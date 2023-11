escuchar

Muchas señalado por narcisista, o por llevar su competitividad a extremos individualistas, Cristiano Ronaldo tuvo un gesto de gran deportividad, que enaltece los valores del Fair Play. La secuencia dio la vuelta al mundo en cuestión de segundos, y esta vez no se trató de algún golazo o de la demostración de su poderío futbolístico.

La acción por la que el portugués se llevó los aplausos y el reconocimiento fue por su pedido al árbitro para que corrigiera la sanción de un penal que supuestamente le cometieron a él. El equipo de Cristiano, Al-Nassr (Arabia Saudita), estaba disputando frene a Persépolis (Irán) un partido por la etapa de grupos de la Champions League de Asia.

🇸🇦🇵🇹 Cristiano Ronaldo simuló una falta. El árbitro pita y cobra PENAL a favor para Al-Nassr. Automáticamente, el portugués le pide al juez que lo ANULE.

pic.twitter.com/MsQXU6WGNi — Fulbo las 24 hs🎙✍🏻 (@fulbolas24hs) November 27, 2023

Al minuto del primer tiempo, CR7 fue a disputar una pelota suelta dentro del área rival; Soroush Rafiei (Persépolis), que había hecho un mal control, quiso recuperar el balón y cruzó su pierna izquierda sobre la derecha del portugués, sin llegar a cometerle foul. Cristiano cayó y el árbitro Ning Ma (China) cobró inmediatamente penal. El portugués se levantó y con el dedo índice de una mano empezó a hacer un gesto de negación, mientras se acercaba al árbitro para decirle que no había sido penal.

El juego se reanudó con un tiro libre indirecto para Persépolis, cuyo entrenador, Yahya Golmohammadi, le reclamaba al árbitro que amonestara a Cristiano por simular. No hubo tarjeta amarilla, ya que el juez valoró la actitud del portugués. Resta por saber si se arrepintió al instante de lo que quiso ser un engaño o si se cayó por un mal apoyo o resbalón. En cualquier caso, Cristiano evitó que se consumara un fallo erróneo. El cotejo finalizó 0-0 y Al-Nassr, en cinco fechas, ya se aseguró el primer puesto de la Zona E, con cinco puntos de ventaja sobre Persépolis. Por la Champions League asiática, CR7 marcó tres goles en cinco partidos.

Este tipo de gestos tiene antecedentes que pasan a la historia del deporte. Hay un par que reúne a protagonistas argentinos. Uno de ellos fue Sergio “Cachito” Vigil, entrenador de las Leonas. En 2002, en un partido frente a Alemania disputado en Tucumán Rugby, Vigil intercedió ante el árbitro para que convalidara un gol del seleccionado europeo, que en principio no había sido cobrado porque las autoridades interpretaron que la bocha había pasado por la parte exterior del arco. Vigil entró en el campo para advertir del error, que el tanto era reglamentario, mientras las alemanas, que ganaron 2-1, festejaban. “No entiendo el deporte ni la vida de otra manera”, sentenció Cachito Vigil.

El día que Bielsa ordenó dejar hacerse un gol en Leeds

El otro recuerdo involucra a Marcelo Bielsa durante su etapa en Leeds. En abril de 2019, por la Championship (segunda división inglesa), Leeds, a través de Mateusz Klich, marcó un gol cuando un futbolista de Aston Villa estaba en el piso. El entrenador del conjunto de Birmingham, John Terry, y los jugadores reclamaron por lo que consideraron un acto desleal al no sacar la pelota del campo para que el lesionado fuera atendido. Se armó un gran revuelo y la reacción de Bielsa fue instantánea: le ordenó a sus jugadores que cuando se reanudara el partido se dejaran hacer un gol. Así fue: Aston Villa movió del medio y no encontró oposición, salvo un tímido cruce del zaguero Pontus Jansson -dejó el club al final de la temporada-, para marcar el 1-1. Ese año, en los premios The Best de la FIFA, Bielsa recibió el de Fair Play, pero no viajó a la ceremonia. Fue el capitán Liam Cooper, que recibió la distinción de manos de Javier Zanetti.

Noticia en desarrollo

LA NACION