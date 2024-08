Walter Bou: el golazo de chilena y desde afuera del área sobre el final, una acrobacia digna de los Juegos Olímpicos

Escuchar

Walter Bou hizo un golazo descomunal para el triunfo de Lanús sobre Tigre por 3 a 2, por la 9° fecha de la Liga Profesional. Venía de estar ausente tres fechas por una lesión muscular, pero regresó de la mejor manera: hasta le sacó una sonrisa a Ricardo Zielinski, el entrenador que casi no se le ven muecas cuando dirige. El Ruso lo reemplazó sobre el final, para que todo el estadio lo ovacione, le sonrió y le dio un abrazo. No merecía menos el excentrodelantero de Gimnasia, Boca y Defensa y Justicia, que hizo goles en todos los clubes donde jugó.

En el minuto 90, cuando el partido se terminaba y los hinchas de Lanús sentían que se iban a perder la chance de sumar tres puntos ante un rival que pelea por el descenso, apareció el pase elevado de Mateo Sanabria desde una ubicación de centro-derecha (una posición del viejo “8″) hacia la altura de la medialuna del área; Walter Bou primero controló la pelota con el pecho y metió una pirueta con una estética digna de los Juegos Olímpicos que se están desarrollando en París. ¡Y encima definió con su pierna inhábil! Tras dominar la pelota con el pecho, metió una chilena con zurda (y desde afuera del área) que se metió en el ángulo superior izquierdo del arquero Felipe Zenobio, que -incrédulo- no podía entender lo que estaba pasando.

¿Candidato al Puskas? Seguro entra entre los mejores goles del año, pero podría serlo tranquilamente. El Premio Puskas de la FIFA se concede al autor del mejor gol anotado durante la temporada de fútbol profesional. Fue creado en honor y en memoria de Ferenc Puskas, capitán y estrella de la selección de fútbol de Hungría. Ferenc Puskas, el máximo goleador del siglo XX nombrado por la FIFA.

El golazo de Bou y lo mejor del partido

La noche no había empezado bien para Lanús, ya que Tigre se había puesto en ventaja en la primera etapa por un gol en contra de Ramiro Carrera. Y encima Zielinski tuvo que hacer un cambio obligado por la lesión de Raúl Loaiza (ingresó Dylan Aquino, a los 37 minutos).

Pero en la segunda etapa apareció uno de los ídolos que había regresado para este libro de pases: el Toto Salvio, que apareció ingresando por el segundo palo para anotar el empate. El 2-1 fue un tanto parecido, con una buena definición desde el gesto técnico, para (tras otro centro desde la izquierda al segundo palo), resolver con un remate cruzado. Tigre igual tenía guardada la carta de Florián Monzón para empatar y poner todo como al comienzo: 2-2. Pero nadie (salvo Bou) contaba con su aparición extraordinaria y sobre el final para poner el 3-2 y el delirio de los hinchas granates. Ahí sí, luego Zielinski lo reemplazó por un defensor: Ezequiel Muñoz.

“Vino el centro, me quedó y la tiré; la tiré de zurda porque con la derecha no me sale, así que...”, dijo el delantero tras el encuentro en declaraciones a ESPN Premium. Y cuando le preguntaron por el premio de la FIFA, agregó: “¿El Puskas? Ojalá pueda tener un premio, pero lo importante es que este gol le haya servido al equipo para ganar. Me tocó estar desgarrado, perderme algunos partidos, pero hice la recuperación y pude volver bien, y ayudar al equipo a ganar”.

Bou sabe que Lanús tiene la mira en seguir subiendo en la Liga Profesional pero también dar pelea en la Copa Sudamericana, cuyo próximo rival será Liga de Quito: “Nos preparamos para cada partido que nos toque. Siempre metidos y trabajando para conseguir los mejores resultados”.

En 2023 hubo un sólo gol un argentino que compitió por el premio: Álvaro Barreal con la camiseta de Cincinnati, club de la MLS, estuvo nominado al Premio Puskas que otorgaba la FIFA al mejor tanto de la temporada, que tomó el lapso del 19 de diciembre de 2022 al 20 de agosto de 2023. Un panel de leyendas de la FIFA y el público a través de internet fueron los encargados de decidir el nuevo dueño del ganador, que en 2022 fue para el polaco Marcin Oleksy, un jugador amputado. ¿Y en 2023 qué sucedió? No ganó Barreal. La acrobacia del mediocampista de Botafogo logró superar también a los golazos de Nuno Santos y Julio Enciso. El centrocampista brasileño Guilherme Madruga ganó el Premio Puskas de la FIFA 2023 por su sorprendente remate de volea.

Guilherme Madruga’s Puskás winning goal 🥶



El gol de la victoria del mediocampista defensivo en el encuentro de la Serie B del Brasiliero contra el Novorizontino fue la única vez que encontró la red en el período de clasificación para el premio. De espalda al arco y con los defensores cerca mientras el balón rebotaba frente a él, Madruga ejecutó un soberbio remate desde fuera del área que se metió justo debajo del travesaño. Ahora el que merece la candidatura para 2024 es Walter Bou.

