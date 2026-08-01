El desorbitante salario que habría ganado Infantino si no retiraba su plan de inversión privada

La idea se consolidó en los Estados Unidos y Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, la comunicó inmediatamente después de la gran cita: se puede vender el Mundial. Una suerte de sociedad anónima que reparta capitales a inversores privados y a las federaciones nacionales que pertenezcan a la FIFA. Ante la negativa global, la propuesta duró un suspiro.

Para esa aventura, la empresa Thrive Capital, propiedad de Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner y yerno de Donald Trump, hubiera buscado inversores que se queden con cerca del 30% de esta nueva compañía. Y JP Morgan los hubiese asesorado en el negocio.

Statement attributable to the FIFA President



The FIFA Forward Enterprise project was intended to provide a basis for further strengthening our FIFA Member Associations and our sport worldwide, especially in those countries where support is most needed. And more so, as we said… — FIFA Media (@fifamedia) July 31, 2026

Con ello, comunicó el ente rector, se iba a crear la empresa FIFA Forward Enterprise (FFE), controlada por la FIFA, que “gestionaría las operaciones comerciales y la organización de eventos”. Y para que el negocio sea más atractivo aún, Infantino les aseguró a las 221 federaciones que conforman la mencionada organización que recibirían de inmediato 20 millones de dólares por los próximos tres años.

De acuerdo con la información oficial entregada por la FIFA, el sueldo bruto del presidente es de 4,8 millones de dólares, el cual se divide en 2,6 millones de la moneda estadounidense por concepto de sueldo y 2,2 millones en bonificaciones. Si se hubiese concretado el acuerdo, el dirigente, transformado en una suerte de gerente general habría visto escalar sus honorarios hasta unos 64 millones de dólares, según reveló The Times.

Al mismo tiempo, la UEFA hizo este sábado un severo reproche al presidente de la FIFA, al afirmar que perdió su confianza, a pesar de la retirada de su controvertido proyecto de abrir las competiciones internacionales a inversores privados.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, habla con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, antes de un partido entre Suiza e Italia, por la Eurocopa 2024 Matthias Schrader - AP

A menos de un año del final de su mandato y de las elecciones de marzo de 2027, para las que por ahora es el único candidato, la UEFA lo acusó de haber incumplido sus compromisos con este “proyecto raquítico, opaco y urdido entre bambalinas”, afirmando que había “perdido la confianza” del organismo, así como de “numerosos otros miembros de la familia del fútbol”.

Muy criticado desde todos los frentes, se anunció en un comunicado el retiro de su proyecto destinado a crear una sociedad -la FiFA Forward Enterprise (FFE)- abierta a inversores privados y encargada de gestionar las actividades comerciales y de eventos de la institución, incluida la Copa del Mundo.

“Tras haber escuchado atentamente todos los puntos de vista, quedó claro que el proyecto ha creado divisiones, que ya no responden al interés del objetivo inicial”, reconoció Infantino, debilitado ante la oposición de numerosas federaciones y tras la dimisión de su principal asesor, Carlos Cordeiro.

Gianni Infantino mantiene un foco de conflicto pese a su mensaje de no seguir adelante con el plan de sumar socios al proyecto del Mundial 2030 Martin Meissner - AP

Esta propuesta, revelada el martes para sorpresa general, fue masivamente rechazada a nivel mundial, sobre todo por la UEFA, que había amenazado el jueves, “por unanimidad”, con no participar en las próximas competiciones de la FIFA, incluido el Mundial, si el proyecto se llevaba a cabo.

En su comunicado publicado este sábado, el poderoso organismo europeo que reúne a 55 federaciones europeas califica el abandono de este proyecto como una “victoria para todo el fútbol”, pero precisa que no debe “marcar el final de la historia”. “La propuesta ha sido rechazada. La tarea de restablecer la confianza en la FIFA no ha hecho más que empezar”, insiste.

La UEFA, dirigida por el esloveno Aleksander Ceferin, consideraba este proyecto como un intento de Infantino de “vender una parte de la Copa del Mundo” a inversores privados, lo que hacía temer una mercantilización del fútbol sobre un trasfondo de sospechas de conflicto de intereses. “Si se venden las joyas del fútbol a inversores privados, también se está vendiendo una parte de este deporte, y sobre todo su alma”, había comentado el expresidente de la FIFA Sepp Blatter.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto al líder de la UEFA, Aleksander Ceferin, en tiempos felices Christophe Ena - AP

En el más reciente comunicado, la UEFA arremete directamente contra Infantino, afirmando que, antes de su elección en 2016, había defendido la transparencia y asegurado que el dinero de la FIFA pertenecía a las asociaciones miembro. “No cumplió esas dos promesas”, acusa la UEFA. “El proyecto cutre, opaco y urdido entre bastidores que intentó imponer por la fuerza era todo menos transparente”.

El abandono de este proyecto debe, según la UEFA, conducir a la creación de “un nuevo método de distribución de los recursos a través del programa Fifa Forward ya existente”, utilizando parte de los fondos de reserva del organismo, estimados en 5.000 millones de dólares.

“Debemos comenzar a utilizar parte de ese dinero que permanece inmóvil en la cuenta bancaria de la FIFA para dar el impulso que necesitan el fútbol base y el conjunto del juego en cada uno de los 211 países de la FIFA. Pero no necesitamos vender la vajilla de la familia para pagarlo”, escribió la UEFA.

Ahora, a Gianni Infantino se le piden muchas más explicaciones, en medio de su camino hacia la reelección al frente de la FIFA Eduardo Verdugo - AP

“El futuro del fútbol mundial debe seguir organizándose en torno a consultas adecuadas, al diálogo colectivo y al respeto por las estructuras de gobernanza de nuestro deporte”, había reaccionado anteriormente el presidente de la Confederación Asiática (AFC), Shaikh Salman.

La CONCACAF, compuesta por 41 federaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, también había “rechazado la propuesta”. Las confederaciones africana y oceánica se mostraron menos críticas, pidiendo a sus asociaciones miembro que “examinen” y “evalúen” el proyecto, mientras que la Conmebol solicitó de manera amigable “información adicional y aclaraciones”, llamando a situar siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés.

Concacaf and its 41 Member Associations welcome the withdrawal of the proposed FIFA Forward Enterprise (FFE).https://t.co/H2KdBi1jJG — Concacaf Media (@ConcacafMedia) August 1, 2026

La FIFA le había dado hasta el 19 de septiembre a sus miembros para pronunciarse, según una carta de Infantino revelada por varios medios.

La Concacaf, en sintonía con la UEFA, pidió este sábado una “revisión integral” del liderazgo de Infantino en la FIFA.

“Una propuesta de esta magnitud no llega a esa etapa por accidente. Es el reflejo de un liderazgo que ha dejado de poner al fútbol en primer lugar. Este reciente acto unilateral y flagrante de deficiente gobernanza y liderazgo responde a un patrón de errores y conductas similares”, indicó la Concacaf en un comunicado. “Ha llegado el momento de llevar a cabo una revisión integral de este liderazgo”, agregó la entidad, sin mencionar directamente el nombre del presidente de la FIFA.

La Concacaf y sus 41 asociaciones miembro dijeron recibir “con satisfacción” el retiro de la controvertida propuesta la noche del viernes y celebraron la “unidad” mostrada por sus integrantes “en defensa de los intereses de largo plazo del fútbol y de los principios de la buena gobernanza”.