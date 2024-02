escuchar

Roma fue pura ebullición tras sacar el pasaje a los octavos de final de la Europa League, donde próximamente se medirá con Brighton. El equipo de la capital italiana dejó en el camino a Feyenoord en una vertiginosa definición por penales, luego de que en tiempo regular el encuentro terminara empatado 1 a 1. Con los argentinos Leandro Paredes y Paulo Dybala, los italianos explotaron de felicidad y alegría por la clasificación. Pero hubo un episodio que no pasó de largo en nuestro país, sobre todo para los hinchas de Boca. Es que Roma es dirigido por una leyenda como Daniele de Rossi, que luego de una enorme carrera decidió vestir la camiseta del club xeneize. Y si bien su paso por el fútbol argentino no fue todo lo fructífero que se esperaba, el exmediocampista de la selección italiana pudo vivir la pasión de ponerse la remera azul y oro.

Y en el festejo por la clasificación de su equipo, hizo un guiño al pueblo xeneize. Todo comenzó en la serie de penales, cuando Paredes convirtió su remate. Tras la anotación, el volante argentino fue a celebrar con su entrenador. Y una vez consumada la clasificación, De Rossi corrió a los brazos del jugador con gestos simulando la franja horizontal de la camiseta de Boca. La efusiva celebración de ambos no tardó en hacerse viral.

El centrocampista argentino #16 de la Roma, Leandro Daniel Paredes, patea y anota un penalti después del tiempo extra durante el partido de fútbol de play-off de octavos de final de la Liga Europea de la UEFA entre AS Roma y Feyenoord en el estadio olímpico de Roma el 22 de febrero de 2024. (Foto de Alberto PIZZOLI/AFP) ALBERTO PIZZOLI - AFP

Después del partido, el entrenador contó sobre el festejo que tuvo con Paredes y adjudicó el gesto a una charla que tuvo alguna vez con Marcelo Chelo Weigandt. “A Lea siempre le hago el verso, de lo que me decía el Chelo, de ‘Boca, Boca, Boca’. Nosotros somos locos por Boca”, dijo técnico de Roma.

El el festejo de De Rossi “a lo Boca” recordó el gran afecto que el entrenador de Roma tiene con el club xeneize y con la Argentina. De hecho, en 2019, cuando pisó suelo argentino, fue almorzar al Caminito, pasó por San Telmo y finalmente vistió la camiseta de Boca. Daniele De Rossi jugó solo 7 partidos en 7 meses con el equipo azul y oro; la estadía del italiano en Boca estuvo marcada por las lesiones, pero no opacó para nada su pasión por los colores.

💙💛 Daniele De Rossi, sobre el Superclásico de Argentina y el amor hacia Boca:



💬 “Es mi segundo club. Claro que Roma es Roma pero siempre lo voy a recordar”.



🎥 @marqoss pic.twitter.com/D0ucPAPQgi — Relevo (@relevo) February 23, 2024

Por esas razones, De Rossi después de su corto periodo en el equipo tomó la decisión de retirarse de Boca y del fútbol de manera definitiva. En palabras del italiano, de 40 años, el equipo que ahora dirige Diego Martínez significa mucho para él. “Quiero mucho a Boca, me dieron siete meses de cariño, siguen dándome cariño por redes sociales, y lo quiero mucho al club. Espero que las cosas siempre les vayan bien”, dijo en un diálogo con Relevo.

Daniele De Rossi en Boca Juniors Twitter

El largo cariño entre De Rossi y los hinchas de Boca. El italiano aterrizó al aeropuerto de Ezeiza un 25 de julio de 2019 y fue recibido por un gran grupo de hinchas. En los alrededor de la Bombonera ya había un pasacalle que expresaba el gran cariño de los aficionados al exjugador. “Bienvenido a la popular República de La Boca. La mitad + 1 te está esperando. Esto es Boca”, decía aquel mensaje. De Rossi en esos momentos había firmado con el azul y oro por un año. Desde su salida nunca dejó se relacionarse con los allegados a Boca. De hecho, De Rossi contó que nunca perdió contacto con Boca. Y además dijo que Juan Román Riquelme, presidente del club, le escribió cuando sucedió a José Mourinho en la Loba: “Me mandó un mensaje Román para mi llegada a Roma, entonces agradezco a todos los hinchas de Boca, que siempre se acuerdan de mi paso”, dijo el italiano.

¿A LO BOCA? Atención a la reacción de Daniele De Rossi y sus palabras para Paredes tras la clasificación a octavos de final de la Europa League. 😱🇦🇷



📺 Mirá la #UEL por #ESPNenStarPlus | #SportsCenter pic.twitter.com/3jB1VGxQjh — SportsCenter (@SC_ESPN) February 22, 2024

También contó que le gustaría volver a visitar al cuadro del azul y oro. En sus declaraciones además expuso el fanatismo que Paredes y Paulo Dybala tienen por el Xeneize. De Leandro dijo: “el nació allá, es un ídolo también”.

Sin dudar también habló del cordobés y del cariño que el jugador siente por el azul y oro. “Paulo también es hincha de Boca, y a mí me gusta siempre acordarme del cariño que me dieron, del afecto que nos dieron a mí y a mi familia, y un día quizá pueda volver. Me gustaría muchísimo, es mi segundo club: claro que Roma es Roma, pero siempre lo voy a recordar y siempre tengo un ojo para saber cómo están las cosas”, dijo De Rossi. El entrenador, además, fue consultado sobre el superclásico que se jugará este domingo entre River y Boca en la 7 de la Copa de la Liga: “Lo vamos a alentar desde muy lejos, desde Roma”, expresó.

LA NACION