El sorteo de la Libertadores: Vélez-River, Corinthians-Boca y el resto de los cruces de octavos de final

13.55. El camino de Palmeiras, el mejor de la primera etapa

El equipo brasileño, actual bicampeón de la Libertadores, ganó los seis partidos de la primera etapa. En octavos de final se enfrentará con Cerro Porteño y, si avanza, en cuartos podría tener un duelo con Atlético Mineiro. Por ese lado del cuadro está Estudiantes, que en octavos jugará ante Fortaleza (define en Brasil) y, de avanzar, deberá jugar en cuartos ante el ganador de la lave entre Athletico Paranaense y Libertad (Paraguay).

13.50. Las bajas de Boca para octavos

Battaglia ya sabe que en los octavos de final ante Corinthians no podrá contar con el colombiano Frank Fabra, que llegó a la tercera tarjeta amarilla al ser amonestado frente a Deportivo Cali. Tampoco estará Luis Advíncula, que se recupera de una lesión y estará afectado a la selección de Perú, que jugará el repechaje para el Mundial de Qatar 2022 ante Nueva Zelanda el 5 de junio.

13.43. River, quizás siempre frente a los argentinos

Si se especula con un hipotético camino de River rumbo a la final, el conjunto de Gallardo podría enfrentar exclusivamente a equipos argentinos: debuta con Vélez en octavos de final, se enfrentaría con Colón de Santa Fe en cuartos y se cruzaría con Boca en las semifinales. En tren de imaginar, podría medirse con Estudiantes en el partido decisivo. Por otro lado, siempre definirá las llaves como local.

13.39. Boca vs. River, solo en las semifinales

El sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores dispuso que Boca solo podrá verse las caras con River en las semifinales de la Copa Libertadores. Además, el equipo de Battaglia volverá a enfrentarse a Corinthians, con quien se midió en la Zona E de la etapa de grupos y no le fue bien, porque perdió 2 a 0 de visitante y sólo empató 1 a 1 en la Bombonera. El aspecto positivo, desde la óptica xeneize, es que ya sabe qué tipo de rival será. Lógicamente, lo mismo corre por el lado brasileño.

13.36. Así quedaron los octavos de final de la Copa Libertadores

Libertad (1º) vs. Atlético Paranaense (2º)

Flamengo (1º) vs. Deportes Tolima (2º)

River (1º) vs. Vélez (2º)

Atlético Mineiro (1º) vs. Emelec (2º)

Palmeiras (1º) vs. Cerro Porteño (2º)

Colón (1º) vs. Talleres (2º)

Boca (1º) vs. Corinthians (2º)

Estudiantes (1º) vs. Fortaleza (2º)

13.23. Comienza el sorteo de la Copa Libertadores

Los seis representantes argentinos se clasificaron para los octavos de final de la Copa Libertadores. Ahora, River, Boca, Estudiantes, Vélez, Colón y Talleres se llenan de expectativa por los enfrentamientos mano a mano.

13.13. Se definió el sorteo de la Copa Sudamericana

Así quedaron los cruces de los octavos de final de la Copa Sudamericana: Deportivo Táchira vs. Santos, Nacional (Uruguay) vs. Unión de Santa Fe, Universidad Católica vs. San Pablo, Colo Colo vs. Internacional de Porto Alegre, Deportivo Cali vs. Melgar (Perú), The Strongest (Bolivia) vs. Ceará (Brasil), Olimpia (Paraguay) vs. Atlético Goianense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) vs. Lanús. Una particularidad de estos enfrentamientos: están los representados los equipos de las 10 federaciones de la Conmebol.

13. Cuándo es la la final de la Copa Sudamericana 2022

El sábado 1° de octubre se llevará a cabo en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia la actual edición de la Copa Sudamericana.

12.55. Así quedó el cronograma de partidos de la Copa Libertadores

Las definiciones de la actual edición de la Copa Libertadores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Octavos de final: Partidos de ida: semana del 29 de junio. Partidos de vuelta: semana del 6 de julio.

