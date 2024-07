El VAR confirmó el gol que definió la Eurocopa: la rodilla de Stones habilitó a Mikel Oyarzabal y España fue campeón

Escuchar

España gritó campeón de la Eurocopa 2024 merecidamente. Los dirigidos por Luis De la Fuente derrotaron por 2 a 1 a Inglaterra en la final y obtuvieron el título ganando todos sus partidos. Es la cuarta corona de los españoles que se convierten en los máximos ganadores del certamen. Los futbolistas de España se acercaron a la tribuna donde estaban los fanáticos de su selección y celebraron el título que también habían conquistado en las ediciones de 1964, 2008 y 2012.

El partido fue de menor a mayor, las emociones se las guardaron para un segundo tiempo que respondió más a las expectativas que se habían hecho los hinchas de unos y otros en el estadio de Berlín. España había sido muy superior y ganaba por 1-0 gracias a un zurdazo cruzado de Nico Williams, pero parecía que el encuentro iba a continuar en el alargue porque Cole Palmer había empatado en una “jugada de otro partido”, con un zurdazo bajo que venció la resistencia de Unai Simón.

El gol de Oyarzabal

Faltaban 17 minutos para el final del encuentro y más allá de que los españoles no acusaron el golpe ni dejaron de intentar por la victoria hasta el final, no iba a resultar sencillo dar el golpe nuevamente antes del alargue.

Sin embargo, el coraje y la jerarquía del ganador se hizo presente una vez más para no sólo merecer la victoria, sino también encontrar las herramientas definitivas para conseguirla. Ahí fue cuando Mikel Oyarzabal, delantero que había ingresado por Alvaro Morata a los 22 minutos de la segunda etapa, atacó al espacio llegando desde atrás en dirección al punto penal y conectó de manera perfecta un centro rasante de Cucurellla. Ya en el festejo parecía algo contenido. ¿Estaba habilitado? Si bien España celebró con una montaña humana, incluso con jugadores con pechera amarilla que corrieron desde el banco de suplentes para tirarse encima de Oyarzabal, el protagonista principal del campeón fue el VAR.

España, campeón de la Eurocopa KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

El sistema de monitoreo de videoarbitraje repasó la jugada, muy fina por cierto, y detectó que Oyarzabal estaba habilitado por la “rodilla” de John Stones, el primer central de Inglaterra. El árbitro principal, el francés François Letexier, no necesitó ver la acción, ya que cuando se trata de jugadas que no requieren interpretación, se resuelve desde la oficina de video. Si es o no posición adelantada, se trazan las líneas y punto. Diferente es si se trata de una acción de interpretación por un supuesto penal o jugada que podría ser más para expulsión que para amonestación. Una vez que los asistentes del VAR trazaron las líneas, se detectó en la imagen que ilustra la nota que la rodilla de Stones termina habilitando a Oyarzabal.

Si bien arrancó lenta, luego se hizo una final de ida y vuelta desde el ritmo impuesto por ambos equipos, pero casi no tuvo necesidad de intervenir el VAR. De hecho, sólo lo hizo en la acción del 2-1.

Lo mejor del partido

Una de las figuras del partido era el arquero Jordan Pickford, que le había sacado con grandes atajadas situaciones de gol a Lamine Yamal en dos oportunidades, y también se había mostrado seguro saliendo a cortar los centros. Pero en las finales siempre se sufre, incluso el que gana. Con el 2-1 a favor, España salvó el empate en la línea tras un córner desde la izquierda en el que cabeceó Rice: primero salvó Unai Simón y en la segunda chance fue el habilidoso Dani Olmo quien sacó la pelota sobre la línea.

El VAR también fue protagonista en el recorrido de la Eurocopa. Como sucede siempre, hubo quejas de entrenadores y jugadores, pero en líneas generales pasó más inadvertido. Y, sobre todas las cosas, le saca mucha diferencia a Sudamérica en lo que tiene que ver con los “tiempos de resolución” para las jugadas dudosas.

Mikel Oyarzabal celebra el gol decisivo para España Manu Fernandez - AP

Las decisiones de fuera de juego se tomaron con un promedio de 46 segundos, según afirmó el jefe de arbitraje de la UEFA, Roberto Rosetti. Mientras que las decisiones del VAR, incluyendo que el árbitro se dirija al monitor y según un informe de AP, promedian un minuto y 36 segundos. En Sudamérica, hay acciones de revisión que demoran más de cinco minutos, es claramente un punto a ajustar.

¿Cuáles son las cuatro acciones en las que el VAR debe intervenir?

Gol/no gol: decisión de gol/no gol; infracción por fuera de juego (APP, que es la “Fase de Ataque con Posesión de balón”, es decir el período de juego durante un ataque antes de un incidente que puede ser revisado); infracción por parte del equipo atacante (APP); y balón fuera de juego (APP).

Penal/no penal: concesión errónea de un penal; infracción sancionable con penal no sancionada; localización de la infracción (dentro o afuera del área); infracción cometida por el equipo atacante en la jugada del incidente sancionable con penal (APP); balón fuera del campo antes del incidente (APP).

Tarjeta roja directa: expulsión erróneamente sancionada; expulsión no detectada en el terreno de juego; las revisiones se limitan a expulsiones directas y no a segundas amonestaciones.

Confusión de identidad: si el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado, el VAR chequeará y corregirá la decisión.

François Letexier amonesta a Harry Kane; el árbitro principal, salvo en el offside revisado en el 2-1, casi no tuvo trabajo con el VAR JAVIER SORIANO - AFP

