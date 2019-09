El video motivador de Maradona tras su primera semana en Gimnasia

Diego Maradona, durante su presentación como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata. Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

19 de septiembre de 2019 • 20:10

Gimnasia y Esgrima La Plata publicó en sus redes sociales dos videos de Diego Armando Maradona hablando sobre su trabajo como entrenador del primer equipo. Más allá de la dificultad que entraña salvar al club del descenso, Diego elogió a los hinchas triperos, a la comisión directiva y recordó a su madre. Además, y como para quedarse en el corazón de la gente, recordó: "No soy mago, pero tengo cuarenta y tantos años de fútbol y sé lo que significa ser un tripero".

La primera parte del video de Diego en Gimnasia

"Lo primero que encontré fue la gente de Gimnasia, que me mima, me demuestra cosas. Mira hacia el futuro y a mí me encanta eso", arranca Maradona en la parte inicial de la filmación. "Me gusta muchísimo y por eso soy un tipo feliz. Y yo sé que mi mamá está feliz. Eso es lo que me empuja", completa el Diez. "Irme del país como me fui y volver a la Argentina y encontrarme con estos hinchas fervorosos...no existen en ninguna otra parte del mundo, se los puedo asegurar. ¡Los quiero abrazar uno por uno!", agrega.

La segunda parte del video de Diego en Gimnasia

En la segunda parte de la filmación, Maradona habla de su cuerpo técnico. "Tanto el Gallego [Sebastián Méndez] como Adrián [González] son dos fenómenos. El Profe...Toda la gente quiere que el Tripero salga. Nos dan todas las comodidades. Nosotros pedimos algo y lo tenemos", asegura Maradona en el video. Y agrega: "Queremos agradecer a toda la gente de Gimnasia. Estamos dando todo lo que tenemos".

En otra parte de la filmación, Maradona critica lo que se dijo de él una vez que se confirmó su llegada al club platense: "Noooo...¡qué va a ir a entrenar! Si va a ir, será una vez cada tanto...", decían. ¡Y yo no me quiero ir de Estancia Chica! Porque los chicos necesitan entrenar. Y necesitan el acostumbramiento de ganar", dice Diego en el video.