Cierra el mercado de pases hoy EN VIVO: últimas noticias sobre Enzo Fernández, River y Boca en un día clave
El campeón del mundo quedó fuera de la convocatoria ante Brighton en el debut de Dibu Martínez; quiénes son las otras figuras que tienen en duda su futuro
El Atlético de Madrid se mete en la puja por Nicolás Tagliafico, buscado por la Juventus
🚨El Atlético de Madrid se mete en la puja por Nicolás Tagliafico, buscado por la Juventus (su arribo depende de una salida).— César Luis Merlo (@CLMerlo) September 1, 2026
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Joaquín Freitas, otra joya que se aleja de River antes de lo previsto: Flamengo, su nuevo destino
Claudio Jeremías Echeverri a los 18 años, en 2024. Franco Mastantuono a los 17 años, en 2025. Joaquín Freitas a los 19 años, en 2026. Tres temporadas, tres ventas. Tres beneficios económicos, tres pérdidas deportivas. Síntomas de un notorio cambio de era en el que ni siquiera River, con su poderío actual, puede disfrutar de sus proyectos en el campo de juego. Procesos acelerados, urgencias constantes, montos en alza y un frenesí de mercado propio de esta era moderna en la que todo es mucho más efímero.
En el cierre del mercado, apareció Flamengo con una oferta por Joaquín Freitas, quien tenía contrato hasta diciembre de 2028 y la famosa cláusula de rescisión de 100 millones de dólares. En una primera instancia, la oferta no contentó a River, por lo que se presentó una contraoferta que finalmente fue aceptada el domingo. Mientras tanto, cuando la propuesta del Rubro-negro ya estaba sobre la mesa, en Núñez le ofrecieron una mejora salarial al atacante. Pero el desafío deportivo que se le presentaba, en un plantel con superpoblación de jugadores en el ataque millonario, terminó definiendo su salida a Brasil.
Enzo Fernández no estuvo ni en el banco de Chelsea en el debut de Dibu Martínez y crecen las dudas sobre su futuro
La ausencia de Enzo Fernández fue uno de los principales focos de atención de la victoria del Chelsea frente a Brighton por 4-3 marcado por el debut de Emiliano “Dibu” Martínez como titular. El mediocampista argentino no integró siquiera el banco de suplentes, en miedo de crecientes interrogantes sobre su continuidad en el club londinense.
La decisión se produjo apenas unos días después de que el entrenador Xabi Alonso dejara al campeón del mundo fuera de la convocatoria para el encuentro ante Luton por la Copa de la Liga y alimentara las especulaciones sobre su situación.