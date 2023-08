escuchar

La dotación estable de futbolistas argentinos en la Premier League inglesa es récord. A la espera de la confirmación de dos transferencias (la llegada de Gonzalo Montiel a Nottingham Forest y la salida a préstamo de Máximo Perrone de Manchester City a Las Palmas, de España), son 13 los argentinos que compiten en la liga más global del mundo, una cifra inusitada. Una modificación de criterio en las visas de trabajo, sumada al menor costo comparativo del talento argentino cuando sale de la Liga Profesional son dos de las explicaciones del boom albiceleste en la tierra de los inventores del fútbol.

“Los jugadores argentinos que llegan a Inglaterra sin escalas son baratos”, dice una fuente experta en el mercado inglés. Entre los 13 argentinos de la Premier hay varios que llegaron de manera directa desde el fútbol argentino. Y su valor de mercado actual supera al que sus clubes pagaron para hacerse con sus servicios. Ejemplos: Julián Álvarez (de River a Manchester City), Facundo Buonanotte (de Rosario Central a Brighton) y Máximo Perrone, que llegó al Etihad Sadium de Manchester desde Vélez, previo pago de una cifra superior a su cláusula de rescisión.

Sin escalas: Julián Álvarez pasó de River a la Premier League y su primera temporada en Manchester City fue un éxito OLI SCARFF - AFP

Según el portal Transfermarkt, los tres jugadores argentinos tienen un valor de mercado más alto que lo que pagaron sus clubes por ellos. Julián Álvarez, por caso, está tasado en 60 millones de euros y el City lo abonó 21.411.500 euros brutos. Es decir, casi el triple de lo que costó el cordobés nacido en Calchín. Facundo Buonanotte, por su parte, le costó seis millones de euros a Brighton y, según el mismo portal especializado en transferencias, su valor actual se sitúa en torno a los 12 millones de la moneda europea . Perrone, por caso, ultima su contrato a préstamo por una temporada con Las Palmas, de España, pero también está cotizado en un valor superior a su precio de venta: 9,5 millones de euros, poco más por encima de los 9,3 millones que costó (un monto superior, incluso, a los 8 millones de euros de su cláusula de rescisión).

El último caso es el de Alejo Véliz. El 9 de Rosario Central y de la selección Sub 20 dejó el Gigante de Arroyito y se mudó a Londres para jugar en Tottenham junto a Cristian “Cuti” Romero. Su precio: 15 millones de euros, más otros cinco por objetivos. El centrodelantero que baila malambo aún no debutó en el club de la capital inglesa, por lo que su valor de mercado bajó hasta los 7 millones de la moneda europea. Se entiende que se trata de una apuesta a futuro y que, por ahora, será suplente del brasileño Richarlison, el 9 titular de los Spurs.

Alejo Véliz, en su presentación como nuevo futbolista de Tottenham Tottenham Hotspur

El resto de la Legión Albiceleste en la Premier League provino de otros clubes europeos, o incluso del mismo fútbol inglés, como los casos de Emiliano “Dibu” Martínez (de Arsenal pasó a Aston Villa, donde juega y es una de sus figuras) o de Emiliano Buendia, también jugador del club de Birmingham, al que llegó luego de ser el MVP de la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés, con la camiseta amarilla y verde de Norwich City. Alexis Mac Allister acaba de cambiar de vestuario en el país de los inventores del fútbol: dejó Brighton, el club que lo había comprado a Argentinos Juniors, para calzarse la casaca roja de Liverpool, donde ya debutó e incluso vio la tarjeta roja. La cotización del mediocampista campeón del mundo en Qatar 2022 tiene un efecto Premier League: en 2019, Brighton le pagó al Bicho de La Paternal ocho millones de euros por su ficha. Liverpool lo compró hace un mes en 45 millones de la moneda europea, cinco veces su valor original. Y ahora, a los 24 años y luego de sus primeros pases en Anfield, el pase del mediocampista de la selección está valuado en... 65 millones de euros.

Una primera escala exitosa en un club europeo termina por encarecer el pase de un futbolista, que concluye así su formación. Los ingleses, salvo casos puntuales como Brighton o Brentford, suelen adquirir el producto terminado. Como sus hinchas exigen resultados a corto o cortísimo plazo, no tienen tiempo para esperar la maduración de los deportistas. Esa ansiedad se paga. Y cuesta millones de euros. El mejor ejemplo para estos casos es el de Enzo Fernández: en apenas seis meses con la camiseta de Benfica (más el Mundial ganado con la Selección Argentina), el exjugador de River pasó de costar 18 millones de euros brutos (por el 75% del pase) a 121 millones de la moneda europea, la cifra que pagó Chelsea por él, y que lo convirtió en el pase más caro de la Premier League en toda su historia hasta hace unos días, cuando lo superó el ecuatoriano Moisés Caicedo.

Enzo Fernández, el pase más caro de toda la historia de la Premier League Instagram: enzojfernandez

Por qué habrá más argentinos en la Premier League

El gobierno inglés autorizó a la Premier League y al resto de los torneos del ascenso de ese país a contratar jugadores extranjeros que no cumplan con los requisitos para obtener un permiso de trabajo. Dicho de otra forma, los ingleses se volvieron más permisivos con las regulaciones para poder importar talento futbolístico. Así, ya no es necesario haber jugado el 80 por ciento de los partidos de la selección argentina en los últimos dos años para jugar en el país de los inventores del fútbol. De hecho, los clubes tendrán la posibilidad de fichar a dos jugadores que no cumplan con los criterios establecidos para obtener la visa de trabajo a partir de esta misma ventana de transferencias. El número podrá ser llevado a cuatro o limitado a cero para la siguiente temporada, en virtud de la cantidad de futbolistas nativos que ese club utilice durante sus partidos.

“El acceso adicional permitirá a los clubes que juegan en la liga inglesa la posibilidad de fichar a una cantidad de jugadores que no cumplan con los requisitos de puntos actuales”, dijo la Asociación Inglesa (FA) en un comunicado de prensa. Y agregó: “Habrá un máximo de cuatro jugadores disponibles para los equipos de la Premier League y Championship, y dos para los equipos de la League One y la League Two. El número de jugadores que un club podrá fichar será proporcional al número de jugadores ingleses que juegue. Si bien cada club obtendrá al menos dos plazas para jugadores en la primera temporada (2023-24), recibirán entre cero y cuatro, dependiendo del número de jugadores ingleses que jueguen en temporadas futuras ”, completó la FA.

Mark Bullingham, CEO de la FA, comentó sobre el nuevo sistema de puntos: “Como organismo rector del fútbol inglés, supervisamos todo el ecosistema futbolístico y queríamos crear un nuevo modelo que cumpliera con los diferentes objetivos de nuestros accionistas del fútbol. Trabajamos en estrecha colaboración con los clubes y las ligas, y hemos diseñado una solución progresiva que brindará a los clubes un acceso adicional a los talentos internacionales e incentivará las oportunidades de juego para los talentos ingleses”. Así, el fútbol inglés está más abierto y receptivo que nunca al talento argentino. El récord histórico de jugadores nacionales en la Premier League es una prueba de ello.

Estos son los argentinos participantes en la Premier League 2023/24:

Enzo Fernández (Chelsea)

Kevin Mac Allister (Liverpool)

Julián Álvarez (Manchester City)

Cristian Romero (Tottenham)

Giovani Lo Celso (Tottenham)

Alejo Véliz (Tottenham)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Emiliano Buendía (Aston Villa)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Facundo Buonanotte (Brighton)

Gonzalo Montiel (Nottingham Forest)