El polémico penal (con complicidad del VAR) con el que Cristiano Ronaldo alcanzó un récord mundial

Cristiano Ronaldo se convirtió otra vez en hombre récord. A los 37 años, ya no es sólo el goleador histórico de Portugal sino que con el tanto anotado hoy contra Ghana, en el debut de su seleccionado en Qatar 2022, el delantero se convirtió en el único jugador que marcó en cinco mundiales de manera consecutiva. Alcanzó la marca gracias a un polémico penal, otorgado por el árbitro Ismail Elfath (Estados Unidos) con complicidad del VAR.

Hasta hoy, Ronaldo estaba empatado con Pelé (Brasil), Uwe Seeler (Alemania), Miroslav Klose (Alemania) y Lionel Messi (que se sumó el martes en el Argentina-Arabia Saudita) en la lista de goleadores de cuatro Mundiales.

Ronaldo marcó de penal, a los 17 minutos del segundo tiempo, cuando el partido estaba igualado 0-0. Generó dudas la falta que cobró el árbitro por un supuesto pisotón del defensor Salisu. El juez estadounidense se apoyó en la tecnología, pero finalmente convalidó la infracción. Cristiano lo cambió por gol y abrió el camino para la victoria de su equipo por 3 a 2.

Cristiano Ronaldo de Portugal convierte el penal frente a Ghana Clive Brunskill - Getty Images Europe

El primer gol lo hizo en el Mundial de Alemania 2006 contra Angola también en la fase de grupos, con un equipo que terminó en el cuarto lugar. Luego, en Sudáfrica 2010 le hizo uno a Corea del Norte, en la misma instancia, y en Brasil 2014 la víctima también fue Ghana. Posteriormente, en Rusia 2018, en el que hizo cuatro goles, tres fueron a España en fase de grupos y el restante a Marruecos. Nunca anotó en octavos de final en adelante.

Además, Cristiano Ronaldo jugó un total de 18 partidos mundialistas desde 2006 a la actualidad.

Una ironía del destino: Lionel Messi apareció hasta en las fotos del récord del portugués. Cuando Cristiano Ronaldo celebró su gol, desde una de las tribunas del estadio 974 colgaba una bandera argentina con el rostro de Messi y el escudo de Banfield. Una imagen que no pasó desapercibida.

El fastidio de Cristiano Ronaldo al saber que sería sustituido por Goncalo Ramos

No sería todo festejos para CR7. Ghana conseguiría la igualdad ocho minutos más tarde gracias a André Ayew y luego Joao Félix y Rafael Leao le darían una ventaja de dos goles a Portugal en una ráfaga, pero la comodidad en el resultado le permitió a Fernando Santos reemplazar a su goleador, con Goncalo Ramos entrando en su lugar a 3 del final.

Pasaron apenas dos minutos de su salida hasta que Osman Bukari marcara de cabeza el 3-2 para Ghana, que le devolvió la tensión al encuentro, pero habría otro aditivo al asunto. Inmediatamente después de su gol, el extremo se dispuso a festejar al lado del banderín del córner, haciendo el mismo movimiento característico de Ronaldo. Por si fuera poco, la transmisión capturó justo el momento en que el delantero suelta un insulto al aire, fastidiado por el gesto del ghanés.

El partido, lógicamente, siguió más allá del silbatazo final. De las repercusiones del gol, y específicamente del penal, ninguna fue más resonante que las declaraciones del seleccionador ghanés, Otto Addo, que expresó su furia por la decisión del árbitro: “El árbitro pitó un penal que no era penal. Todo el mundo lo vio. ¿Por qué? ¿Porque es Ronaldo o algo así? No sé por qué no apareció el VAR, no hubo explicación”, acusó el ex delantero.

“Pregunté si podía hablar con el árbitro y me dijeron que estaba en una reunión y que no era posible”, continuó Addo, que además fue muy irónico al referirse al récord de CR7: “Si alguien hace un gol felicidades, felicidades... pero lo hizo con ayuda especial de los árbitros”.

"El árbitro pitó un penal que no era penal. Todo el mundo lo vio. ¿Por qué? ¿Porque es Ronaldo o algo así?" Otto Addo, DT de Ghana

