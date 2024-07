Leandro Paredes reveló que River lo quiso fichar cuando era niño y por qué no se dio

Escuchar

Tras su participación y consagración en la Copa América 2024, Leandro Paredes se tomó unos días de vacaciones antes de su vuelta a los entrenamientos de AS Roma para lo que será la temporada 2024-2025. Este miércoles a la tarde, estuvo presente en Extraña a la Nona (Olga) donde brindó una divertida entrevista en la que se refirió a su última conquista, su presente futbolístico y también contó algunas anécdotas de su infancia, como el momento en el que sus padres tenían todo acordado para que él jugara en River Plate, pero por un detalle, rechazó esa posibilidad.

Leandro Paredes es el gran representante de Boca Juniors en la actual era de la selección argentina, la que conquistó la Copa América 2021 y 2024, y la Copa del Mundo 2022. Los “xeneizes” se enorgullecieron cuando el mediocampista ingresó en el tiempo suplementario de la final ante Colombia, robó una pelota y se la dio a Giovani Lo Celso para que asistiera a Lautaro Martínez y convirtiera el gol con el que se ganó la última Copa América.

Leandro Paredes estuvo presente en Extraña a la Nona (Olga). Foto/Instagram: olgaenvivo

Sin embargo, su historia pudo haber sido totalmente diferente a lo que fue, ya que cuando era tan solo un niño, era pretendido por las infantiles de River Plate, histórico rival de Boca Juniors. Pero su fanatismo por su club hizo que descartara esa posibilidad y una persona importante en este momento fue su hermana mayor, Vanesa Paredes, con la que mantiene una especial relación.

Durante la charla, le consultaron si tenía un pilar en su vida. “Siempre me apoyo en mi mujer y en mi hermana mayor. Casi siempre son las personas con las que más hablo. De muy chiquito, cuando tenía cinco años y me vino a buscar River a mí para ir al club”, introdujo para sorpresa de todos en el programa.

Asimismo, añadió: “Mis viejos tenían todo arreglado para que yo sea jugador de River. Yo volví de una cena, me encerré en mi pieza, me largué a llorar y vino mi hermana mayor para preguntarme qué me pasaba. Le dije que nada, pero cuando salió de la pieza dijo ‘mi hermano no va a jugar en River’. Se dio cuenta de que yo no quería saber nada”.

Leandro Paredes estuvo presente en la despedida de Juan Román Riquelme en La Bombonera. Foto/Instagram: @leoparedes20

“A partir de ahí cambiaron todo lo arreglado y a los seis meses apareció Boca Juniors, que me quería llevar. Ella lo hizo porque era de Boca y porque yo estaba mal”, concluyó.

La anécdota lo llevó a responder una pregunta que todos los hinchas “xeneizes” quieren oír: si tiene pensado volver al club. “Siempre lo digo, cuando me fui con 18 años dije que mi sueño era retirarme acá. Volver a vestir esta camiseta. No tuve la posibilidad de jugar mucho tiempo, entonces la ilusión siempre está. No me pongo plazos porque vivo mi día a día y lo que tenga que pasar va a pasar”, dijo, y luego contó: “[Juan Román Riquelme] No me va a llamar, me dijo que yo iba a volver cuando yo quería”.

A sus 30 años, el mediocampista de la selección argentina disfruta de su plenitud futbolística para el equipo italiano; sin embargo, desde Boca Juniors ya se ilusionan con su regreso.

LA NACION