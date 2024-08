Oscar Ruggeri le dio el mérito del triunfo de River a Martín Demichelis y causó polémica en las redes sociales

Escuchar

River Plate venció este miércoles, en el estadio Mas Monumental, a Talleres de Córdoba por 2-1 y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo conducido por Marcelo Gallardo fue superior a su contrincante de turno e hizo valer la ventaja conseguida en Córdoba cuando se impuso por 1-0 con el tanto de Paulo Díaz de cabeza.

River venció a Talleres de Córdoba en Copa Libertadores Gonzalo Colini - LA NACION

El triunfo no solo ilusionó a los hinchas del Millonario, sino que también volvió a relucir la figura de Gallardo, un entrenador que consiguió muchos títulos deportivos y se erigió como uno de los ídolos máximos de la institución.

A la hora de analizar los detalles de lo que dejó la clasificación, el programa F90 (ESPN) realizó un análisis minucioso de todo el contexto. Bajo ese punto, Sebastián Vignolo, conductor del segmento televisivo, ponderó la imagen de Martín Demichelis, exentrenador de River, quien debió dejar su cargo una vez que el plantel consiguió la clasificación a los octavos de final del certamen sudamericano.

El debate comenzó cuando Marcelo Sottile aclaró que “River es un equipo copero” y eso llevó a que Vignolo adhiera a ese concepto, pero también dejó en claro que la injerencia de Demichelis fue importante para este proceso. “Gallardo es copero, pero me pareció escuchar que él agarró a River pensando en la Copa y él termina agarrando a un equipo que define todos los partidos de local y ese mérito fue de Demichelis”, sentenció el conductor.

Acto seguido, Ruggeri, conocedor del mundo River, explicó que Gallardo no estaba a gusto con algunas medidas que adoptó el anterior director técnico y siguió: “No podes no mencionar a Demichelis si te dejó primero en la Copa”.

Este ida y vuelta ocasionó una profunda discusión en el panel periodístico donde se estableció que Demichelis creó las bases sustentables para que el Millonario pueda tener un buen desempeño en la Copa Libertadores y pasar a la siguiente fase donde Gallardo tomó las riendas del plantel profesional y consiguió dos victorias en los cruces eliminatorios ante Talleres de Córdoba.

La repercusión en las redes sociales

Al ser uno de los programas más vistos en el ámbito del deporte, las declaraciones de Sebastián Vignolo y Oscar Ruggeri se hicieron sentir en las redes sociales, que actúa como una especie de termómetro social.

Los hinchas, al escuchar las declaraciones, fallaron de manera unánime en favor de Gallardo y apuntaron contra el periodista y el exjugador de la selección argentina, quienes sentaron su postura por el rendimiento conseguido por Demichelis en el campo de juego.

La postura de Sebastián Vignolo y Oscar Ruggeri en favor de Martín Demichelis ALEJANDRO PAGNI - AFP

Todo este combo decantó en la creación de una gran cantidad de memes que apuntaron contra el actual director técnico del Monterrey de México y cargaron duramente contra Vignolo y Ruggeri.

Los mejores memes

