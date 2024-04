El River - Boca que vio Juan Román Riquelme: la crítica al rival, la chicana a la prensa y el elogio a los propios

Escuchar

“Riqueeeeeelme, Riqueeeeeelme”, gritaban los hinchas en las tribunas cuando divisaron al ídolo sobre el césped del estadio Kempes, caminando hacia uno de los costados para brindar una extensa entrevista a ESPN, tras la victoria de Boca sobre River. Y en esa charla, el presidente xeneize destacó las fortalezas de su equipo, cuestionó a los medios (”Nos vienen pegando demasiado”), elogió al DT Diego Martínez y también al plantel.

“Lo más importante en los Superclásicos es ganar. Y cuando uno juega bien siempre tiene más chances. Es maravilloso tener un Superclásico con hinchas de los dos equipos. Ojalá que se dé más seguido. A veces ganará uno y a veces otro, pero tener a la gente de los dos clubes es extraordinario”, comenzó Riquelme, que después elogió a Cavani: “Para nosotros es un sueño tenerlo. Nosotros hemos hecho todo lo posible durante casi tres años para convencerlo, intentamos cada semestre. Y él ahora está muy feliz, él su familia. Y nosotros estamos muy felices de tenerlo acá”.

Luego, criticó a los medios: “En esta semana vi que en la tele decían que Demichelis iba por su tercera victoria contra Boca. Pero nunca pusieron que Boca iba por su tercer triunfo seguido por eliminación directa contra River. Eso no lo pusieron. Estamos felices de que por tercera vez los enfrentamos y les ganamos. Quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Estamos felices de haber podido hacer esto con nuestra gente en la cancha, porque las otras dos fueron en pandemia. Los hinchas de Boca mañana estarán muy contentos.”

El festejo de los jugadores de Boca LA NACION/Mario Sar

Sobre el partido, opinó: “En mi manera de ver el fútbol Boca jugó muy bien los dos partidos. Ellos en ambos partidos jugaron de contragolpe. De locales y hoy. ¿Por qué repito esto? porque en estos 4 años nos pegaron por todos lados, que jugamos mal, que ganamos con suerte... Para mí esto es un juego y es el juego más lindo de todos”.

Ante la consulta referida a si le gusta más cómo juega Boca ahora, dudó en responder y luego dijo: “Boca ha hecho las cosas bien y también cuando jugamos el torneo de los 7 partidos, ese equipo de Miguel fue una maravilla. Fue un lujo. En 7 partidos hizo más de 20 goles. Este grupo de jugadores que tenemos es para decirles gracias. Hace poquito llegaron a la final de la Libertadores y hoy nos dieron esta alegría. La necesitábamos como hinchas y como club. Porque todavía seguimos escuchando que con gente no les habíamos podido ganar. Hoy les ganamos con gente”.

Acerca de su seriedad cuando lo enfocan tras un gol de Boca, explicó: “Cuando jugaba no me salía mucho festejar los goles. Y ahora menos. Yo siempre confío en que las cosas van a salir bien. Entiendo que ya no puedo hacer otra cosas que mirar. Antes jugaba y trataba de hacer lo mejor posible dentro de un campo de juego. Ahora estamos felices del lado en el que estamos. Siempre tengo la confianza de que nos irá bien. Creo que nuestros jugadores hicieron un gran partido. Nuestros delanteros hicieron un gran trabajo y los muchachos también. Los chicos tenían mucha confianza antes del partido y se merece festejar, al igual que los hinchas”.

Entre las claves del triunfo, Riquelme ponderó: “Los chicos sabían muy bien que tenían que terminar con 11. Si estábamos 11 contra 11 teníamos muchas chances de ganar. River tiene grandes jugadores y si le das la ventaja de jugar con uno menos te puede hacer daño”.

En relación al entusiasmo del público con lo que transmite el equipo de Diego Martínez, el presidente de Boca consideró: “El hincha, si vos vas ganando, empieza a entusiasmarse. Yo veo al fútbol argentino muy parejo. Creo que los torneos cortos le da mucha alegría a varios equipos, y traen problemas a otros. Si esto fuera un torneo largo estaríamos todos ahí pegados. Se vive con muchos nervios. Y nosotros estamos muy contentos con el entrenador que tenemos, con los jugadores que tenemos, con los chicos que tenemos. Lo unico que pensamos es en competir”

Sobre lo rápido que se adaptaron a Boca los refuerzos del plantel, valoró: “Los refuerzos funcionan porque saben jugar. Nosotros no somos tan vivos ni tan capaces. Kevin (Zenón), que viene de Santa Fe, está disfrutando desde el primer momento y eso es infrecuente. Cavani hizo un partidazo contra Palmeiras, pero los primeros tres meses le costó porque venía de Europa. Merentiel está muy bien. Nosotros no tenemos más que decirle gracias. Hacen muy bien su trabajo”.

Merentiel y Cavani, los goleadores de Boca ante River en Córdoba y muy elogiados por Riquelme Nicolas Aguilera - AP

Acerca del nivel de juego de Boca dijo: “Yo lo que pienso es que hasta que no finalice este torneo, el mejor es Rosario Central, que es el campeón. Para ser campeón tenés que hacer algo mejor que los demás”.