Cuartos de final: Partidos de ida: semana del 3 de agosto. Partidos de vuelta: semana del 10 de agosto.

Semifinales: Partidos de ida: semana del 31 de agosto. Partidos de vuelta: semana del 7 de septiembre.

Final Sábado 29 de octubre. Se jugará en el estadio Monumental de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador.

😱 ¡Cada vez falta menos! Se viene el sorteo de los octavos de final de la CONMEBOL #Libertadores.



12.48. Así será el sorteo de la Copa Sudamericana

En el Bolillero 1: quedaron los primeros de cada grupo de la fase inicial: Melgar (Perú), Ceará (Brasil), San Pablo (Brasil), Santos (Brasil), Inter de Porto Alegre (Brasil), Atlético Goianense (Brasil), Lanús (Argentina) y Unión de Santa Fe (Argentina)

En el Bolillero 2, están ubicados los terceros de cada grupo de la Copa Libertadores: Nacional (Uruguay), Colo Colo (Chile), Universidad Católica (Chile), Deportivo Cali (Colombia), Deportivo Táchira (Venezuela), Independiente del Valle (Ecuador), Olimpia (Paraguay) y The Strongest (Bolivia).

12.35. Así están los bombos de la Copa Libertadores

En el sorteo de este viernes por la Copa Libertadores, los emparejamientos de los octavos de final se darán entre los ocho ocupantes del copón 1, es decir, los primeros de grupo, y los ocho del bombo 2, o sea, los segundos. En el primer conjunto están, preclasificados en orden de mejor a peor, los siguientes clubes:

1º, Palmeiras (Brasil), con 18 puntos y +22 de diferencia de goles

2º, River Plate (Argentina), con 16 y +15

(Argentina), con 16 y +15 3º, Flamengo (Brasil), con 16 y +9

4º, Estudiantes de La Plata (Argentina), con 13 y +3

(Argentina), con 13 y +3 5º, Mineiro (Brasil), con 11 y +4

6º, Libertad (Paraguay), con 10 y +2

7º, Colón (Argentina), con 10 y 0

(Argentina), con 10 y 0 8º, Boca Juniors (Argentina), con 10 y 0

En el segundo lote, el de los escoltas, se apilan, ordenados en forma decreciente, estos ocho cuadros:

9º, Tolima (Colombia), con 11 y +1

10º, Talleres (Argentina), con 11 y +1

(Argentina), con 11 y +1 11º, Fortaleza (Brasil), con 10 y +1

12º, Paranaense (Brasil), con 10 y +1

13º, Corinthians (Brasil), con 9 y +1

14º, Emelec (Ecuador), con 8 y +7

15º, Vélez Sarsfield (Argentina), con 8 y +1

(Argentina), con 8 y +1 16º, Cerro Porteño (Paraguay), con 8 y +1

12.30. Se sortean los octavos de final de la Copa Libertadores y la próxima instancia de la Sudamericana

Un pleno, 100%: los seis equipos argentinos que disputan la Copa Libertadores accedieron a los octavos de final. E incluso, cuatro de ellos ganaron sus grupos: River Plate, Estudiantes de La Plata, Colón y Boca Juniors quedaron al tope de sus zonas. Y los otros dos, Talleres y Vélez Sarsfield, pasaron de rueda como escoltas. Y este viernes conocerán a sus próximos rivales, porque a las 13, con televisación de ESPN 3, y en la sede de Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay, se realizará el sorteo que determinará los cruces de los octavos de final, tanto de la Libertadores como de la Copa Sudamericana. En esta última competencia no les fue tan bien a los argentinos, porque de los seis se clasificaron dos: Lanús y Unión. Quedaron eliminados Independiente, Racing, Banfield y Defensa y Justicia. Es cierto: era más difícil acceder a la siguiente etapa, porque lo hacía solamente el ganador de la cada zona.