SERREKUNDA, Gambia (AP) — El avión que trasladaba a la selección nacional de fútbol de Gambia a Costa de Marfil tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia tras una repentina pérdida de oxígeno durante el vuelo para competir en la Copa Africana de Naciones. El vuelo de los “Escorpiones” tuvo que retornar el miércoles a Banjul, la capital de Gambia, tras nueve minutos en el cielo cuando la tripulación detectó desperfectos técnicos, informó la Federación de Fútbol de Gambia en un comunicado divulgado en Facebook.

“Las investigaciones preliminares indican que se produjo una pérdida de presión y oxígeno en la cabina”, señaló la federación. Air Cote d’Ivoire, empresa operada del vuelo fletado, seguirá investigando la situación para establecer la causa de la falta de oxígeno y presión en la cabina, añadió.

Los jugadores viajaban para competir en la Copa Africa en Costa de Marfil, que arranca este sábado. Se trata de la 34ta edición del torneo bienal, que debió jugarse entre junio y julio del año pasado, pero se pospuso para evitar la temporada de lluvias en Costa de Marfil.

Tom Saintfiet, el entrenador belga de Gambia que se encontraba en el vuelo, dijo al canal belga de televisión VRT que el equipo se salvó de la muerte. “Todos estuvimos sufriendo envenenamiento de monóxido de carbono. Algunos jugadores no se despertaron hasta después del aterrizaje”, dijo.

En un mensaje en Instagram, titulado por su autor como “inaceptable”, el lateral derecho Saidy Janko dijo que la falta de oxígeno dejó a los pasajeros con fuertes dolores de cabeza y mareos extremos. “Tan pronto como subimos al pequeño avión que fue contratado para llevarnos, notamos el intenso calor que nos dejó empapados de sudor. La tripulación nos aseguró que el aire acondicionado se encendería una vez que estuviéramos en el cielo”.

“El calor inhumano, combinado con la falta de oxígeno, dejó a muchas personas con fuertes dolores de cabeza y mareos. Además, minutos después del despegue, la gente empezó a quedarse profundamente dormida. En el aire, la situación empeoró, dejando al piloto sin más opción que iniciar un aterrizaje de emergencia. Si no fuera por esto, las consecuencias podrían haber sido mucho peores”, agregó Janko, que aclaró que se trató de un viaje que duró 32 horas, desde el entrenamiento en Arabia Saudita.

Saintfiet abundó sobre la situación dramática a ESPN: “Realmente estábamos muriendo en el avión. No había oxígeno en este avión, todos se quedaron dormidos, quedaron un poco inconscientes y el piloto decidió, después de nueve minutos de estar en el aire, regresar para salvar nuestras vidas. No caían máscaras de oxígeno... Estoy dispuesto a morir por Gambia, pero en el campo de futbol, no fuera de él. Tuve sueños breves en los que transcurría mi vida, tuve momentos en los que pensé que me estaba muriendo”.

El equipo tenía previsto tomar otro vuelo hacia Costa de Marfil la tarde del jueves para llegar a la ciudad de Yamoussoukro, donde disputará varios de sus partidos en la etapa de grupos. Después de enfrentarse a Senegal la próxima semana, Gambia, que compite en su segunda Copa de Naciones después de sucesivas clasificaciones con Saintfiet, se enfrentará a Guinea en Yamoussoukro el 19 de enero, antes de cerrar su campaña en la fase de grupos contra Camerún cuatro días después.

