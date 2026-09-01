El video con el que Enzo Fernández fue presentado por Manchester City y la reacción de Erling Haaland

Tras el cierre del mercado de pases en las grandes ligas europeas, Manchester City presentó este martes oficialmente a Enzo Fernández con algunas fotos en las que luce la nueva camiseta y otra en la que está firmando el contrato. Además, le agregó un emotivo video de casi un minuto en el que ofrece imágenes del mediocampista entremezclada con las de otros argentinos que pasaron por el club.

Tras sellarse el acuerdo por 146 millones de euros para dejar Chelsea y unirse al conjunto dirigido por Enzo Maresca, que fue su DT en la etapa más exitosa de los Blues, el jugador de 25 años se aseguró un vínculo hasta 2032 y puso fin a la tirante relación que en los últimos tiempos sostuvo con los hinchas y dirigentes de la entidad de Stamford Bridge.

Enzo Fernández fue presentado en Manchester City, donde firmó el contrato horas antes del cierre del mercado de pases Manchester City

“Nuestro nuevo argentino celeste”, titula la cuenta oficial del City, mientras se puede observar a un presentador recibiéndolo detrás de un portón que se abre, en medio de una recopilación de fotos e imágenes fugaces de reacciones del argentino en su reciente ciclo en otro gigante de la Premier League.

Y así, en medio de registros filmográficos de la ciudad y de los hinchas en las tribunas, aparecen festejos de los últimos años dorados del Manchester City, el propio Enzo besando la copa ganada con la selección argentina en Qatar 2022, se subraya que tenía 21 años cuando consiguió ese trofeo y aparece celebrando otra conquista enorme, como capitán de Chelsea, en el Mundial de Clubes. Un ganador se une a un equipo ganador.

Y allí surgen imágenes que lo emparentan con quienes forman parte de la historia del City y de la selección argentina: Sergio “Kun” Agüero, Carlos Tevez, Pablo Zabaleta, Nicolás Otamendi, Martín Demichelis, Wilfredo Caballero y Julián Álvarez. Festejos, algarabía, recuerdos, golazos, sueños cumplidos y la bienvenida a Fernández, que ya sonríe con la nueva vestimenta.

Introducing our new Argentinian Blue 🇦🇷🩵 pic.twitter.com/nEHQ1oM855 — Manchester City (@ManCity) September 1, 2026

Una nota de color en medio de la presentación la puso su ahora compañero, el noruego Erling Haaland, que cuando el club posteó la foto del argentino y lo confirmó en el plantel le añadió un toque de humor a la situación: “Ahora sí me puedo ir a dormir tranquilo”.

La reacción de Erling Haaland en la presentación de Enzo Fernández en la cuenta de Instagram de Manchester City Ataque Futbolero

Fernández atravesó distintas etapas en Chelsea: llegó en medio de un profundo proceso de reconstrucción, se consolidó como una de las piezas centrales del conjunto y terminó convirtiéndose en uno de los líderes. Durante su etapa ganó la Conference League y el Mundial de Clubes de 2025 y en gran cantidad de ocasiones llevó la cinta de capitán.

Manchester City lo identificó como una de las piezas capaces de reforzar una zona sensible y avanzó en las negociaciones hasta alcanzar un acuerdo total. El de Fernández fue el primer apellido que surgió apenas se conoció la partida de Rodri, uno de los mejores jugadores de los Ciudadanos en los últimos años, a Barcelona. Tras la Copa del Mundo 2026, en la que la Argentina fue subcampeona al perder la final con España por 1-0, el futbolista regresó a Chelsea, pero la salida parecía sellada cuando apenas sumó un puñado de minutos.

Enzo Fernández y Enzo Maresca vuelven a estar juntos, como en Chelsea; ahora, el italiano seá su DT en Manchester City Marc Atkins - Getty Images Europe

Enzo volvió a ubicarse entre los protagonistas de una de las transferencias más importantes del mercado europeo. Su recorrido comenzó en River, donde se consolidó tras un préstamo en Defensa y Justicia. En julio de 2022 fue transferido a Benfica por unos 18 millones de euros (incluido el traspaso y los objetivos cumplidos). Apenas medio año después, luego de su consagración en Qatar 2022 y de recibir el premio al mejor futbolista joven del torneo, Chelsea ejecutó la cláusula de rescisión fijada por el club portugués y desembolsó cerca de 121 millones de euros para quedarse con su pase.

Aquella cifra representó entonces un récord para el fútbol británico y una marca que vuelve a romper en este mercado el propio Enzo: es la venta más cara de un argentino, incluso. Además, se posiciona como el cuarto fichaje de más valor en la historia, solamente por detrás de los de Neymar al PSG (222 millones de euros), Kylian Mbappé también a los parisinos (180 millones) y Ousmane Dembélé a Barcelona (148 millones).

El desembarco en Manchester City eleva a unos 285 millones de euros el volumen total generado por sus tres grandes transferencias internacionales. Una cifra que refleja la dimensión que alcanzó su cotización desde aquella aparición en el fútbol argentino.