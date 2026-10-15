Endrick, la eterna promesa que quiere dar el salto definitivo: la ayuda divina, un gol en Real Madrid y la contención de Mourinho

“Estaba ahí en el banquillo, hablando con Dios. Cuando miro al lado, me estaba llamando Nuno (Santos, el entrenador de arqueros), ‘me voy’ y sigo hablando con Dios porque no pensaba que iba a entrar tan temprano. Pero entré en el partido, hice lo que más me gusta: jugar al fútbol. En donde quiero estar, jugando, ayudando a mi equipo, porque siento que puedo ayudar a todos. Y no solo al equipo, también al Míster. Lo más importante es que el Madrid gane. Esto es lo que hago toda mi vida, cuando yo no haga esto... soy el primero en salir. El Madrid es difícil. ¡Esto lo voy a hacer en toda mi carrera!“.

Endrick conserva el rostro de un niño, con un incipiente bigote que amaga consolidarse. Es el crack invisible: todos saben que está por demostrarle al mundo su magia, pero esa clase sigue pidiendo permiso. Tiene apenas 20 años, está casado, espera un hijo, juega en Real Madrid y, por supuesto, en la selección de Brasil.

"Estaba en el banquillo hablando con Dios, no esperaba entrar tan temprano al partido"



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Real Madrid perdía el miércoles por 3-1 contra Roma en el Olímpico y faltaban 10 minutos. El 3-3 del inesperado 4-3 del gigante fue convertido por el pequeño genio, de 1,72m y un peso monumental sobre sus hombros. Había entrado un rato antes por Vinicius, tan bueno con la pelota en los pies como confundido en otros menesteres. El pibe de Taguatinga tenía el cuerpo y la mente en el más allá, mientras el equipo era superado. Hasta su ingreso, una decisión estratégica -como los ingresos de Arda Güler y de Carlos Espí- de José Mourinho, que tiene una simbólica estatua en la Roma, por una consagración en la Conference League.

“Entraron los jugadores más jóvenes y dieron la cara, hicieron un gran partido. Endrick marcó un gol, nos ayudó y por eso ganó el ‘MVP’, y Carlos (Espí) siempre que entra cambia la dinámica”, cuenta Vinicius, suspendido por cuatro fechas en el torneo local por tomarle el pelo a un rival.

Vinícius fue sustituido a 30 del cierre por un Endrick con el pecho inflado, que le dio una nueva vida a un Real Madrid que veía escaparse el encuentro.

Endrick y Arda Guler, jóvenes cómplices de la remontada FILIPPO MONTEFORTE - AFP

El brasileño de 20 años, que empezó la temporada lastrado por una lesión muscular, apenas había tenido 35 minutos de juego repartidos en dos encuentros y ya muchos empezaban a pensar si habría una nueva cesión en el horizonte. “Si algún club interesado está esperando por Endrick, que lo haga sentado, porque se cansará de esperar”, cuenta Mourinho.

“Endrick es un jugador al que adoro, que me encanta”, afirma el portugués. Insiste, por las dudas: “No creo que necesite salir cedido, tendrá mucho éxito aquí”.

El joven atacante brasileño, que el año pasado tuvo una pausa en la segunda parte de la campaña y jugó apenas 114 minutos repartidos en cuatro encuentros en la Copa del Mundo, asistió a Espí en el segundo gol merengue y fue el autor del 3-3 apenas tres minutos después. Sus destrezas lo convirtieron en el mejor jugador del partido con apenas media hora de juego.

¡¡RÁFAGA MERENGUE!! ¡ENDRICK GANÓ POR ARRIBA Y DE CABEZA ANOTÓ EL 3-3 DE REAL MADRID VS. ROMA!



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Religioso, respetuoso de la moral y las buenas costumbres, fue criado como un joven de clase media. Jugó 44 partidos en Palmeiras y, de pronto, la fama, los millones y la Casa Blanca. Cualquier coincidencia con Franco Mastantuono es pura coincidencia. Una breve estadía en Lyon (16 partidos, cinco goles y siete asistencias), lo devolvieron al club más poderoso del mundo. Ahora, nunca se sabe. ¿Se queda, se afirma o vuelve a empezar? La paloma sigue guardada en la galera.

Alguien le pregunta si Mou lo va a poner de titular. Si “merece” tener más minutos. “No sé, los entrenadores no hacen lo mejor para un jugador, hacen lo mejor para el equipo. Voy a estar luchando, trabajando todos los días para estar ayudando al equipo”, avisa el dueño de esta historia; en diciembre de 2022, el mundo del fútbol se derretía en elogios hacia el joven delantero, por entonces en Palmeiras y de 16 años. Ya se sabía que en julio de 2024, cuando tuviera 18 años, se incorporaría a Real Madrid a cambio de 72 millones de euros. “Es el nuevo Pelé”, exageraban.

Endrick, desconsolado, luego de la eliminación de Brasil en el Mundial Tom Weller - dpa DPA

Endrick Felipe Moreira de Sousa siguió los pasos de sus compatriotas Vinicius y Rodrygo, atacantes reclutados por Real Madrid todavía menores, a cambio de sumas astronómicas y que se incorporaron al cumplir los 18 años, conforme la normativa de fichajes internacionales de FIFA. En su momento se lo sumó para que desplegara su creatividad, potencia y desfachatez.

Sin embargo, se apagó, se angustió. En su momento, Endrick fue más notorio por las noticias de su casamiento con la modelo Gabriely Miranda y las fotos románticas que publicaron en sus redes sociales que por sus logros futbolísticos.

Antes del Mundial, la noticia fue compartida mediante una publicación en sus redes sociales junto con varias fotos con su esposa, sus mascotas y un mensaje lleno de amor. “Vas a ser una mamá extraordinaria”, escribió el delantero. La vida misma.

Endrick y su esposa se muestran muy felices en las redes sociales (Foto: @endrick)

De los pañales a los arcos. Contaba durante el Mundial: “En el Olympique Lyon pude ayudar mucho al equipo jugando de 9, pude jugar abierto por la derecha, pude ser un falso 9 también”. Sus labores en el club francés en el que actuó durante el primer semestre del año, antes de regresar al Madrid. Creía que Carletto Ancelotti se iba a enamorar. “El míster conoce muy bien mis cualidades, mis características, porque pasamos un año en el Real Madrid y fue un año en el que siempre estuve entrenando. Él siempre me estaba observando y sabía cómo podía ayudar al equipo. Aquí no es diferente, ellos saben cómo puedo contribuir”, contaba. Jugó poco, casi nada.

De pibe, en un partido de Palmeiras frente a San Lorenzo por la Copa Libertadores NELSON ALMEIDA - AFP

Entre lesiones, suplencias, creencias, decisiones de vida y la chispa semiapagada, Endrick abre las aguas de su intimidad. Al fin de cuentas, sigue siendo un chico que solo quiere jugar a la pelota.