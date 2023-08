escuchar

“Pitó antes. El silbato fue antes. Bien antes”. Una de las voces que se escuchan en los audios que el VAR divulgó son elocuentes. Allí se despeja cualquier duda sobre la acción en la que Edinson Cavani envió al fondo de la red una pelota que pudo ser el tempranero 1 a 0 de Boca sobre Racing. “Todos los jugadores habían parado”, agregó el también brasileño Wagner Reway, responsable anoche de la videotecnología del encuentro. Por este motivo es que no hizo falta la intervención del VAR para advertir lo que ocurrió en la acción previa al cabezazo del uruguayo. Sampaio había anulado todo antes de que se iniciara.

El cronómetro recién había pasado de los tres minutos de cuenta en el Boca vs. Racing que inauguró la serie de cuartos de final por la Copa Libertadores. Los más rezagados todavía se acomodaban en una Bombonera colmada y eufórica. Y de pronto, en un córner rápidamente ejecutado desde la izquierda por Valentín Barco, con todo el equipo visitante desatento, hubo un cabezazo de Edinson Cavani. Gol. ¿Gol? No para el árbitro brasileño Wilton Sampaio, mientras los jugadores de la Academia se sorprendían: aún no habían tomado sus posiciones para defender en el saque de esquina.

El reclamo fue generalizado. En la cancha y frente a los televisores. ¿Por qué no valió el gol del uruguayo, que así hubiera abierto el marcador de un cruce de Copa que seguramente se definirá por detalles? Y la respuesta es que no fue convalidado por una situación especial y muy infrecuente, a la que se sumó otra estrictamente reglamentaria.

El juez brasileño le advierte a Valentín Barco, ejecutante del corner, que hay otro balón en el campo de juego. El Colo patea igual y se ve al árbitro desentendiéndose de todo lo que ocurre después.

Al mismo tiempo se dio otro motivo que habilita al referí y al VAR a invalidar una jugada y retrotraerla. Sobre el final del audio oficial que divulgó el VAR se escucha: “El pasapelotas no tiene que colocar el balón”. Según el reglamento que cada año validan International Board y FIFA, ninguna persona ajena al partido puede acomodar la pelota para la ejecución de un tiro libre, como lo es un córner. En este caso, un alcanzapelotas apoyó el balón junto al banderín para que Barco realizara pronto el centro. Como consecuencia de esa intromisión, el chico que cometió esa infracción fue expulsado y debió retirarse del campo de juego antes de que Boca volviera a efectuar el córner.

Para pasar en limpio: el árbitro brasileño Wilton Sampaio detiene el lanzamiento del córner porque hay dos balones dentro del campo de juego. Además, reglamentariamente el alcanzapelotas no puede acomodar la pelota, por lo que si el juez hubiera dejado patear con dos pelotas en el campo para agilizar y todo terminaba en gol, el VAR lo hubiera anulado por la intervención del alcanzapelotas.

La infracción del alcanzapelotas, en la acción previa al cabezazo de Cavani que terminó en el fondo del arco de Racing

El reglamento afirma que solo los futbolistas pueden ubicar el balón en el lugar donde correspondiese. Lo ocurrido es como si alguien que no forma parte del juego ingresara al campo a acomodar una pelota antes de un tiro libre o un penal.

Esa fue la única jugada polémica sobre la que Conmebol compartió un audio clarificador. La gran mayoría de hinchas de Racing protestó en la acción donde el brazo derecho de Marcos Rojo impacta en el rostro de Maximiliano Romero durante la disputa de un balón aéreo. Incluso, el técnico Fernando Gago le gritó al cuarto árbitro: “¡Eso es roja, señor!”.

