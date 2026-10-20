El presidente de Vasco da Gama fue internado en la previa del cruce con Boca

El presidente de Vasco da Gama, Pedrinho, fue internado este martes por una celulitis facial y no podrá estar presente en el estadio Maracaná para el cruce de su equipo ante Boca por las semifinales de la Copa Sudamericana. Según informó el medio local Ge Globo, fue ingresado en un hospital de la zona oeste de Río de Janeiro, donde se espera que pase la noche, y precisaron que su estado de salud se considera estable.

Su internación se dio horas antes de que el conjunto brasileño reciba en Río de Janeiro al Xeneize para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. En la ida, el equipo carioca venció 1 a 0 a Boca en la Bombonera y corre con ventaja para acceder a la final del certamen.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina, la celulitis, por su parte, es una infección común de la piel causada por bacterias que afecta la capa intermedia de la piel [dermis] y sus tejidos. A veces, puede afectar al músculo situado bajo la piel. En el caso de Pedrinho, su afección se produjo en su cara.

Internaron al presidente de Vasco da Gama

Sus síntomas más comunes son el enrojecimiento y la hinchazón en la zona afectada y en los casos más graves puede causar fiebre y malestar general. Por este motivo, el presidente de Vasco da Gama quedará en observación durante la noche.

Pedrinho tenía previsto estar presente este martes en el Maracaná para ver el duelo de copa, pero no va a poder asistir. Desde Vasco da Gama no se pronunciaron sobre la internación ni detallaron sobre su estado de salud.

El partido

Después de una serie de negociaciones, Vasco da Gama finalmente consiguió que el partido se dispute en el Maracaná, que tiene una capacidad de casi 80.000 espectadores. La otra opción era que se juegue en el estadio oficial del conjunto carioca: el São Januário, en el que entran poco más de 21.000 personas y también está ubicado en Río de Janeiro.

En la ida, Boca cayó 1 a 0 ante Vasco da Gama en la Bombonera Bruna Prado - AP

Lo cierto es que Boca tiene que remontar el 1 a 0 que sacó el club brasileño en la Bombonera. En el partido de apertura de la serie, el Xeneize no contó con su figura, Leandro Paredes, quien tiene un desgarro, sin embargo, para el duelo de este martes, el capitán estará disponible y aguardará en el banco de suplentes.

De todos modos, Boca ya sabe lo que es revertir una serie desfavorable en duelos mano a mano: el único antecedente se dio en los octavos de final de la Copa Libertadores 2003, tras caer 1-0 ante Paysandú, en la Bombonera. El equipo de Carlos Bianchi goleó 4-2 en Belém, con tres goles de Guillermo Barros Schelotto y un tanto de Marcelo Delgado. Más tarde, el equipo porteño se consagraría campeón de esa edición y, luego, conquistaría la Copa Intercontinental ante Milan.

Pero Vasco da Gama tampoco es un rival fácil, sino que es un equipo letal para los equipos argentinos y registra un antecedente perfecto en semifinales en competencias organizadas por Conmebol. El equipo de Río de Janeiro jugó dos llaves en esta instancia, en ambas ocasiones frente a River, y logró clasificarse a la final en las dos oportunidades (Copa Libertadores 1998 y Copa Mercosur 2000).