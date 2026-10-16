El presidente de La Liga comparó la comunicación del Real Madrid con la propaganda nazi y el club pide su renuncia

Una guerra se desató esta semana entre el Real Madrid y el presidente de La Liga española y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Javier Tebas, luego de que el directivo comparara la comunicación del club con los métodos de propaganda nazi. Esas declaraciones, realizadas en redes sociales, causaron que el ‘Merengue’ pidiera públicamente su renuncia del cargo.

Tebas publicó un posteo donde criticaba publicaciones hechas por dos periodistas sobre el manejo del caso ‘Negreira’, que investiga al Barcelona por supuestos pagos irregulares entre 2001 y 2018, y sobre los horarios de los partidos de la Primera División, que “perjudican” al Real Madrid.

El presidente de La Liga compartió una captura de los dos artículos y apuntó contra los periodistas, sobre quienes afirmó que “cada día resulta más difícil distinguirlos de un comunicado de la dirección del Real Madrid”.

Guerra entre el Real Madrid y La Liga Óscar J. Barroso - Europa Press - Óscar J. Barroso - Europa Press

“La dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portaCOCES y Real Madrid TV lleva la voz cantante. Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos”, expresó.

Y trazó una comparación entre la comunicación del club y los medios cercanos con los métodos de Joseph Goebbels, el ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich entre 1933 y 1945.

“Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato. La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista”, sostuvo.

Parte del posteo de Javier Tebas en X Captura

Luego, señaló al Real Madrid TV como “una pieza central de esa maquinaria”. “¿Dónde está el análisis completo de los partidos de cada jornada? ¿Dónde están los posibles errores que perjudican a otros clubes o los que favorecen al Real Madrid? Si aplicaran a todos los encuentros la misma lupa, quizá el resultado les estropearía el guión", sumó.

Las declaraciones causaron un enorme rechazo en el ‘Merengue’, que rápidamente pidió la renuncia del directivo de su cargo.

El presidente de LALIGA, Javier Tebas Jesús Hellín - Europa Press - Jesús Hellín - Europa Press

La reacción del club

“El Real Madrid considera absolutamente intolerable y extraordinariamente grave que una persona que ostenta dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos propagandísticos del régimen nazi para desacreditar a nuestro club, a su directiva y a su televisión. La aclaración de que no se refiere a la ideología nazi no atenúa el carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno de sus declaraciones”, señaló el club.

Sostuvo que la declaración solo representa “un nuevo episodio” en los “reiterados ataques” de Tebas al ‘Merengue’, su presidente y sus medios de comunicación. “La reiterada conducta de Javier Tebas demuestra una falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales. Sus constantes ataques contra el Real Madrid y quienes exigen transparencia y regeneración representan, a juicio de nuestro club, una auténtica lacra para el fútbol español”, acusaron.

Por ello, el Real Madrid exigió “su dimisión inmediata como presidente de La Liga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol”.

Tebas respondió al pedido de dimisión a través de sus redes sociales. “He perdido la cuenta de las veces que, en trece años, los dirigentes del Real Madrid han pedido mi dimisión o intentado inhabilitarme: denuncias al CSD, directamente o a través de terceros, querellas criminales… La de hoy, otra más. Lo que sigue sin llegar son las respuestas", replicó.