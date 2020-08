El exmédico de Lanús recordó el paso de Oscar Ruggeri por el club: "Me pateó la puerta" Crédito: captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de agosto de 2020 • 13:32

El jefe del Departamento Médico de la AFA, Donato Villani, recordó el paso del exfutbolista Oscar Ruggeri por el Club Atlético Lanús, donde Villani se desempeñaba como miembro del cuerpo médico.

Ruggeri, que jugó en el Granate en 1997, se reencontró con el doctor en el programa 90 Minutos de Fútbol, quien evocó una anécdota de la estadía del exjugador del Real Madrid en la institución del conurbano bonaerense.

"Cuando él llega a Lanús, te imaginás lo que fue: era el campeón del mundo que venía a entrenar, era Messi que llegaba a jugar a Lanús. Me pateó la puerta del consultorio y me dijo: Escuchame una cosa, si a mí me pasa algo, ¿vos tenés todo para atenderme acá? Le digo sí, despreocupate. No no, despreocupate no, vos decime si te falta algo, yo lo consigo. Ese es el Cabezón", lo describió Villani, que trabajó en el club durante 32 años.

A colación de los casos de jugadores en Boca Juniors que presentan síntomas compatibles con el coronavirus, Villani explicó que el virus "puede entrar en todos lados, independientemente de la burbuja o no la burbuja. Me consta que los dos equipos (por Boca y River) trabajaron muy bien, que hicieron todo que los infectólogos dicen, pero eso no quiere decir absolutamente nada. Si no, ya lo hubiésemos curado este tema, y estamos lejos de curarlo y de prevenirlo, así que no se trata de si se hizo bien o se hizo mal".

En ese sentido, Villani consideró que "el fútbol sabía que esto iba a pasar. Eso era previsible. Le pasó a todos, ¿porque no nos va a pasar a los sudamericanos? Hay que estar atentos. Por ahora estamos teniendo una casuística muy baja con respecto al resto del mundo".

Finalmente, sobre el eventual regreso de la liga profesional de fútbol, Villani dijo que "hoy por hoy, con la incidencia que estamos teniendo, se están llevando bien. No veo que haya problemas para arrancar. Ahora, si dentro de una semana, se hace exponencial el contagio, hay que volverlo a hablar".