Cierra el mercado de pases hoy EN VIVO: últimas noticias sobre Enzo Fernández, River y Boca en un día clave

Joaquín Freitas, otra de las promesas de River que emigra pronto: Flamengo, su próximo destino LUIS ROBAYO - AFP

Claudio Jeremías Echeverri a los 18 años, en 2024. Franco Mastantuono a los 17 años, en 2025. Joaquín Freitas a los 19 años, en 2026. Tres temporadas, tres ventas. Tres beneficios económicos, tres pérdidas deportivas. Síntomas de un notorio cambio de era en el que ni siquiera River, con su poderío actual, puede disfrutar de sus proyectos en el campo de juego. Procesos acelerados, urgencias constantes, montos en alza y un frenesí de mercado propio de esta era moderna en la que todo es mucho más efímero.

En el cierre del mercado, apareció Flamengo con una oferta por Joaquín Freitas, quien tenía contrato hasta diciembre de 2028 y la famosa cláusula de rescisión de 100 millones de dólares. En una primera instancia, la oferta no contentó a River, por lo que se presentó una contraoferta que finalmente fue aceptada el domingo. Mientras tanto, cuando la propuesta del Rubro-negro ya estaba sobre la mesa, en Núñez le ofrecieron una mejora salarial al atacante. Pero el desafío deportivo que se le presentaba, en un plantel con superpoblación de jugadores en el ataque millonario, terminó definiendo su salida a Brasil.