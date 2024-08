El director técnico Diego Simeone opinó sobre la incorporación de Julián Álvarez a Atlético de Madrid

Escuchar

Si la mirada argentina se posa en el último mercado de pases europeo antes del comienzo de las grandes ligas, no hubo nada más importante que la incorporación de Julián Alvarez a Atlético de Madrid; el delantero desembarcó en España proveniente de Manchester City y a cambio de 70 millones de euros. Se trata de un jugador que ya a los 24 años ganó todo lo imaginable: campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de la Copa América con la selección argentina; a nivel de clubes, ganador de la Copa Libertadores con River, además de su consagración en la Premier League y en la Champions League con el conjunto de Guardiola.

Hace unos días, a la Araña le llegó su presentación en el Atlético y lo hizo con la sencillez que lo caracteriza: “No me siento un superhéroe”, afirmó el cordobés oriundo de Calchín, cuando lo consultaron sobre su decisiva participación en la conquista del Mundial de Qatar, que le permitió a Lionel Messi lo que había ansiado toda su vida. “Uno siempre sueña con ganar, le gusta ganar y competir. Vengo a aportar lo mío y a luchar por todas las competiciones. Desde el primer momento, incluso antes de que se hiciera oficial, la gente me mostraba su cariño y su apoyo. Cuando llegué a la ciudad me puso muy feliz el apoyo de la gente desde el primer momento y estoy muy agradecido”, agregó.

Primer entrenamiento de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Ahora, opinó sobre él su nuevo técnico, Diego Simeone. Lo hizo en la rueda de prensa del Atlético de Madrid, antes del debut en la temporada 2024/2025 de la Liga de España. Sucede que este lunes, el equipo colchonero visitará a Villarreal en el estadio de La Cerámica, desde las 16.30 de nuestro país, y la expectativa en las horas previas es máxima.

El Cholo mencionó: “Fue todo muy rápido, llegó hace poquito, lleva cuatro entrenamientos. Se está adaptando, ha jugado Copa América y Juegos Olímpicos y tuvo poco descanso. Pero estos últimos 10 días de vacaciones que tuvo no fueron puros porque estaba pendiente si se iba el City, si se quedaba con nosotros... esas charlas no dejan relajarte del todo”. El ex DT de Estudiantes, Racing y River agregó: “Lo veo bien, con mucho entusiasmo y mucha ilusión y sabiendo al lugar que viene, entendiendo el lugar donde está. Todas las características que tiene se acercan al ADN del Atlético. Así que esperamos con expectativa su rendimiento. Se ha ganado un lugar importante y ojalá que podamos formar un equipo para que nos ayuden sus características”.

"LAS CARACTERÍSTICAS QUE TIENE SE ACERCAN AL ADN DEL ATLÉTICO DE MADRID", el Cholo Simeone habló de la llegada de Julián Álvarez al equipo y sus primeros días con el plantel.



📹 @Atleti pic.twitter.com/SupTbPnhKV — SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2024

Otras frases destacadas de Simeone:

Sensaciones para la temporada que arranca: “Estamos trabajando bien en cuanto a la incorporación de los tres futbolistas que han llegado, también es verdad que han salido siete y con Carlos Martín, ocho. Seguimos necesitando terminar de cerrar el plante para poder imaginarnos lo que necesitamos. Los futbolistas que han llegado son muy importantes. Alexander Sorloth en ataque, Robin Le Normand en defensa y Julián por todo lo que representa. Trabajamos con entusiasmo, sabemos la dificultad de mañana ante el Villarreal, tenemos que llevar el partido a donde creemos que podemos hacerle daño y veremos como se encuentra el equipo. Es una transición con futbolistas que han dado mucho al club y toda la renovación que aparece esperemos mostrarla”.

“Estamos trabajando bien en cuanto a la incorporación de los tres futbolistas que han llegado, también es verdad que han salido siete y con Carlos Martín, ocho. Seguimos necesitando terminar de cerrar el plante para poder imaginarnos lo que necesitamos. Los futbolistas que han llegado son muy importantes. Alexander Sorloth en ataque, Robin Le Normand en defensa y Julián por todo lo que representa. Trabajamos con entusiasmo, sabemos la dificultad de mañana ante el Villarreal, tenemos que llevar el partido a donde creemos que podemos hacerle daño y veremos como se encuentra el equipo. Es una transición con futbolistas que han dado mucho al club y toda la renovación que aparece esperemos mostrarla”. Los objetivos: “Aspiramos a competir partido a partido como siempre, no vamos a cambiar. El Barcelona tiene un equipo importante, el Madrid sigue creciendo con fenomenales futbolistas y nosotros pensamos en nosotros. También crece el Bilbao, la Real Sociedad, el Villarreal con el técnico competirá... Tenemos una temporada importante a nivel general”.

“Aspiramos a competir partido a partido como siempre, no vamos a cambiar. El Barcelona tiene un equipo importante, el Madrid sigue creciendo con fenomenales futbolistas y nosotros pensamos en nosotros. También crece el Bilbao, la Real Sociedad, el Villarreal con el técnico competirá... Tenemos una temporada importante a nivel general”. La presión con los fichajes: “Entendemos que se está trabajando para cerrar el plantel como hay que cerrarla, aún no está cerrada y sabemos lo que buscamos y queremos. A partir de ello veremos lo demás”.

“Entendemos que se está trabajando para cerrar el plantel como hay que cerrarla, aún no está cerrada y sabemos lo que buscamos y queremos. A partir de ello veremos lo demás”. El nuevo ciclo: “Buscamos seguir mejorando, entendemos que todos los años no son iguales para traer futbolistas. Momentos en los que las necesidades son de diferentes maneras y nos adaptamos a lo que se puede hacer. Hoy podemos traer futbolistas que generan nuevos estímulos y ayudar a los jóvenes para que nos ayuden”.

LA NACION