Matías Soulé fue el autor de una verdadera joya en el partido en el que su equipo, Frosinone, derrotó a Cagliari como local por 3 a 1, en uno de los duelos correspondientes a la fecha 21 de la Serie S, de Italia. El argentino se hizo cargo de un tiro libre en un momento caliente y la metió de zurda. Además, festejó haciendo el Topo Gigio.

Se trataba de un partido entre dos equipos que luchan por alejarse de los puestos del descenso y el conjunto visitante comenzó ganando con el gol de Sulemana, a los 26 de la primera etapa. Sin embargo, el local se despertó y comenzó con la remontada en el segundo tiempo. Luca Mazzitelli estableció la igualdad a los 19, pero con el partido 1 a 1, iba a llegar la perla del partido.

Matías Soulè jugador de Frosinone Giuseppe Bellini - Getty Images Europe

Se jugaban 30 de la segunda etapa y Matías Soulé tomó la pelota para hacerse cargo del tiro libre. Simone Scuffet, arquero de Cagliari paró a seis hombres en la barrera y a un compañero acostado por detrás, pero el nacido en Mar del Plata se perfiló de zurda y le pegó por encima de los futbolistas rivales que cubrían el primer palo. La pelota ingresó y desató la algarabía de los fanáticos de Frosinone.

El joven de 20 años festejó junto a sus compañeros, mientras el público lo ovacionaba acompañando a la voz del estadio que gritaba su nombre y los hinchas respondían con su apellido. Luego de la celebración, llegó el Topo Gigio para las cámaras. Es el noveno gol del futbolista que pertenece a Juventus. Ahora lleva 22 partidos disputados con la casaca de Frosinone, equipo en el que está a préstamo hasta junio de 2024. Con el triunfo, el equipo en el que se desempeña el argentino se ubica en el puesto 13 con 22 puntos y se alejó de la zona roja.

Matías Soulé dejó Vélez por la patria potestad en el año 2020 y se fue a Juventus. Por esa salida, el equipo de Liniers sólo recibió 180 mil euros por derechos de formación. En el conjunto de Turín, Soulé formó parte de los equipos juveniles Sub 17, Sub 19 e incluso tuvo su primera convocatoria a la selección argentina con tan solo 18 años.

Luego le llegó el turno de hacer su debut en el primer equipo de Juventus, donde llegó a disputar 21 partidos y convertir un gol. Sin embargo, para tener mayor continuidad, se fue a préstamo a Frosinone en agosto del año pasado. “En la Juve aprendí mucho y, aunque no jugara, me entrenaba al 100 por ciento. ¿Futuro? Primero, la salvación de Frosinone, y al final de la temporada reflexionaré sobre qué hacer”, expresó sobre esta nueva etapa de su carrera.

Matías Soulé jugando para Juventus JULIO AGUILAR - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Su travesía como futbolista de la selección argentina comenzó en las juveniles. En mayo de 2022 disputó el torneo Maurice Revello, que se jugó en Francia. En abril de 2023 fue incluido en la prelista de Javier Mascherano para disputar el Mundial sub20 que luego se iba a disputar en mismo país. Posteriormente formó parte de la lista final.

A pesar de que todavía no debutó en el seleccionado mayor, Soulé todavía debe decidir si jugará para la Argentina o para Italia. Hace un par de meses, El seleccionado de Italia cambió de entrenador. Roberto Mancini, tentado por los petrodólares, se fue a dirigir al seleccionado de Arabia Saudita. Lo sustituyó Luciano Spalletti, que viene de cosechar muchos elogios por haber llevado a Napoli al primer scudetto desde los obtenidos con Diego Maradona.

Matías Soulé jugó en el seleccionado argentino sub20 el Mundial que se disputó en la Argentina en 2023 FABIAN MARELLI

Pasaron unos días hasta que Soulé dio una postura más formal sobre una convocatoria: “¿Italia o Argentina? Aún no lo he decidido, no es una elección fácil. Tengo que hablar con Spalletti. Acabo de empezar a jugar con continuidad en Frosinone; no quiero tomar una decisión ahora”.

Javier Mascherano no incluyó a Soulé en el seleccionado Sub 23 que protagonizará el Preolímpico. Desde las oficinas de los seleccionados argentinos en el predio de Ezeiza no se inquietaron. “Tendrá que decidirlo él. Aquí siempre va a tener las puertas abiertas”, fue la respuesta a LA NACION.

