique Hrabina a LA NACION. Con 178 partidos y 4 goles con la casaca azul y oro entre 1985 y 1991, amplía: “Sí me reconozco como un tipo solidario para el equipo, para formar el grupo, respetuoso con mis compañeros, listo para dar una mano, laburador. Para tratar de mejorar y aportar siempre. Ir a pelear siempre cosas para el grupo, pelear por las necesidades. A veces incluso jugar en condiciones que no eran ideales, con enfermedades, con fiebre, vivir para el club las 24 horas. Porque la pasión que uno tiene es impresionante. Y uno se gana así el respeto de los compañeros”.

El hombre que el próximo 18 de marzo será reconocido en la Legislatura porteña como “Personalidad destacada en el ámbito del Deporte” aporta: “Yo estuve 11 años seguidos en Boca y cada día te ganas la confianza y el respeto de todos. Eso se logra con acciones positivas y tratando de manejar las situaciones con las características que mencionaba: ser humilde, solidario, buen compañero, priorizar siempre el bienestar del grupo y del equipo. Eso hace que los demás te pongan en un lugar que uno no se imagina”.

Quique Hrabina, un caudillo de la historia de Boca

Por lo expuesto en estos siete partidos con la camiseta de Boca y, sobre todo, por plantarse en el Monumental en su primer superclásico con River, Lema parece ir por esos carriles. Pero, ¿acaso existe una receta para ser caudillo? O, en todo caso, ¿caudillo nace o se hace?

“El caudillo se va forjando. Nadie nace caudillo”, considera Passucci. Y agrega: “Se va dando con el correr de los partidos, el conocimiento de los compañeros. el sistema utilizado. Este sistema es óptimo para formar un caudillo porque cuando jugás con linea de 4, el que juega de 2 está casi siempre uno contra uno. Ya no tenés uno que marca y otro que espera. Hoy te la tenés que jugar solo. Te queda el 9, hacete cargo. Se hace cargo sin problemas. En estos partidos, ¿en cuántas pelotas estuvo Lema cortando todas de cabeza o como sea? Y en todas las resolvió bien. Se ubica muy bien, su posicionamiento es perfecto. Cuando no sos tan rápido, lo suplís con ubicación y buena lectura de juego. Siempre cerca de la marca y listo para anticipar. Un manager con el que yo trabajé en Benfica tenía una máxima: el zaguero no puede dudar. Tiene que tener la decisión tomada’´. Y para eso tenés que tener una gran visión de juego, ver al lateral derecho cuando sale la pelota, descifrar lo que hará el rival. Si vos ya tuviste la lectura de juego, eso le gana a cualquier cosa”.

Simón opina distinto. “A mi criterio se nace así. A Lema ya se lo veía así en Belgrano, en Lanús, en Newell´s. Era lógico que sea igual en Boca, porque le resulta natural jugar así. No es impostado. Después, el tiempo y el correr de los partidos te hacen cada vez más referente. Pero el hecho de tener voz de mando es innato. La jugada esa en la que va a pelear por la pelota después de la falta de Nacho Fernández a Merentiel es algo que debe hacer un caudillo”, evalúa Simón.

Simón, campeón del mundo Sub 19 en 1979 y subcampeón del mundo en Italia 90, es en la actualidad panelista de fútbol en ESPN

El Flaco Fornés va por el mismo carril: “Cara de malo ponemos todos, pero caudillo es otra cosa. Y es algo que viene o no con uno. Caudillo se nace. Primero, tenés que defender al grupo. Antes se demostraba mucho quién era caudillo cuando había que ir pelear los premios con la dirigencia. En mi época, a esas reuniones iban Mouzo, el Flaco Gareca, el Cabezón Ruggeri. A nosotros, los pibes, nos llevaban a esas reuniones para ver cómo era pelear los premios. Lema, por ejemplo, les puede enseñar a los pibes cómo debe jugar un zaguero en Boca. Fue siempre voz de mando en sus equipos y demostró ir al frente y puede llegar a ser un caudillo en Boca, porque ese espacio no está ocupado. Hoy en Boca hay referentes, pero no hay caudillos. Y son cosas muy distintas. Hace tantos años que Boca no tiene un caudillo, que lo toman a Lema como tal por lo que está mostrando en estos primeros partidos”.

