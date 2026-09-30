Rosario Central celebró la Supercopa Internacional: burlas hacia Estudiantes e incidentes en el estadio de Newell’s

El plantel de Rosario Central desfiló en un micro este martes frente a sus hinchas en el Monumento a la Bandera para celebrar la Supercopa Internacional 2026 que obtuvo el sábado tras vencer 3-1 a Estudiantes. En medio del escándalo por las quejas del Pincha contra los árbitros, los jugadores del equipo dirigido por Jorge Almirón volvieron a sacarse chispas con el conjunto platense con provocaciones: le dedicaron una canción y armaron un ataúd en el que pusieron la imagen de Juan Sebastián Verón.

La caravana inició en el estadio Gigante de Arroyito y se extendió hacia el monumento. En el camino, los futbolistas fueron acompañados por una multitud de hinchas que mostraron banderas y carteles. El capitán, Ángel Di María, encabezó los festejos, exhibió el trofeo y cantó con la hinchada.

La primera de las provocaciones fue un cántico contra Estudiantes que iniciaron los hinchas y los jugadores acompañaron. “Son los Pincharratas, son los p... de La Plata”, cantaron. También les dedicaron un minuto de silencio, tal como suelen arengan los equipos contra su rival durante una victoria.

¡FIDEO, DESATADO POR COMPLETO! Ángel Di María, como hincha más festejando con los fanáticos canallas la consagración de Rosario Central en la #SupercopaInternacional 🏆 pic.twitter.com/x9eaYTPANr — SportsCenter (@SC_ESPN) September 29, 2026

Asimismo, en otro tramo de la caravana, los jugadores de Rosario Central mostraron un ataúd pintado de rojo -color que identifica al conjunto platense- en el que pusieron el nombre de Verón junto con una imagen suya. En una grabación que trascendió en redes sociales se ve a Franco Ibarra, mediocampista del Canalla, sosteniendo el elemento de cartón a modo de burla.

A su vez, el defensor Gastón Ávila lució una remera que le entregó un hincha en la que se ve la bandera de Gran Bretaña y la imagen de Verón, en referencia a las burlas contra el exjugador por su partido contra Inglaterra en el Mundial 2002.

Los futbolistas también lanzaron burlas contra su clásico rival, Newell’s, y subieron al micro una muñeca inflable con los colores de la Lepra.

Las burlas de Rosario Central a Estudiantes

La celebración de Rosario Central, por su parte, derivó en incidentes entre hinchas de Newell’s y la Policía, con corridas, balas de goma y golpes. Fanáticos de ambos clubes rosarinos se cruzaron en la puerta del estadio Coloso Marcelo Bielsa y se produjeron disturbios en los que tuvieron que intervenir los efectivos de seguridad.

La Policía registró que hubo cruces entre hinchas de ambos equipos a raíz de intercambios entre autos con hinchas que volvían de los festejos en el Monumento a la Bandera y pasaron por Avenida Morcillo, frente al estadio de Newell’s. Los efectivos policiales ingresaron al club para intervenir y detuvieron a al menos una persona.

Comunicado oficial del Club Atlético Newell's Old Boys. pic.twitter.com/pkZ1jIWU3J — Newell’s Old Boys (@Newells) September 30, 2026

El título de Rosario Central

El Canalla se consagró campeón de la Supercopa Internacional 2026 tras vencer 3 a 1 a Estudiantes en Santiago del Estero. La final única enfrentó al ganador del Trofeo de Campeones 2025 (el conjunto de La Plata) y al equipo mejor ubicado en la tabla anual 2025 (Rosario Central).

Ambos clubes mantienen ciertas tensiones luego de que, el año pasado, Estudiantes se negara a reconocer el título de Rosario Central. El Canalla recibió la premiación como puntero de la tabla anual tras una reunión de dirigentes de la AFA en la que se definió la creación del premio, que hasta entonces no existía. La medida generó el rechazo de varios clubes, entre ellos el Pincha, que ya tenía cortocircuitos con el presidente de la asociación, Claudio “Chiqui” Tapia.

Después de la entrega del premio, Rosario Central recibió a Estudiantes por los octavos de final del Torneo Clausura, y el equipo visitante, por protocolo de la AFA, debía realizarle un pasillo de campeón al local. Sin embargo, cuando los jugadores del Canalla ingresaron al campo de juego, los del Pincha les dieron la espalda y, a partir de allí, se formó una rivalidad que se mantiene hasta la actualidad.

Rosario Central también lanzó provocaciones contra Newell’s

La final de este sábado volvió a terminar en incidentes. Después de que desde Estudiantes acusaran errores arbitrales en su contra, los jugadores de ambos equipos intercambiaron golpes y el presidente del club platense, Juan Sebastián Verón, entró a la cancha para increpar al árbitro Darío Herrera.

Este martes, el juez presentó su informe arbitral, en el que apuntó especialmente contra Verón y aseguró que ingresó sin autorización al campo de juego, insultó al equipo de árbitros, profirió amenazas e intentó avanzar hacia ellos con la intención de agredirlos físicamente. También dejó asentadas las conductas del secretario técnico Marcos Angeleri y el vicepresidente Pascual Caiella.

La respuesta de Estudiantes

Tras las celebraciones de Rosario Central, el vicepresidente de Estudiantes, Martín Gorostegui, reaccionó en sus redes sociales: compartió imágenes de la burla del ataúd y citó irónicamente las palabras de Di María tras el enfrentamiento del sábado, cuando expresó: “No hicimos nada para que pase lo que pasó [en referencia a los incidentes]”.

En esta línea, Juan Ongay, secretario de Finanzas del club platense, también mostró las imágenes y apuntó: “Miren a las carmelitas. Imagino que la inmaculada Asociación del Fútbol Argentino tomará alguna medida, ¿no?“.