El mimo de Lionel Scaloni y el sentido posteo de Paulo Dybala durante los festejos de Argentina bicampeón de América

Escuchar

Fue un hombre, y un nombre, que sobrevoló toda la previa y buena parte de la Copa América. Porque Paulo Dybala no fue citado para esta competencia, pero jamás dejó de ser tenido en cuenta. Jamás dejó de pertenecer a un grupo compacto y que ya entró en la historia grande del fútbol argentino.

Por eso, no extrañó que Lionel Scaloni haga mención a su ausencia en sus declaraciones posteriores al partido, otra vez campeón. Otra vez feliz. Allí, el técnico de la selección argentina más ganador de todos los tiempos no ahorró elogios para hablar de él.

Al ser consultado por lo que significa Lionel Messi, Scaloni derivó la conversación al mediocampista de la Roma: “¿Qué significa Lionel? No quiero hablar solo de él, porque sería injusto con todos los que vinieron hoy, e incluso los que no han venido. Llámese Paulo Dybala, que para mi ha sido un tipo recontra especial y no haberlo traído me parte el corazón, propio por pensar en el bien del equipo. Si habló solo de Leo me estaría equivocando porque los queremos a todos de una manera especial y se me viene a la mente Paulo como otros chichos que no han estado. Y que cuando nos viene a la mente la decisión de no traerlos o que no vengan es lo peor que nos puede pasar, porque somos muy cercanos a ellos y es un problema que tenemos nosotros como Cuerpo Técnico”.

🗣️"PARA MÍ, DYBALA HA SIDO UN TIPO RECONTRA ESPECIAL Y NO HABERLO TRAÍDO ME PARTE EL CORAZÓN"



🎙️ En la conferencia de prensa posterior al título, Scaloni recordó a Paulo, ausente en la lista de esta Copa América. pic.twitter.com/4FvnL2BtrJ — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2024

Scaloni también reconoció: “No sé si bueno o malo, pero nos afecta todo más. Tanto Leo como los otros chicos, para nosotros y nuestras vidas, van a significar muchísimo porque nos han cambiado la cara en estos últimos años. Entonces, ¿cómo no acordarnos dentro de diez años? Como siempre decimos: nos vamos a juntar los campeones del mundo, los campeones de la Copa, vamos a comer un asado y nos vamos a acordar de estos momentos. Es lo que toca”.

Dolido por no haber formado parte de esta convocatoria, pero feliz por esta nueva consagración, Dybala publicó un sentido posteo en su cuenta de Instagram. En una Historia, la Joya destacó: “Qué hermoso volver a ver a este grupo levantar una Copa”, junto a una postal del plantel albiceleste alzando por segunda vez consecutiva la Copa América.

El posteo de Paulo Dybala tras la consagración argentina en la Copa América 2024

¿Por qué no fue citado Dybala?

La ausencia de Dybala en este torneo se debió a una decisión estrictamente futbolística. El delantero de Roma venía de hacer una temporada 2023/24 destacada, en la que aportó 16 goles y 10 asistencias en 38 partidos, contando la Serie A, la Europa League y la Copa Italia. Es un gran jugador que siempre estuvo condicionado por lesiones, pero técnica y tácticamente mereció ser campeón del mundo con la selección. En cada minuto que jugó, le aportó cosas al equipo. Nadie le regaló nada en ese sentido.

Tenía una buena relación con Mourinho y la mejoró con De Rossi, pero también llamó la atención que en la vuelta ante Bayer Leverkusen, que la Roma debía revertir un 0-2, nunca ingresó. Tras una victoria por 4-1 ante Monza, De Rossi dijo de Dybala: “Estamos contentos con su actitud diaria. Trabaja y le gusta hacerlo. Cuando se relaja, apoya a sus compañeros en el campo. Además de su profesionalismo y su condición física, está poniendo en juego su talento, que es diferente al de los demás”.

Dybala tuvo una gran temporada en la Roma Alfredo Falcone - LaPresse

Sin embargo, el DT está para tomar decisiones. Y así lo entendió el propio futbolista cordobés, aún con tristeza. Por ejemplo, Rodrigo De Paul no evitó hablar de ese tema sensible, que fue la ausencia (por cuestiones futbolísticas) de Paulo Dybala en esta convocatoria: “Obviamente que no esté Paulo es un golpe duro porque es mi amigo y porque lo quiero, pero él también sabe que es parte de todo esto. Si las cosas salen bien, su nombre también está ahí. Todos aportamos nuestro granito de arena”.

De todas maneras, fue contundente: “Scaloni siempre fue claro con nosotros desde el primer momento. Después de ser campeones del mundo nos dijo: ‘Acá hay uno solo que tiene el lugar seguro y es el 10′. Los demás peleamos todos e intentamos hacer lo mejor en nuestros equipos para estar ahí”.

Correa también

Ángel Correa, otro de los futbolistas argentinos que no fue convocado para esta Copa América, publicó una historia en su Instagram en donde celebra con un corazón y la bandera argentina esta nueva consagración.

El posteo de Ángel Correa para celebrar el bicampeonato de América

LA NACION