“Caudillo se nace”, coincide Hrabina. Y amplía: “El liderazgo viene de nacimiento. La personalidad la vas forjando con los años, y es la suma de lo que incorporás mientras crecés, en base a cómo te educa tu familia, el medio ambiente en el que te toca vivir, tu realidad. Vas tomando cosas que te van sirviendo y otras que dejás de lado. Uno siempre tuvo maestros que lo fueron guiando en lo familiar o en los compañeros, los amigos del barrio, los maestros. Todo te construye y forjás tu personalidad. Pero nacés con eso o no”.

Hrabina, siempre cerca de los colores de Boca (@quiquehrabina3)

Quizás, uno de los aspectos que más se le critica a Lema es su estilo, en el que pareciera jugar siempre al límite. En tiempos de VAR y simulaciones, ¿cuán peligroso es tener un futbolista de esas características en la zaga?

Simón minimiza ese cuestionamiento. “Bermudez jugaba al límite. Schiavi, también. Insaurralde, sin ser líder como ellos, jugaba al límite. De mis compañeros me recuerda a Hrabina en Boca y a Ruggeri en la selección. Siempre al límite, porque ellos eran así: temperamentales. Y esas son las características de Lema. No es rápido y va a llegar siempre justo. Al límite. Son las condiciones técnicas del jugador. Va a sufrir cuando salga lejos, como le pasó contra Lanús y River. Pero en Boca tenés que asumir la condición de protagonista”, considera quien en la actualidad es panelista de diversos programas de fútbol en ESPN.

Fornés, que se destacó como mediocampista de gran despliegue y ahora suele comentar los partidos de Boca para el multimedios partidario Cadena Xeneize, va algo más allá en su evaluación de Lema: “Siempre digo que el tema de los centrales depende del mediocampo que forme. Si en el medio hubieran jugado Pol Fernández y Campuzano, Boca hubiera sufrido más. En cambio, con los pibes hubo más dinámica. Recién contra River se vio un mediocampo ordenado, y Lema a la vez viene marcando bastante bien”.

Acerca de las cualidades del zaguero xeneize, el Flaco destaca: “Más allá de que lo critican porque es fuerte, recio y pega patadas, es un buen refuerzo por cómo está jugando. Hoy no puede salir del equipo. No hay otro como él en el plantel. No hay otro jugador al que el centrodelantero rival lo mire y le tenga miedo. Lema tiene cara de malo y tiene carácter. Se ganó eso: que el rival lo vea y evite encararlo. Yo en Lema veo a un tipo que sabe cuándo desacomodar al rival. Que tiene temperamento, pero no es un tipo al que se le salga la cadena. Pone la pierna justa, te saca con la mano, te desgasta físicamente con su contextura. Lema entiende cómo debe jugar un central de Boca en estos tiempos. Boca añora tanto a un jugador así que se ganó el mote de caudillo en un puñado de partidos”.

Roberto Passucci, siempre cerca de Boca Roberto Passucci

Passucci destaca: “Mouzo era un caudillo hecho y derecho. Estaba Pancho (Francisco) Sá, que tenia una gran lectura de juego, en algún punto parecido a lo de Lema: no tenía velocidad, pero su lectura de juego era brillante. Lo mismo Quique Hrabina, que tenía una ferocidad increíble. Llegaba a la máxima velocidad a la pelota y te la ganaba o rompía el juego. Siempre leal, nunca lastimó a nadie”.

“Hay que saber ir al limite. Si vas a chocar y a ganar es brillante. Y también termina siendo algo lindo de ver. Y por eso los rivales tratan de evitarlo. Un buen defensor que anticipa y lee el juego forma parte del arte del futbol. Porque hay que saber hacerlo bien, ¿eh?”, elogia Passucci.

El Ruso Hrabina, en cambio, es más precavido a la hora de emitir un juicio de valor definitivo sobre Lema: “Ha demostrado que tiene carácter. Los que lo conocen hablan de su personalidad, de ir al frente y eso está muy bueno porque jugadores así son importantes en cualquier grupo. Porque sacan lo mejor de los compañeros, contagia, pone la cara por ellos, los defiende. En todos los partidos debés hacer eso, porque lo psicológico también cuenta. Siempre hay que estar listo para defender al grupo y a los compañeros. En Boca se destaca mucho más la forma de jugar de Lema, es más notorio y está más expuesto, pero hay que esperar”.