Cuando fue consultado por la promoción de jóvenes, Riquelme explicó: “Yo lo que creo es que quizás los jugadores se sienten más cómodos. Medina, por ejemplo, que debutó con 18 años y después de dos o tres temporadas mejoró muchísimo, como nos pasó a muchos. Creo que el entrenador hizo las cosas muy bien en Tigre, en Huracán. Y los jugadores acompañan el sentido que el entrenador le quiere dar al equipo. Estamos por el buen camino, ojalá podamos jugar cada vez mejor y ojalá el entrenador pueda disfrutar también”.

Riquelme también aprovechó para volver a destacar a Pol Fernández: “A mí me pasa una cosa con Pol. Para mí es el jugador más inteligente del fútbol argentino. Siempre contestaré lo mismo. Para mí es, sin dudas, el jugador más importante que tenemos y ojalá podamos tenerlo acá muchos años más. Algunos jugadores son muy queridos rápidamente y otros no tanto. El hincha puede opinar lo que quiera, pero nosotros somos mejores con Pol en el campo que fuera del campo. El hincha es fanático y hoy tiene que disfrutar mucho porque lo necesitaba. Nosotros estamos muy felices con los jugadores que tenemos y yo estoy muy feliz de tener a Pol y ojalá pueda convencerlo de que siga muchos años más”.

"POL FERNÁNDEZ ES EL JUGADOR MÁS INTELIGENTE DEL FÚTBOL ARGENTINO"



✍🏻 Riquelme



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/raK8wtO1Ss — SportsCenter (@SC_ESPN) April 21, 2024

De cara al cruce con Estudiantes, anticipó: “Lo único que sé es que hoy tenemos que disfrutar. Mañana es el día más lindo, y a partir del martes pensaremos en el viaje a Brasil. Y recién después pensaremos en Estudiantes, que jugó muy bien ayer. Supongo que Estudiantes se comportará bien, como corresponde y como pasó cuando priorizamos la salud del chico que se descompensó y por suerte no le pasó nada, Y supongo que jugaremos cuando ambos tengamos el descanso correspondiente tras los partidos de Copa”.

Finalmente, volvió a valorar el trabajo de Diego Martínez: “Creo que el técnico está buscando todo el tiempo cómo mejorar y cómo competir. Hoy estaba la duda de si jugaba o no Solari, que en cancha de River nos marcó el gol y es un jugador muy rápido. Y después piensa en cómo protenciar a nuestros jugadores. Fijate que algunos partidos pone a Langoni y en otros a Merentiel. Y después va buscando cómo competir. Creemos que a nuestro entrenador le gusta jugar bien, lo jugadores lo están entendiendo y todo es una cuestión de confianza. Ojalá que puedan disfrutarlo. El equipo se está sintiendo bien”.

El resumen del partido

También hubo espacio para volver a destacar el trabajo en Boca Predio: “Nosotros siempre trataremos de seguir confiando en lo que tenemos. Para que jueguen los chicos es porque los más grandes le dan demasiada confianza. Lo mismo cuando llega alguien nuevo. Los más experimentados les brindan esa serenidad y confianza: Marcos (Rojo), Romero, Benedetto, Javi García. Eso es fundamental para los chicos”.

Además, se ilusionó con el grupo que se generó en el plantel: “Los muchachos tienen mucha confianza en sí mismo. Armaron un lindo grupo en donde todos apoyan: los que juegan y los que no les toca jugar. Eso es gracias al capitán que tenemos (por Rojo), a Javi García, a Fabra. Hay muchas cosas que no se ven y hay que valorar para poder competir”.

Hoy, más que nunca: ROMÁN ESTÁ FELIZ. pic.twitter.com/F5A6P5U9xG — SportsCenter (@SC_ESPN) April 21, 2024

Cuando le preguntaron los motivos de haber podido dar vuelta los partidos contra tres rivales clásicos (River, Racing y San Lorenzo), respondió: “¿Por qué se da que damos vuelta tantos partidos? Porque algo estaremos haciendo mal para que los demás hagan el primer gol. Fuera de broma, eso habla de la actitud que tiene el equipo, de las ganas de seguir buscando el resultado y no caerse”.

Por último, de cara a lo que viene resumió: “Lo que nos falta es descansar, disfrutar y pensar en el jueves y no conformarnos en lo de hoy. Lo que pasa es que en el fútbol argentino se juega tan seguido que se te lesionan dos o tres jugadores y puede complicar las cosas. Quizás ahora se ve más la idea del equipo, pero no fue fácil porque comenzamos con nuestro capitán lesionado, con Equi Fernández y Medina que volvieron del preolímpico y recién jugaron en la fecha 6, que Pol se lesionó y estuvo bastante afuera, que Cavani se lastimó y lo perdimos varios partidos. Entonces cuando no tenés al capitán, a Cavani, al Equi, a Medina, y a eso se le suma que vinieron Lema, Zenón, se hace difícil. Por eso digo que el grupo tiene mucho que ver. Ahora están todos y el equipo puede competir mejor”.

LA NACION