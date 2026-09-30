El nuevo desafío de Scaloni: cómo reconstruir la selección sin Messi y repartir entre varios todo lo que aportaba el capitán

CÓRDOBA (Enviado especial).– Pausa, conducción, gambeta, cambio de ritmo, velocidad, remate, capacidad para jugar entre líneas. Sin Lionel Messi, la selección deberá empezar a repartir entre varios futbolistas todo lo que durante años aportó el rosarino. El 10 tendrá su despedida ante el público el 6 de octubre frente a Benín, pero Lionel Scaloni comenzará a mirar más allá desde este miércoles ante Bolivia, con varios nombres que intentan ganarse un lugar en el equipo que quedará después del astro.

No existe un sucesor natural. Ningún futbolista de Argentina, ni de ninguna otra selección, reúne por sí solo todo lo que Messi aportaba. Scaloni, en cambio, tiene distintas opciones para intentar reemplazarlo, y aprovechará esta ventana internacional para probarlas, aun cuando en el último partido vuelva a contar con el capitán.

Nicolás Paz partiría con una luz de ventaja: Scaloni quería darle más minutos en el Mundial, pero los partidos cerrados limitaron sus chances Manuel Cortina

Durante todo el proceso, el entrenador sostuvo una idea bastante clara al armar el equipo de mitad de cancha hacia adelante. Con Messi, capaz de resolver un partido en una jugada pero con poco despliegue en defensa, juntar a Julián Alvarez y Lautaro Martínez con dos delanteros de área era difícil de sostener. Alguna vez probó a Julián volcado a la izquierda, pero con obligaciones en el retroceso que permitieran equilibrar al equipo.

Ahora la situación cambia. Sin Messi, Julián y Lautaro tienen más margen para convivir en ataque. Y si se parte de que Alexis Mac Allister y Enzo Fernández -hoy suspendido por la roja en la final del Mundial ante España- formarán el eje del mediocampo, quedan otros dos puestos abiertos. Y ahí aparecen las variantes. Esta fecha FIFA no solo marcará el final de la etapa de Messi: también puede abrirles un lugar a varios jóvenes que buscan afirmarse en el equipo. En el cuerpo técnico no quieren apurarse con el dibujo. Primero mirarán quién responde mejor y después definirán el esquema, sin cambiar el estilo de juego ni la vocación ofensiva.

Mastantuono quedó fuera del Mundial y ahora es una de las caras de la renovación Manuel Cortina

Scaloni todavía no definió el equipo para enfrentar a Bolivia, aunque la base parece estar bastante clara. Emiliano Martínez estará en el arco; Agustín Giay se perfila como lateral derecho, Cristian Romero y Lisandro Martínez integrarían la zaga y Facundo Medina jugaría por la izquierda. Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartirían el ataque. La mayor incógnita está en el mediocampo: Mac Allister tiene un lugar asegurado y Exequiel Palacios ocuparía el puesto de Enzo, que debe cumplir una fecha de suspensión. Para los otros dos lugares hay cuatro nombres: Valentín Barco, Matías Soulé, Nicolás Paz y Franco Mastantuono.

Nico y Franco llegaron a compartir mediocampo en los primeros entrenamientos en Ezeiza, aunque Scaloni todavía los piensa más como competidores que como socios. Si el equipo utiliza un 4-4-2 o un 4-3-1-2, la idea es sumar además un volante con mayor recorrido, una tarea que durante años cumplió Rodrigo de Paul y que hoy puede asumir Barco, aunque con características diferentes.

Soulé es otra posibilidad. Puede partir desde la derecha o unos metros más atrás, aunque su juego es más vertical. Paz y Mastantuono, en cambio, pueden tener más peso en la creación de juego. Los dos son zurdos, técnicos, con formación de enganche y capacidad para generar cerca del área. No se trata de encontrar otro Messi. La búsqueda pasa por encontrar en uno o varios jugadores todo lo que él hacía solo: algunos deberán aportar cosas nuevas y otros, incluso los que ya venían jugando, adaptarse a responsabilidades distintas. Y ahí Scaloni dispone de perfiles diferentes para una selección que ya empieza a mirar hacia la Copa América de 2028.

“Suplir lo que hacía Leo es difícil, pero el grupo siempre ha respondido y tenemos gente que lo puede hacer”, explicó el entrenador.

Matías Soulé puede jugar por derecha, como extremo o más retrasado, en una posición parecida a la de Messi, aunque con mayor verticalidad Fotobaires / MATIAS PRINC

En principio, Nico Paz parte con una pequeña ventaja. El cuerpo técnico lo siguió durante mucho tiempo, lo llevó al Mundial con apenas un puñado de partidos en la mayor y pudo darle menos rodaje del que esperaba. No porque hubiera dejado de confiar en él, sino por cómo se dieron los partidos, muchos de ellos cerrados hasta el final. Paz jugó diez minutos ante Argelia y otros 61 frente a Jordania; en el primero se convirtió en el primer futbolista nacido en el extranjero en disputar un Mundial con Argentina. La intención era darle bastante más rodaje y ahora tendrá otra oportunidad.

Mastantuono parte desde otro lugar. Quedó fuera de la lista mundialista en el último corte y recién ahora empieza a encontrar su camino en Europa gracias a su presente en Fiorentina. Scaloni lo considera un futbolista con condiciones para darle mucho a la selección, aunque espera que consiga continuidad en su club y pueda sostener ese nivel cuando le toque jugar. Por ahora, Paz parece estar un paso por delante: uno comenzará el partido y el otro ingresará en el segundo tiempo.

Enzo Fernández podría adelantarse, una variante que Scaloni prefiere analizar con más tiempo Fotobaires / MATIAS PRINC

Soulé y Gianluca Prestianni aparecen como variantes para otro esquema. Los dos pueden aportar por las bandas, con desequilibrio, uno contra uno y llegada al área, aunque no cumplirían el mismo rol que Messi en la organización del juego.

Hay además una variante que Scaloni tiene en mente y analiza para el futuro: adelantar a Enzo Fernández para darle mayor incidencia cerca del área rival. El problema es quién ocupa su lugar en el mediocampo. Ahí también influye la ausencia de Leandro Paredes. Después de esta fecha FIFA todavía le quedarán siete partidos de suspensión, salvo que prospere la apelación de la AFA ante la FIFA y la pena se reduzca.

Scaloni citó a 37 futbolistas para probar variantes en todos los puestos, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante Manuel Cortina

Argentina ya sabe lo que es jugar sin Messi. En 2025 lo hizo varias veces y tuvo actuaciones muy buenas, como el 4-1 sobre Brasil. Pero aquel equipo estaba mucho más armado. Tenía otros nombres, más experiencia y un funcionamiento mucho más consolidado.

Por eso, el desafío no pasa por elegir a su sucesor. Scaloni tiene varias piezas y estos partidos empezarán a definir cuáles pueden encajar mejor. Messi dejará un lugar en el equipo, pero sobre todo dejará muchas funciones vacantes. Y Scaloni deberá encontrar la mejor manera de repartirlas.

El probable equipo vs. Bolivia

Scaloni lo confirmará en la charla técnica, pero arrancaría con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Matías Soulé, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.