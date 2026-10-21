El inesperado gesto de Neymar con Leandro Paredes tras su gol a Vasco da Gama en la Copa Sudamericana

Después del agónico gol de Leandro Paredes que llevó a Boca a la final de la Copa Sudamericana, el futbolista brasileño Neymar, que fue su compañero en PSG, tuvo un inesperado gesto con el mediocampista en redes sociales. El jugador de Santos publicó un video en el que mostró un cuadro en el que se ve la camiseta que el campeón del Mundo utilizó cuando ganó la Copa América 2021, competencia que conquistó en el Maracaná frente a Brasil.

El delantero lució una serie de camisetas que tiene enmarcadas en una de las paredes de su casa, entre las que se ven una que utilizó Marco Verratti -compañero suyo de PSG- y otra que uso Philippe Coutinho en la selección brasileña. De esta manera, el exjugador de Barcelona enfocó la grabación en otra de las casacas que posee: la que intercambió con Paredes luego de perder la final de la Copa América 2021.

El gesto de Neymar con Paredes

En esa ocasión, Brasil y la selección argentina se enfrentaron en el Estadio Maracaná, en un partido en el que la Albiceleste ganó 1 a 0 con un gol de Ángel Di María. Tras el encuentro, Neymar, Messi y Paredes -que en ese entonces eran compañeros de equipo- protagonizaron un emotivo episodio: los tres futbolistas quedaron charlando en el túnel del estadio.

Messi, Neymar y Paredes, tras la final de la Copa América 2021 Captura de pantalla

Paredes y Neymar tienen una gran amistad desde que coincidieron en PSG y han demostrado su afinidad en distintas ocasiones. Meses atrás, cuando el argentino recién había vuelto a Boca, ambos intercambiaron camisetas: el mediocampista le envió una del Xeneize autografiada y el brasileño respondió con el mismo gesto, pero con una de Santos.

El gol ante Vasco

El suceso que generó la reacción de Neymar este martes fue la heroica vuelta de Paredes a las canchas. A 11 días de sufrir un desgarro -y de perderse el partido de ida ante Vasco da Gama por la semifinal de la Sudamericana-, el capitán de Boca regresó en la vuelta ante el conjunto brasileño y fue quien encaminó la clasificación a la final.

El gol de Paredes para Boca contra Vasco da Gama por la Sudamericana

El mediocampista ingresó a los 57 minutos del segundo tiempo en lugar de Rodrigo Battaglia, en un momento en el que Boca estaba siendo acorralado. De hecho, nueve minutos después, el conjunto carioca empató la serie, de la mano del uruguayo José Luis Rodríguez.

En ese tramo, Paredes tomó el liderazgo y le dio al Xeneize un poco de oxígeno. Con el 5 en cancha, Boca pudo tener algunas conexiones en equipo y alejarse un poco de su arco. Mientras tanto, Vasco da Gama seguía empujando por momentos.

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