Talleres de Córdoba regresa a Europa tras 43 años: está de pretemporada en Rusia, invitado por Zenit

Después de un extenuante viaje de más de 40 horas vía Estambul (Turquía), la delegación de Talleres de Córdoba llegó a San Petersburgo, Rusia, donde hará los trabajos de pretemporada y participará de un cuadrangular junto con Zenit y Sochi, ambos de la primera división rusa, y Estrella Roja, de Serbia. Se trata del regreso de la T al Viejo Continente después de 43 años: su última vez había sido en 1981, con dos amistosos ante Melilla y Málaga .

“Después de la final de la Copa Argentina de 2022 [derrota ante Patronato de Paraná por 1-0] el club tomó la decisión de organizar viajes de pretemporada a Europa. Hubo gestiones con clubes de España, de Italia e incluso con Bayer Leverkusen, de Alemania, donde juega el ecuatoriano Piero Hincapié, que antes había estado acá”, le cuenta a LA NACION Miguel Cavatorta, gerente de relaciones institucionales del club cordobés. Y agrega: “Este viaje se dio por una gestión del presidente Andrés Fassi con la directiva del Zenit”. Según pudo averiguar este diario, el club ruso había invitado originalmente a River, pero la institución de Núñez declinó el ofrecimiento. Y lo reemplazó Talleres .

La agenda del líder de la Liga Profesional en tierras rusas incluye entrenamientos en doble turno en la Ciudad Deportiva del Zenit y tres partidos amistosos, los dos primeros en el Gazprom Arena, el estadio del Zenit, y la última en el Petrovsky Stadium. Este viernes, la T debutará ante el campeón ruso (19.30, hora de la Argentina). El lunes, desde las 13, el equipo dirigido por Walter Ribonetto se medirá con Sochi, también de la liga rusa, y cerrará el torneo el viernes 12 de julio, desde las 18, ante Estrella Roja, de Serbia .

Talleres no cobrará un cachet en efectivo por su participación en el torneo, pero tendrá todos los gastos pagos de traslados, alojamiento y entrenamiento. En definitiva, una pretemporada gratis en territorio europeo que le sirve para ampliar su estrategia de expansión hacia nuevos mercados. “De esta manera llegamos a una liga que está lejísimos en distancia, cultura e idioma”, agrega Cavatorta. Y amplía: “Si bien tenemos vínculos en muchos otros lugares [el club abrió una escuela de fútbol en China, por ejemplo], esto nos abre un nuevo frente que posibilita la integración con la liga rusa ”.

Sin embargo, Rusia está en guerra con Ucrania y no deja de ser un territorio en conflicto. Y a la hora de organizar el viaje, la duda apareció en el seno del club cordobés. Talleres tiene un protocolo que cumple a rajatabla antes de cada excursión al extranjero: consulta a la Cancillería argentina y también al consulado en la ciudad de destino, si es que hay. “San Petersburgo es como una capital europea, no tuvo ningún antecedente ni riesgo de situación bélica”, explicaron en el club para disipar cualquier tipo de incógnita. “ Es como si fuéramos a Londres o Madrid . No hay ningún tipo de riesgo porque está lejos del teatro de operaciones de la guerra”, agregan las fuentes.

El viaje a Rusia se enmarca en un plan de globalización y expansión del club cordobés. “Talleres tiene que ser una referencia institucional y deportiva en cada liga importante y esta pretemporada apunta a consolidar esa estrategia”, cuenta Cavatorta, el gerente de relaciones institucionales de la T, que en los últimos días firmó acuerdos de cooperación con Melgar (Perú) y Cincinnati, de la Major League Soccer, de Estados Unidos .

