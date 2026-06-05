El Mundial 2026 es histórico: les abre oportunidades a todos, con una lista ampliada de candidatos

El fútbol argentino exportó su idiosincrasia al Mundial. No, no se trata de jugadores que se quedan tirados en el área tratando de condicionar al VAR y luego al árbitro para que cobre penal. Eso sucede, pero no es el caso. La referencia es positiva. Si el comienzo de nuestros torneos le abre la ilusión a la mayoría, la próxima Copa del Mundo se le parece. Pocas veces en el fútbol local hubo monopolio absoluto de dos equipos; siempre estuvimos lejos del fútbol español, el escocés y el uruguayo. En la década del 60′ se rompió la hegemonía de los grandes de entonces. En los 80′ otra vez hubo una racha de campeones inéditos y en este siglo, ya ayudados por lo efímero de los torneos, nuevos equipos se coronaron. El Mundial agregó selecciones, pero no cambia el formato. Lo que sí se generó en los últimos años fue una evolución general para que muchos se animen a soñar.

Lionel Scaloni les puso nombre a los diez seleccionados que, según cree, están en condiciones de ser campeón: Argentina, España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay, Marruecos y Croacia. Luis de la Fuente, el técnico español, sumó alguno que no está arriba en las encuestas: sus pálpitos encuentran a Alemania, Inglaterra, Portugal, Francia, Países Bajos, Argentina, Brasil, Senegal y Marruecos. No lo usó para sacarse presión, dijo que obviamente se sienten capaces de pelear, y hasta acotó que “seguramente me olvide de alguno”. En ese sentido es un Mundial histórico, aseguró. Así parece: el funcionamiento colectivo obliga a incluir a varios, las individualidades elevan a otros.

Lionel Scaloni y Lionel Messi vivirán un Mundial peculiar en busca de la defensa del título, en una Copa con candidatos de todas latitudes JUAN MABROMATA - AFP

Habría que diferenciar, igualmente, de un lado a los candidatos y del otro, a los que llegan con argumentos más concretos que en años anteriores. En un Mundial, la chapa de favorito se la lleva el que mezcla historia y actualidad. España en el 2010 fue, en lo que va del siglo, el único campeón por primera vez. El lugar común de la necesidad de la experiencia se hace realidad cuando llega el momento fuerte. O más bien, el talento sigue naciendo en los lugares históricos. Pero hay avisos. En 2022 hubo por primera vez un semifinalista africano, Marruecos. En 2018, Croacia jugó su primera final. Los partidos decisivos de los tres mundiales anteriores, en la evidencia de la paridad, necesitaron de tiempos suplementarios. Y en el 2002, Corea del Sur había aprovechado la localía para llegar donde no había llegado ningún seleccionado asiático, a la semifinal. En la idea de la FIFA de abrir el juego en la búsqueda de anfitriones, todos aprovechan para llegar a su techo.

No es novedad que la Argentina se encuentra entre los candidatos. Así llegó a todos los mundiales desde que ganó el de 1978 salvo, según la opinión de este columnista, en la competencia de 1998 por la juventud de su plantel y en la de 2018 debido al convulsionado clima interno. Francia despliega un poderío ofensivo inigualable. Cabría no dejarse llevar por el circunstancial resultado en el amistoso contra Costa de Marfil; sus delanteros suplentes serían titulares en la mayoría de las selecciones (¿el propio Scaloni no tendría en cuenta a Désiré Doué?). España dejó atrás los mil pases que dio contra Marruecos cuando quedó afuera en Qatar para ser más efectivo sin perder la elegancia. Se parece a Argentina en ese estilo. También en que depende de que se recuperen sus lesionados.

Lamine Yamal y Nico Williams, dos potencias con las que España encara la Copa del Mundo Matthias Schrader - AP

Brasil hubiese necesitado más meses de Carlo Ancelotti en la previa y le falta lo que antes le sobraba, laterales de gran jerarquía. Pero tiene columna vertebral y habilidad en velocidad como ninguno si le aparecen espacios. Inglaterra no llega en nivel como para ser campeón y Thomas Tuchel no convocó a los que pueden darle inventiva al equipo (sobre todo Cole Palmer). Eso sí, si abre los resultados gracias a quien tal vez sea el mejor 9 del mundo (Harry Kane), tiene jugadores tácticos para cerrarse y dinámicos para contraatacar. Alemania no definió el centrodelantero, aunque los tres que juegan a sus espaldas (Julian Nagelsmann puede elegir entre Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sané o Lennart Karl) pueden volar. Físico, siempre tuvo. Por allí anda Portugal, otro sobrado en ataque y con el tándem en el medio que ganó la Champions. Prohibido no abrirle crédito. Marruecos juega con el funcionamiento aprendido y, sobre todo, con pasión. A Países Bajos sólo le falta arriba. A Uruguay también, además de haber perdido la capacidad de dominar al rival y la armonía. Serían rivales incómodos, igualmente. Como Japón. O Ecuador.

Existe un factor de época que aumenta la consideración: el conocimiento de jugadores. En la mayor parte del mundo, no mira un partido de Champions sólo el que no quiere. Cualquiera conoce a Michael Olise, que hace dos años se destacaba en los Juegos Olímpicos contra la selección de Javier Mascherano, sin todavía reconocimiento universal, logrado después de estos años en Bayern Munich. Pocos se sorprenderán con los cambios de frente o la pelota parada de Declan Rice porque ya se lo ve en el Arsenal. Y no sólo la atención recae en los jugadores de selecciones potencias. Se conoce que el ecuatoriano Willian Pacho del PSG fue uno de los centrales más confiables de la temporada o que el belga Leonardo Trossard le sumó goles importantes en el Arsenal a su despliegue por la banda. A propósito del posible debate acerca de si la Champions o el Mundial deja más cracks afuera, una de las pocas propuestas que le quedan a Gianni Infantino en su afán por quedar bien con el mundo entero es un draft con los jugadores no mundialistas; el georgiano Khvicha Kvaratskhelia lideraría el ranking.

Michael Olise, estrella de Bayern Munich, otra las figuras que puede encandilar en Estados Unidos, México y Canadá ALEXANDRA BEIER - AFP

A partir de la decisión de FIFA de aumentar la cantidad de seleccionados, quizás en etapa de grupos vuelvan a darse goleadas más típicas de otros años. De entrada, entonces, parecerá un Mundial desigual. Sin embargo, luego se hará más competitivo que anteriores. Aun separando a los favoritos por chapa de los ilusionados con razones, la cuenta alcanza números mayores. Será, lo reconocen los primeros y tendrán que ratificarlo los segundos, el Mundial con más pretendientes que se recuerde.