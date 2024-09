El Paraguay de Gustavo Alfaro dio un golpe sobre la mesa: con un golazo, le ganó a Brasil y está en carrera

Escuchar

Hace tiempo, largos años en realidad, que Brasil no es… Brasil. Debe ser cuestión de apellidos, de una mística averiada, de que no siempre puede ser campeón. Se da, ese contexto desabrido y con reproches en aumento de los hinchas y los especialistas, con cambios de entrenador, figuras en declive, jóvenes que amenazan y no concretan y Neymar en las gateras. Y algo más: la Argentina no sólo es el campeón del mundo y el bicampeón de América, también es el líder de la clasificación rumbo al Mundial 2026.

En el Defensores del Chaco, perdió por 1 a 0 contra Paraguay. Un digno Paraguay, ahora dirigido por Gustavo Alfaro. Brasil sigue en crisis; Paraguay, preocupado hasta hace unos días, ahora cree que todo es posible.

Bajo el calor de la noche de Asunción, Brasil se presentó con la Casa Blanca al poder. El trío de Real Madrid: Rodrygo, Endrick y Vinicius pueden generar tensión hasta al más atrevido. Seguramente lo hagan con la camiseta del más grande. No lo consiguen con el gigante: sus combinaciones fueron erráticas, desprolijas, muy de vez en cuando.

El Paraguay de Gustavo Alfaro ganó con un bombazo de tres dedos de Diego Gómez, hasta fin de año compañero de Lionel Messi en Inter Miami. El volante bajó la pelota, se acomodó y le pegó con alma y vida, desde unos 25 metros de Alisson. Un golazo fuera de contexto, en un primer capítulo en el que prácticamente no se jugó. Gómez, capitán de la selección paraguaya olímpica, ya es virtual jugador de Brighton, de la Premier League. Se llegó a un acuerdo de compra con el Inter Miami, pero el volante guaraní no jugará este año en Inglaterra.

El volante paraguayo recién se incorporará al club inglés luego de que culmine la MLS, ya que la idea del equipo de David Beckham es cerrar el año con un título; la venta se cerró en unos 14 millones de dólares. Gómez es uno de los valientes de un equipo que intenta volver a andar. Brasil, en cambio, avanza y retrocede. Pisa el acelerador y se tropieza.

"Para allá": Gustavo Alfaro le da indicaciones a su equipo DANIEL DUARTE - AFP

“Vamos a estar en la final de la próxima Copa del Mundo. Podés filmarme mientras digo esto: no tengo dudas, estaremos allí”, sostuvo Dorival Junior, el veterano entrenador, cuando las sospechas por la calidad del juego extendido en el tiempo y la escuálida cosecha numérica es tomada con cierta impaciencia. De todos modos, el DT no pisa el palito. Sabe que el juego bonito es parte de la cultura del pasado. Un pasado nostálgicamente lejano.

“No sirve de nada crear falsas expectativas en los aficionados. No vamos a ofrecer espectáculo de un día para otro. De todos modos, el equipo pronto encontrará su camino. Percibo una evolución como equipo, no en calidad de espectáculo. Estamos encontrando el camino”, replicó el hombre de canas, que se inclina sobre el equilibrio. Hasta ahora, no le encuentra la vuelta.

En el aire, Isidro Pitta contra Marquinhos Jorge Saenz - AP

Más allá de sus esquemas metódicos, estructurados y cautelosos, Alfaro recurre en los últimos años a la arenga emocional. Un combo entre pizarrón austero y palabras fogosas. “La ilusión es muy grande, tenemos con qué… ¿Dónde está dicho que Paraguay no puede clasificar a la Copa del Mundo?”, se preguntó, un rato antes del batacazo de Bolivia sobre Chile en Santiago.

Tiene intérpretes de sobra para calibrar mejor su postura corporal en las eliminatorias. Nombres como Diego Gómez, Julio Enciso y Miguel Almirón (titulares), Alejandro Romero Gamarra, Adam Bareiro (suplentes) y Ramón Sosa (entró en el tramo final), son su carta de presentación.

Miguel Almirón y Rodrygo, en plena lucha de habilidosos DANIEL DUARTE - AFP

Por las dudas, siempre pisa el freno. “Si uno tiene que ser ofensivo, tiene que defender bien. Es defender con calidad y concepto, no acumular gente atrás. Brasil tiene tres jugadores de mucha velocidad, si los dejás mano a mano hacen daño”, reflexionaba el hombre de Rafaela, aunque más allá del rival en cuestión, su mensaje siempre es el mismo. El arco propio, en primer lugar. Ya lo había anticipado días atrás: “El cero nos lleva al Mundial”. En los últimos minutos, se metió excesivamente atrás. Y Brasil, con entusiasmo, con vergüenza, lo arrinconó.

De todos modos, no es un imposible lograr la clasificación rumbo al próximo Mundial. De 10 equipos, seis viajan directo y uno juega el repechaje. Brasil ocupa la quinta ubicación, Paraguay está en zona de repechaje. Sumó 4 sobre 6 en la doble jornada, y se ganó el derecho a ilusionarse.

