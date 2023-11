escuchar

La definición de la permanencia en la primera A tendrá este sábado como protagonistas a Vélez Sarsfield, Sarmiento, Colón, Gimnasia y Esgrima La Plata y Unión, el más complicado en principio, en la 14«ª y última fecha de ambas zonas de la Copa de la Liga Profesional. Todos los partidos se desarrollarán en simultáneo desde las 18, y abrirán la jornada en cuatro canchas: Vélez (46 puntos en la tabla anual) vs. Colón (45), con arbitraje de Ariel Penel; Platense (fuera de riesgo) vs. Sarmiento (46), con Silvio Trucco; Banfield vs. Gimnasia (45), con Facundo Tello, y Unión (43) vs. Tigre, con Yael Falcón Pérez.

La expectativa de una tarde que será electrizante pasará por si el drama se definirá en un cuadrangular, un triangular o un mano a mano o habrá sentencia este propio sábado. De haber desempates, según informó AFA, los cruces tendrán lugar al menos tres días más tarde.

¡Ya están los 24 convocados por el Gallego para este último partido de la #CopaDeLaLiga! 💪🏻💙🤍#JuegaVélez pic.twitter.com/wS3G92b1Ar — Vélez Sarsfield (@Velez) November 24, 2023

Dirigido por Cristian “Kily” González, Unión es el equipo que comenzará la fecha dependiendo más de los otros. No le sirve otra cosa que una victoria sobre Tigre en el estadio 15 de Abril, donde lleva 12 partidos sin perder (4 triunfos y 8 empates). Si no gana, descenderá; otro escenario posible es el de un desempate contra los rivales que queden con 46 puntos. El club tatengue no participa en la segunda categoría desde el 2014, cuando subió como campeón de la B Nacional en el torneo que concedió 10 ascensos simultáneos.

Gimnasia, que apostó en esta temporada a un plantel poblado por muchos juveniles, se salvará en caso de conseguir un éxito sobre Banfield, sin mirar los resultados de sus adversarios. De empatar, se asegurará al menos un repechaje, que afrontaría sólo si Unión gana. Su estadía continua en la máxima categoría se inició en la temporada 2013-2014.

Sarmiento no bajará esta tarde, incluso a pesar de una eventual derrota y de los peores resultados adversos. Sucede que con el 0-0 frente a Godoy Cruz en Junín se garantizó como mínimo un repechaje por la permanencia, en un año irregular del conjunto, con Israel Damonte, Pablo Lavallén y ahora Facundo Sava como entrenadores. El Verde fue campeón de la primera B Nacional en el 2021 y tratará de continuar en la A, pese a ser el equipo de menor presupuesto entre los que pelearán este sábado.

Finalmente, las miradas estarán puestas en Vélez vs. Colón, el enfrentamiento más caliente, porque tiene a dos implicados. Todos los resultados pueden desencadenar escenarios diferentes, siempre que consiga un triunfo Unión en Santa Fe. El Fortín contará con dos resultados en favor para mantenerse (éxito e igualdad), y si pierde, tendrá el repechaje como mínimo. Vélez no juega en la B desde 1940.

🎙️"Sabemos lo que nos jugamos. La clave está en la forma de competir, tenemos que jugar con el corazón en la mano" pic.twitter.com/nR7CQTIkhx — Club Atlético Colón ⭐ (@ColonOficial) November 23, 2023

Colón, ahora conducido por Israel Damonte –reemplazó a Néstor Gorosito a cuatro fechas del final de la etapa regular de la Copa de la Liga–, está a merced de su archirrival. Un empate en Liniers abriría la puerta a un desempate con su clásico oponente y eventualmente con otros. Una derrota lo pone en mayor riesgo de volver a la B Nacional, de la que se fue en 2014 por un gol de penal de Lucas Alario a Boca Unidos, de Corrientes.

Los partidos definitorios de este sábado

18 Vélez vs. Colón (Ariel Penel, ESPN Premium)

18 Banfield vs. Gimnasia (Facundo Tello, TNT)

18 Unión vs. Tigre (Yael Falcón Pérez, TNT Sports)

18 Platense vs. Sarmiento (Silvio Trucco, ESPN2 y TV Pública)

¿Qué necesitan para salvarse?

Unión: ganar y que Gimnasia y/o Colón pierdan.

ganar y que Gimnasia y/o Colón pierdan. Gimnasia: ganar, o empatar o perder sin que Unión gane.

ganar, o empatar o perder sin que Unión gane. Colón: ganar, o empatar o perder sin que Unión gane.

ganar, o empatar o perder sin que Unión gane. Sarmiento: sumar al menos un punto o que Unión no gane.

sumar al menos un punto o que Unión no gane. Vélez: sumar al menos un punto o que Unión no gane.

Posibles desempates entre dos

Unión-Colón (46 puntos): para que se dé este cruce deben ganar Unión y Gimnasia, empatar Vélez y Colón, y no perder Sarmiento.

para que se dé este cruce deben ganar Unión y Gimnasia, empatar Vélez y Colón, y no perder Sarmiento. Unión-Vélez (46 puntos): deben ganar Colón, Unión y Gimnasia, y no perder Sarmiento.

deben ganar Colón, Unión y Gimnasia, y no perder Sarmiento. Gimnasia-Colón (45 puntos): deben ganar Vélez y Unión, perder Gimnasia y no caer Sarmiento.

Posibles triples empates

Unión-Colón-Gimnasia (46 puntos): deben ganar Unión, empatar Gimnasia y Colón y no perder Sarmiento.

deben ganar Unión, empatar Gimnasia y Colón y no perder Sarmiento. Sarmiento-Colón-Unión (46 puntos): deben ganar Unión y Gimnasia, empatar Colón y perder Sarmiento.

deben ganar Unión y Gimnasia, empatar Colón y perder Sarmiento. Vélez-Sarmiento-Unión (46 puntos): deben ganar Unión y Gimnasia y perder Sarmiento y Vélez.

deben ganar Unión y Gimnasia y perder Sarmiento y Vélez. Unión-Vélez-Gimnasia (46 puntos): deben ganar Unión, perder Vélez, empatar Gimnasia y no caer Sarmiento.

Gimnasia, con muchos jóvenes en el plantel, visitará a Banfield en pos de la salvación. Pablo Elías - FOTOBAIRES

Posibles cuadrangulares

Unión-Colón-Sarmiento-Gimnasia (46 puntos): deben ganar Unión, perder Sarmiento y empatar Colón y Gimnasia.

deben ganar Unión, perder Sarmiento y empatar Colón y Gimnasia. Unión-Vélez-Sarmiento-Gimnasia (46 puntos): deben ganar Unión, perder Sarmiento y Vélez y empatar Gimnasia.

LA NACION