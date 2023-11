escuchar

La Asamblea de la AFA aprobó en la tarde de este jueves los números contables del último ejercicio, que cerró con un superávit de $2.776 millones. Es decir, US$ 7,45 millones a la cotización del dólar oficial o 2,6 millones de la moneda estadounidense al valor blue. En cualquier caso, implica un aumento en las ganancias de casi siete veces: el año pasado el resultado positivo había sido de $313 millones.

El balance rubricado por los asambleístas, y que a comienzo de este mes había sido puesto a consideración del comité ejecutivo, incluye los premios en efectivo por haber conseguido la tercera estrella en el Mundial de Qatar 2022. Pese a los números positivos de la entidad presidida por Claudio Tapia, sus actividades diarias, que incluyen el predio de Ezeiza y la selección argentina, son a pérdida: $14.569 millones. ¿Cómo se explica el superávit, entonces? Con el rendimiento del dinero que la AFA tiene en bancos y bonos, que sumaron más de $17 mil millones . El Banco Credicoop, entidad donde históricamente resguarda sus ahorros la Casa del Fútbol, tiene dos plazos fijos. El capital inicial era de $9.900 millones. Al 30 de junio de este año habían devengado casi 100 millones de pesos de intereses.

Las empresas que adosan su marca a la selección fueron el principal ingreso de la AFA en el último año AFA

La selección, por caso, duplicó los ingresos y también colaboró con la tesorería. La suma de los tres rubros (esponsorización AFA, aportes y subsidios FIFA y CSF, y competencias de la selección nacional) se duplicó en relación a un año atrás: pasó de $19.881 millones a $40.268 millones. La cifra abarca, claro, tanto los contratos publicitarios como los premios en efectivo y los derechos de TV y la comercialización de todos los partidos del equipo nacional. De los campeones del mundo. Y buena parte de esa facturación es extraordinaria: recién podría repetirse en 2026, año del próximo mundial.

La ruta de los millones qataríes

Antes de desgranar la ruta del premio por ganar el Mundial de Qatar 2022 bien vale una aclaración: la AFA está obligada a ingresar todo lo que cobre en moneda extranjera al valor del dólar oficial. Así, un dólar pierde un tercio de su cotización en relación con su cotización blue, por ejemplo. De acuerdo con las comunicaciones oficiales, el premio por ganar la Tercera fue de US$ 52 millones. De esa cifra, US$ 42 millones corresponden a la FIFA y otros US$ 10 millones a una gratificación especial de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El balance de la AFA contiene un rubro llamado “Aportes y Subsidios FIFA y CSF (Confederación Sudamericana de Fútbol)”. Allí se imputan ingresos por $15.495.662.770,09. Son cerca de US$52 millones a una cotización cercana a los $300 por dólar: el 30 de junio, fecha de cierre del balance, la cotización oficial de la divisa estadounidense era de $270. Una fuente de la propia entidad rectora del fútbol argentino fue más allá: “Cobrado el premio, repartido íntegramente entre jugadores y cuerpo técnico, la AFA perdió 8 millones de dólares. Eso sí, es campeona del mundo. Y millonaria”.

Tranquilo!!! que @afa no debe un solo peso al CT de la @Argentina!!!



Ya que hablás del lunes, ¿por qué no armás nuevamente el verso de colecta personal y pagás la deuda de tu club con AFA?

Te cuento que, al día de hoy, asciende a $500 millones. Así, de paso, ganás tu comisión!!! https://t.co/p1rmMYKGzz — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) November 23, 2023

El informante, que pidió anonimato, recalcó que desde que Claudio “Chiqui” Tapia asumió al frente de la asociación los premios se distribuyen de la misma manera: 75% para los jugadores y 25% para el cuerpo técnico. De acuerdo con su versión, entonces, no habría atrasos por parte de la AFA con el cuerpo técnico, como trascendió en las últimas horas. El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, acudió a las redes sociales para desmentir esa deuda con Scaloni y sus ayudantes: “Tranquilo!!! que la AFA no le debe un solo peso al CT de la Argentina!!!” , le respondió al influencer Santiago Maratea. Del lado del cuerpo técnico se mantienen en su versión: existe el incumplimiento. Pero recalcan: “El tema económico ni siquiera es el más importante”.

La fuente de la AFA agregó: “El premio por ganar el mundial se lo llevan íntegro los Jugadores y cuerpo técnico. Eso sí, la AFA debe pagar los viajes, las estadías, toda la logística interna, hasta el edificio que hicimos y en donde estuvo alojada la selección”. Esa es la explicación de los ocho millones de dólares de déficit de la expedición mundialista. El rédito de la tercera estrella, en definitiva, llegará con los nuevos contratos de sponsoreo. O incluso con los partidos amistosos: por el encuentro ante Australia en Pekín (China), la AFA percibió una cifra cercana a los US$ 7 millones.

Lionel Messi en el partido ante Australia; de fondo, la multitud de hinchas chinos que alentaron a la selección argentina PEDRO PARDO - AFP

El marketing de la AFA implica el ingreso más importante de la asociación: fueron más de $16.414 millones, una cifra superior incluso a la conseguida por levantar la Copa del Mundo en suelo qatarí. En ese ítem, y pese a la ausencia de notas aclaratorias, se cuentan todos los contratos, incluso los digitales, suscriptos con las empresas que auspician a los campeones del mundo. Y el número final tiene en cuenta a las marcas asiáticas que se sumaron en el último año tras la avanzada de la AFA en China y otros países del continente. La idea del departamento de Marketing, a cargo de Leandro Petersen, es hacer algo parecido en los Estados Unidos. La presencia de Lionel Messi en Miami puede ser un imán para nuevos sponsors.

Los millones del predio de Ezeiza

El lugar, rebautizado con el nombre Lionel Andrés Messi -en desmedro de Julio Humberto Grondona-, recibe todas las atenciones posibles. Y su mantenimiento impacta en los libros contables de la AFA. Desde que Claudio “Chiqui” Tapia asumió, el centro de entrenamiento de todos los equipos nacionales recibió una inversión cercana a los US$ 9 millones. Es la joya de la AFA. El ejercicio económico concluido el 30 de junio de 2023 refleja $2.637 millones de gastos. Si a eso se le suman los $4.841 millones de todo el departamento de selecciones nacionales, la cifra escala hasta los $7.500 millones en el último año.

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, junto a Lionel Messi, en el predio de Ezeiza @Argentina

El predio tiene obras en curso desde el inicio del ejercicio por $3.740 millones, y en este último año analizado recibió mejoras por $342,9 millones. Además, se hicieron actualizaciones de infraestructura por un valor de $126 millones. Después de todo, se trata de la casa de los campeones del mundo. Y el lugar en el que duermen antes de jugar tanto amistosos como torneos oficiales.

La moratoria con el Estado

En el balance de la AFA hay un guiño al ministerio de Economía que (todavía) encabeza Sergio Massa. La Casa del Fútbol jugó en forma explícita para el ex presidenciable de Unión por la Patria. El 6 de octubre se publicó un decreto en el Boletín Oficial que modifica la fórmula de cómputo y pago de los aportes patronales y sociales de todos los clubes de fútbol. La AFA se adhirió a un régimen de facilidades de pago y refinanció parte de su deuda con el Estado. ¿Total? $4.594 millones. Los pagará en 18 cuotas mensuales desde el pasado 16 de noviembre y hasta el próximo 26 de abril de 2025.