El fixture completo de Boca en la Copa Libertadores

La ilusión se renueva en Boca, más allá de la situación del equipo. El conjunto xeneize va una vez más en busca de alzar por séptima vez la Copa Libertadores, un trofeo que conquistó por última vez en 2007, dirigido entonces por Miguel Ángel Russo y con Juan Román Riquelme como gran figura en la cancha. Hoy, el primero cumple su segundo ciclo como entrenador en Boca; el segundo ya es vicepresidente de la entidad.

En esta temporada, Boca será parte del Grupo C, en el que parte como primer preclasificado. Aunque, en principio, no parece ser una zona de lo más accesible. Deberá buscar la clasificación frente The Strongest, un adversario que puede complicar en la altura de La Paz; Barcelona, de Guayaquil, y Santos, un viejo conocido.

Frente a los brasileños, Boca animará un clásico con aroma a desquite: el club paulista viene de eliminarlo en las semifinales de la Copa Libertadores 2020, con un 3-0 en Brasil que sacudió las estructuras xeneizes. Santos no entró este año de manera directa en la ronda de grupos como subcampeón, sino como el 8° del Brasileirao, y esa posición lo obligó a entrar en la etapa de eliminatorias previas, donde eliminó a Deportivo Lara, de Venezuela, y a San Lorenzo.

En una etapa sin respiros, las seis fechas del Grupo C se disputarán en solamente seis semanas, entre el 20 de abril y el 26 de mayo, lo que obligará a tomar recaudos y estar atentos a cada situación que surja en el medio, entre pandemia, lesiones y viajes

A continuación, el fixture completo de Boca en el Grupo C de la Copa Libertadores:

